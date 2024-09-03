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    Çinli robotaksi şirketi WeRide, ABD’de faaliyetlerine başlıyor

    Otonom ulaşım sistemleri giderek gelişirken Çinli şirketler de bu alanda hızla ilerliyor. Çin merkezli otonom araç şirketi WeRide, robotaksi testlerini ABD’ye taşıyor.
    Çinli robotaksi şirketi WeRide, ABD’de faaliyetlerine başlıyor Tam Boyutta Gör
    Waymo, Cruise, Tesla ve Zoox gibi devlerin arasında adını daha az duyduğumuz WeRide, önemli bir adım atarak ABD’de testlerine başlıyor. Çin merkezli otonom araç şirketi WeRide, Kaliforniya’da robotaksi testleri yapabilmek için gerekli izni aldığını açıkladı. Ancak bu izin, şimdilik yolculardan ücret talep etmeyi içermiyor; şirketin bu yetkiyi alabilmesi için Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu'ndan (CPUC) ayrı bir onay alması gerekiyor.

    Çinli WeRide meydan okuyor

    Uluslararası bir L4 (Seviye 4) otonom sürüş teknolojisi şirketi olan WeRide, Çin, ABD, BAE ve Singapur'da otonom araç testleri gerçekleştirebilen dünyadaki tek teknoloji şirketi konumunda. Ayrıca, WeRide’ın dünya genelinde 30 şehirde operasyonları bulunuyor. Dolayısıyla adını daha az duymamız onu rakiplerinden daha geride kılmıyor.

    Çinli robotaksi şirketi WeRide, ABD’de faaliyetlerine başlıyor Tam Boyutta Gör
    WeRide, Kaliforniya’daki San Jose bölgesinde test yapmak üzere şu anda sadece 12 araca sahip. WeRide’ın ürün yelpazesi oldukça geniş: Robotaxi, Robobus, Robovan, Robosweeper ve Advanced Driving Solution gibi çeşitli araçlar, şirketin otonom sürüş yazılımı ile donatılmış durumda. Özellikle Robosweeper, şirketin yenilikçi yaklaşımını vurgulayan bir örnek olarak dikkat çekiyor.

    WeRide sadece ABD’de testler yapmayacak aynı zamanda yaklaşık 5 milyar dolar değerleme ile ABD borsasında halka açılma sürecinde bulunuyor. WeRide, 440 milyon dolarlık bir halka arz (IPO) ve eşzamanlı özel sermaye artırımı yapmayı planlıyor. Firmanın yatırımcıları arasında ise Nvidia, Bosch ve GAC Group gibi büyük firmalar yer alıyor. WeRide, sektöründe en yüksek gelire sahip şirket olduğunu iddia ediyor. Şirket, yılın ilk yarısında 21 milyon dolar gelir elde etti, ancak net zararı 124 milyon dolar olarak kaydedildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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