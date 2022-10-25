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    Surface Duo ve Surface Duo 2 için Android 12L güncellemesi yayınlandı

    Katlanabilir telefon pazarına farklı bir konsept ile giren Microsoft, cihazlarını yeteri kadar desteklememesi ile eleştirilmişti. En son Android 11 güncellemesi alan cihazlar, Android 12L’e kavuşuyor.
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    Surface Duo cihazları için Android 12L yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Surface Duo markası ile katlanabilir telefon pazarına farklı bir konsept ile giriş yapan Microsoft, cihazların yüksek fiyatı ve yazılım hataları ile ciddi anlamda eleştirilmişti. Firmanın, cihazları için yeteri kadar yazılım desteği sunmaması da Surface Duo markasına olan güveni bir hayli azaltmıştı. En son Android 11 sürümüne erişimi olan Surface Duo ve Surface Duo 2, sonunda Android 12L güncellemesine kavuşuyor.

    Windows 11’e benzer bir tasarıma sahip

    Mart ayında tanıtılan Android 12L, tabletler ve katlanabilir cihazlar için özel olarak tasarlandı. Büyük ekranda Android deneyimini iyileştirecek olan güncelleme, Surface Duo cihazlarında büyük tasarımsal yenilikler ile geliyor. Windows 11’in tasarım altyapısını ve ikonlarını kullanan güncelleme, Android 12’in gizlilik ve güvenlik yeniliklerine de sahip.

    Ayrıca Android 12 ile karşımıza çıkan dinamik tema seçenekleri ve akıllı widgetlar da Android 12L güncellemesinde yer alıyor. Cihazın Surface Slim Pen 2 ile kullanımı da iyileştirildi ve artık Slim Pen üzerinde tuşa basıldığında, kalemin bataryası ve seçili 4 uygulama otomatik olarak karşınıza çıkıyor. Yazılım güncelleme konusunda oldukça problemli olan Microsoft, muhtemelen Surface Duo ve Surface Duo 2’ye bir güncelleme daha vermeyecektir. 

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