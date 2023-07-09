Sürücüsüz taksilere karşı isyan çıktı: Trafik konisiyle hareket edemez hale getiriyorlar

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San Francisco halkı, şehrin caddelerinde giderek yaygınlaşan sürücüsüz taksilerden rahatsızlık duymaya başladı. Vatandaşlar çok sayıda insansız aracın trafiğe çıkmasından dolayı huzursuz. Endişeli vatandaşlar "Güvenli Sokak İsyancıları" (Safe Street Rebel) adlı bir grup altında birleşerek harekete geçti.

Grup üyeleri robot taksileri durdurmanın bir yolunu buldu. Sürücüsüz taksilerin kaputuna genellikle yol hizmetleri tarafından kullanılan çizgili plastik bir trafik konisi koymak. Bu yöntemle şehirde gezinen insansız taksiler hareket edemez hale getiriliyor.

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İsyancılar trafik konisiyle sabote ettikleri insansız taksilerin fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı. Sürücüsüz taksilerin kaputuna kırmızı-beyaz çizgili bir koni yerleştirildiğinde bu, otonom sürüş sisteminin aklını karıştırıyor ve aracın duruş modunda kalmasını sağlıyor.

Güvenli Sokak İsyancıları'nın robot taksilerle mücadele başlatması için çeşitli nedenleri var. Kent sakinleri bu araçların insanlar için tehlikeli olduğunu düşünüyor. Ayrıca otonom taksilerin metropol sokaklarındaki trafik sıkışıklığını arttırdığına yönelik şikayetler de mevcut.

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Şehir yaşamını olumsuz etkiliyor

Otonom taksilerin şehirdeki elektrik direklerine zarar vermesi, halk otobüslerine çarpması ve acil bir durum sırasında yangın hortumlarının üzerinden geçmesi gibi olaylar insanların sabrını taşırmış durumda. İsyancılar herkesi trafik konileri kullanarak bu araçları "tek boynuzlu ata" dönüştürmeye çağırıyor.

Robot taksi işletmecileri Waymo ve Cruise ise polisten protestoculara müdahale etmesini ve onları yasadışı sokak eylemlerini durdurmaya zorlamasını istedi. Her iki şirket de San Francisco sokaklarında sürücüsüz taksi testlerine yetkililer tarafından izin verildiğini, dolayısı ile isyancıların bu tür eylemlerde bulunmaları için hiçbir yasal dayanaklarının olmadığını hatırlattı.

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Sürücüsüz taksileri trafik konisiyle durdurmaya başladılar