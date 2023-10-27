Tam Boyutta Gör

Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco kentinde sürücüsüz bir taksinin bir yayaya çarpması sonrasında Kaliforniya, önlem olarak sürücüsüz taksileri yasakladı.

Cruise şirketi kentte sürücüsüz taksi lisansı olan iki şirketten biri konumunda. Şirketten yapılan açıklamada “operasyonlarımız bir süreliğine durdurulmuştur” denildi.

Sürücüsüz taksiler, San Francisco'da yoğun olarak kullanılıyor ve birçok turistin bununla alakalı şaşkınlıklarını dile getirdikleri biliniyor.

Guinness Rekorlar Kitabı’nın en garip rekorları 3 gün önce eklendi

Uygulama adından da anlaşılacağı gibi, sürücü yok. Bir müşteri bir uygulama ile bir taksi çağırabilir ve ardından telefonuyla kapının kilidini açabilir.

Cruise şirketinin sahip olduğu bir araç 2 Ekim’de bir yayaya çarptı. Daha sonrasında daha fazla yol güvenliği sorununa neden olmamak için araç kendini sağa çekmeye çalıştı.

San Francisco Motorlu Araçlar Dairesi ise konuyla alakalı yaptığı açıklamada aracın yayaya çarptığını durmadığını ve yayanın üstünden geçtiğini belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Sürücüsüz taksiler bir yayaya çarpınca yasaklandı