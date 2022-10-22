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    Galaxy S22 için Android 13 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

    Geçtiğimiz aylarda birçok telefonu için Android 13’ün beta sürümlerini yayınlanayan Samsung, sonunda gerçek güncellemeyi yayınlandı. Galaxy S22 için One UI 5, İtalya’da kullanıma sunuldu.
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    Galaxy S22 için One UI 5.0 tabanlı Android 13 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Android 12 güncellemelerini hızlı bir şekilde birçok cihazına ulaştıran Samsung, Android tarafında birçok firmaya örnek olmuştu. Google’ın geçtiğimiz aylarda Android 13 işletim sistemini duyurması ile gözler, yine Samsung’a çevrildi. Son haftalarda Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy Z Fold 4 gibi birçok cihazına Android 13 beta programını başlatan firma, sonunda Galaxy S22 için stabil sürüm güncellemesi yayınladı.

    Güncelleme şimdilik yalnızca İtalya’da kullanıma sunuldu

    Raporlara göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung; Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini İtalya’da yayınlamış durumda. Samsung, One UI 5’in beta programını bile İtalya’da yayınlamamışken neden stabil sürümü ilk bu ülkede yayınladığı bilinmiyor ancak güncelleme, önümüzdeki günlerde diğer Avrupa ülkeleri için de yayınlanacaktır.

    Samsung Rutinleri, uygulamalar için akıllı öneriler, gelişmiş Bixby özellikleri, yenilenmiş Quick Share, Smart View ve Samsung DeX’e yeni özellikler sunan One UI 5, birçok güvenlik ve gizlilik özelliklerine de sahip. Samsung’un Galaxy S22 için One UI 5’in stabil sürümünü yayınlanması ile dikkatler, Galaxy A ve Galaxy Z serisine çevrilecektir. Firmanın yıl bitmeden Galaxy S21, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 cihazlarını Android 13 ile güncellemesi bekleniyor.

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    C
    cevheryak 6 saat önce

    Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/

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    necoinside 3 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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