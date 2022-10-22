Galaxy S22 için Android 13 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Güncelleme şimdilik yalnızca İtalya’da kullanıma sunuldu
Raporlara göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung; Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini İtalya’da yayınlamış durumda. Samsung, One UI 5’in beta programını bile İtalya’da yayınlamamışken neden stabil sürümü ilk bu ülkede yayınladığı bilinmiyor ancak güncelleme, önümüzdeki günlerde diğer Avrupa ülkeleri için de yayınlanacaktır.
Samsung Rutinleri, uygulamalar için akıllı öneriler, gelişmiş Bixby özellikleri, yenilenmiş Quick Share, Smart View ve Samsung DeX’e yeni özellikler sunan One UI 5, birçok güvenlik ve gizlilik özelliklerine de sahip. Samsung’un Galaxy S22 için One UI 5’in stabil sürümünü yayınlanması ile dikkatler, Galaxy A ve Galaxy Z serisine çevrilecektir. Firmanın yıl bitmeden Galaxy S21, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 cihazlarını Android 13 ile güncellemesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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