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    Sürücüsüz taksilere karşı isyan çıktı: Trafik konisiyle hareket edemez hale getiriyorlar

    Sürücüsüz taksiler San Francisco'da yaşamı olumsuz etkilemeye başlayınca kent sakinleri şehirde kaos oluşturan insansız taksileri trafik konisi kullanarak hareket edemez hale getirmeye başladı.
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    Sürücüsüz taksileri trafik konisiyle durdurmaya başladılar Tam Boyutta Gör

    San Francisco halkı, şehrin caddelerinde giderek yaygınlaşan sürücüsüz taksilerden rahatsızlık duymaya başladı. Vatandaşlar çok sayıda insansız aracın trafiğe çıkmasından dolayı huzursuz. Endişeli vatandaşlar "Güvenli Sokak İsyancıları" (Safe Street Rebel) adlı bir grup altında birleşerek harekete geçti.

    Grup üyeleri robot taksileri durdurmanın bir yolunu buldu. Sürücüsüz taksilerin kaputuna genellikle yol hizmetleri tarafından kullanılan çizgili plastik bir trafik konisi koymak. Bu yöntemle şehirde gezinen insansız taksiler hareket edemez hale getiriliyor.

    Sürücüsüz taksileri trafik konisiyle durdurmaya başladılar Tam Boyutta Gör

    İsyancılar trafik konisiyle sabote ettikleri insansız taksilerin fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı. Sürücüsüz taksilerin kaputuna kırmızı-beyaz çizgili bir koni yerleştirildiğinde bu, otonom sürüş sisteminin aklını karıştırıyor ve aracın duruş modunda kalmasını sağlıyor.

    Güvenli Sokak İsyancıları'nın robot taksilerle mücadele başlatması için çeşitli nedenleri var. Kent sakinleri bu araçların insanlar için tehlikeli olduğunu düşünüyor. Ayrıca otonom taksilerin metropol sokaklarındaki trafik sıkışıklığını arttırdığına yönelik şikayetler de mevcut.

    Sürücüsüz taksileri trafik konisiyle durdurmaya başladılar Tam Boyutta Gör

    Şehir yaşamını olumsuz etkiliyor

    Otonom taksilerin şehirdeki elektrik direklerine zarar vermesi, halk otobüslerine çarpması ve acil bir durum sırasında yangın hortumlarının üzerinden geçmesi gibi olaylar insanların sabrını taşırmış durumda. İsyancılar herkesi trafik konileri kullanarak bu araçları "tek boynuzlu ata" dönüştürmeye çağırıyor.

    Robot taksi işletmecileri Waymo ve Cruise ise polisten protestoculara müdahale etmesini ve onları yasadışı sokak eylemlerini durdurmaya zorlamasını istedi. Her iki şirket de San Francisco sokaklarında sürücüsüz taksi testlerine yetkililer tarafından izin verildiğini, dolayısı ile isyancıların bu tür eylemlerde bulunmaları için hiçbir yasal dayanaklarının olmadığını hatırlattı.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 5 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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