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Tam Boyutta Gör Waymo, Cruise, Tesla ve Zoox gibi devlerin arasında adını daha az duyduğumuz WeRide, önemli bir adım atarak ABD’de testlerine başlıyor. Çin merkezli otonom araç şirketi WeRide, Kaliforniya’da robotaksi testleri yapabilmek için gerekli izni aldığını açıkladı. Ancak bu izin, şimdilik yolculardan ücret talep etmeyi içermiyor; şirketin bu yetkiyi alabilmesi için Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu'ndan (CPUC) ayrı bir onay alması gerekiyor.

Çinli WeRide meydan okuyor

Uluslararası bir L4 (Seviye 4) otonom sürüş teknolojisi şirketi olan WeRide, Çin, ABD, BAE ve Singapur'da otonom araç testleri gerçekleştirebilen dünyadaki tek teknoloji şirketi konumunda. Ayrıca, WeRide’ın dünya genelinde 30 şehirde operasyonları bulunuyor. Dolayısıyla adını daha az duymamız onu rakiplerinden daha geride kılmıyor.

Tam Boyutta Gör WeRide, Kaliforniya’daki San Jose bölgesinde test yapmak üzere şu anda sadece 12 araca sahip. WeRide’ın ürün yelpazesi oldukça geniş: Robotaxi, Robobus, Robovan, Robosweeper ve Advanced Driving Solution gibi çeşitli araçlar, şirketin otonom sürüş yazılımı ile donatılmış durumda. Özellikle Robosweeper, şirketin yenilikçi yaklaşımını vurgulayan bir örnek olarak dikkat çekiyor.

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WeRide sadece ABD’de testler yapmayacak aynı zamanda yaklaşık 5 milyar dolar değerleme ile ABD borsasında halka açılma sürecinde bulunuyor. WeRide, 440 milyon dolarlık bir halka arz (IPO) ve eşzamanlı özel sermaye artırımı yapmayı planlıyor. Firmanın yatırımcıları arasında ise Nvidia, Bosch ve GAC Group gibi büyük firmalar yer alıyor. WeRide, sektöründe en yüksek gelire sahip şirket olduğunu iddia ediyor. Şirket, yılın ilk yarısında 21 milyon dolar gelir elde etti, ancak net zararı 124 milyon dolar olarak kaydedildi.

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Çinli robotaksi şirketi WeRide, ABD’de faaliyetlerine başlıyor