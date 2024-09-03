Çinli robotaksi şirketi WeRide, ABD’de faaliyetlerine başlıyor

Çinli WeRide meydan okuyor
Uluslararası bir L4 (Seviye 4) otonom sürüş teknolojisi şirketi olan WeRide, Çin, ABD, BAE ve Singapur'da otonom araç testleri gerçekleştirebilen dünyadaki tek teknoloji şirketi konumunda. Ayrıca, WeRide’ın dünya genelinde 30 şehirde operasyonları bulunuyor. Dolayısıyla adını daha az duymamız onu rakiplerinden daha geride kılmıyor.
WeRide sadece ABD’de testler yapmayacak aynı zamanda yaklaşık 5 milyar dolar değerleme ile ABD borsasında halka açılma sürecinde bulunuyor. WeRide, 440 milyon dolarlık bir halka arz (IPO) ve eşzamanlı özel sermaye artırımı yapmayı planlıyor. Firmanın yatırımcıları arasında ise Nvidia, Bosch ve GAC Group gibi büyük firmalar yer alıyor. WeRide, sektöründe en yüksek gelire sahip şirket olduğunu iddia ediyor. Şirket, yılın ilk yarısında 21 milyon dolar gelir elde etti, ancak net zararı 124 milyon dolar olarak kaydedildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.