GM, zarar eden Cruise robotaksi işinden çıkıyor

10 milyar dolarlık yatırım sonuç vermedi
GM, 2016 yılından bu yana Cruise'a 10 milyar doların üzerinde yatırım yapmıştı. Ancak şirket, bu ileri teknoloji biriminin ölçeklenmesi için gereken kaynakların çok fazla olduğunu ve bunun ana iş kollarıyla örtüşmediğini belirtti. Bu kapsamda Cruise, artık GM’nin sürücü destek teknolojileri birimine entegre edilecek ve burada Super Cruise gibi teknolojiler üzerinde çalışacak. Bu, müşteriler için otonom araç geliştirme isteğinin merkeze alındığını gösteriyor.
GM CEO’su Mary Barra, geçtiğimiz yıl Cruise'un 2030 yılına kadar yıllık 50 milyar dolar gelir getirebileceğini söylemişti. Ancak son gelişmeler ışığında Barra, bu iş kolunun vazgeçilebilir olduğunu vurguladı. Barra, “Bir robotaksi filosu işletmenin maliyetlerini gerçekten anlamalısınız, bu bizim ana işimiz değil” ifadelerini kullandı.
GM, planın Haziran sonuna kadar tamamlanmasının ardından yeniden yapılandırmanın harcamaları yaklaşık 2 milyar dolardan 1 milyar dolara indirmesini bekliyor. Ancak bu süreçte kaç Cruise çalışanının GM'ye geçeceği açıklanmadı. Şirketin bu kararı, son dönemde elektrikli araç projelerini küçültme, bir batarya fabrikasındaki hisselerini satma ve Çin operasyonlarını yeniden yapılandırma adımlarını takip ediyor.
Cruise, rekabet edemedi
Waymo, Miami ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde otonom araç hizmetlerini genişletirken, geçtiğimiz ay 5,6 milyar dolarlık bir fonlama turunu tamamladı. Ancak Cruise’un, Ekim 2023’te bir yaya kazasında ihmalkarlık yaptığı ortaya çıktı ve bu durum, şirketin itibarına ağır bir darbe vurdu. Kazanın ardından GM, yöneticilerinden birçoğunu işten çıkarmış ve çalışanlarının çeyreğinden fazlasını işten uzaklaştırmıştı. Tüm bu zorlukların yanında Cruise, 2023’te 3,48 milyar dolar kaybederek ciddi bir mali yük haline geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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