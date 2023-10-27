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    Sürücüsüz taksiler bir yayaya çarpınca yasaklandı

    Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco kentinde sürücüsüz bir taksinin bir yayaya çarpması sonrasında Kaliforniya, önlem olarak sürücüsüz taksileri yasakladı.

    Sürücüsüz taksiler bir yayaya çarpınca yasaklandı Tam Boyutta Gör

    Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco kentinde sürücüsüz bir taksinin bir yayaya çarpması sonrasında Kaliforniya, önlem olarak sürücüsüz taksileri yasakladı.

    Cruise şirketi kentte sürücüsüz taksi lisansı olan iki şirketten biri konumunda. Şirketten yapılan açıklamada “operasyonlarımız bir süreliğine durdurulmuştur” denildi.

    Sürücüsüz taksiler, San Francisco'da yoğun olarak kullanılıyor ve birçok turistin bununla alakalı şaşkınlıklarını dile getirdikleri biliniyor.

    Uygulama adından da anlaşılacağı gibi, sürücü yok. Bir müşteri bir uygulama ile bir taksi çağırabilir ve ardından telefonuyla kapının kilidini açabilir.

    Cruise şirketinin sahip olduğu bir araç 2 Ekim’de bir yayaya çarptı. Daha sonrasında daha fazla yol güvenliği sorununa neden olmamak için araç kendini sağa çekmeye çalıştı.

    San Francisco Motorlu Araçlar Dairesi ise konuyla alakalı yaptığı açıklamada aracın yayaya çarptığını durmadığını ve yayanın üstünden geçtiğini belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    kafam çok dolu ne yapmaliyim shell v power muhabbet kuşu beyaz kaka akü sağlam ama marş basmıyor spirytus türkiye

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