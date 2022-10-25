Surface Duo ve Surface Duo 2 için Android 12L güncellemesi yayınlandı

Windows 11’e benzer bir tasarıma sahip
Mart ayında tanıtılan Android 12L, tabletler ve katlanabilir cihazlar için özel olarak tasarlandı. Büyük ekranda Android deneyimini iyileştirecek olan güncelleme, Surface Duo cihazlarında büyük tasarımsal yenilikler ile geliyor. Windows 11’in tasarım altyapısını ve ikonlarını kullanan güncelleme, Android 12’in gizlilik ve güvenlik yeniliklerine de sahip.
Ayrıca Android 12 ile karşımıza çıkan dinamik tema seçenekleri ve akıllı widgetlar da Android 12L güncellemesinde yer alıyor. Cihazın Surface Slim Pen 2 ile kullanımı da iyileştirildi ve artık Slim Pen üzerinde tuşa basıldığında, kalemin bataryası ve seçili 4 uygulama otomatik olarak karşınıza çıkıyor. Yazılım güncelleme konusunda oldukça problemli olan Microsoft, muhtemelen Surface Duo ve Surface Duo 2’ye bir güncelleme daha vermeyecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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