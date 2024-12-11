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    GM, zarar eden Cruise robotaksi işinden çıkıyor

    General Motors (GM) yaptığı açıklamada, çoğunluk hissesine sahip olduğu ve para kaybettiği Cruise şirketinde robotaksi geliştirme çalışmalarına son vereceğini duyurdu.
    GM, zarar eden Cruise robotaksi işinden çıkıyor Tam Boyutta Gör
    ABD’nin en büyük otomobil üreticilerinden General Motors (GM), sahibi olduğu Cruise robotaksi birimindeki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Şirket, bu adımı, otonom araç teknolojisindeki büyük maliyetler ve giderek artan rekabet nedeniyle attığını açıkladı. GM, artık otonom sürüş teknolojileri üzerinde yoğunlaşacak.

    10 milyar dolarlık yatırım sonuç vermedi

    GM, 2016 yılından bu yana Cruise'a 10 milyar doların üzerinde yatırım yapmıştı. Ancak şirket, bu ileri teknoloji biriminin ölçeklenmesi için gereken kaynakların çok fazla olduğunu ve bunun ana iş kollarıyla örtüşmediğini belirtti. Bu kapsamda Cruise, artık GM’nin sürücü destek teknolojileri birimine entegre edilecek ve burada Super Cruise gibi teknolojiler üzerinde çalışacak. Bu, müşteriler için otonom araç geliştirme isteğinin merkeze alındığını gösteriyor.

    GM CEO’su Mary Barra, geçtiğimiz yıl Cruise'un 2030 yılına kadar yıllık 50 milyar dolar gelir getirebileceğini söylemişti. Ancak son gelişmeler ışığında Barra, bu iş kolunun vazgeçilebilir olduğunu vurguladı. Barra, “Bir robotaksi filosu işletmenin maliyetlerini gerçekten anlamalısınız, bu bizim ana işimiz değil ifadelerini kullandı.

    GM, planın Haziran sonuna kadar tamamlanmasının ardından yeniden yapılandırmanın harcamaları yaklaşık 2 milyar dolardan 1 milyar dolara indirmesini bekliyor. Ancak bu süreçte kaç Cruise çalışanının GM'ye geçeceği açıklanmadı. Şirketin bu kararı, son dönemde elektrikli araç projelerini küçültme, bir batarya fabrikasındaki hisselerini satma ve Çin operasyonlarını yeniden yapılandırma adımlarını takip ediyor.

    Cruise, rekabet edemedi

    GM, zarar eden Cruise robotaksi işinden çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Cruise, Alphabet’in Waymo’su, Tesla ve Çin merkezli Baidu gibi büyük oyuncuların domine ettiği robotaksi piyasasında öne çıkmayı başaramadı. GM’nin bu kararına benzer bir şekilde Ford, 2022 yılında otonom sürüş teknolojileri geliştiren Argo AI birimini kapatmıştı. Ancak Tesla CEO’su Elon Musk, robotaksilerin geleceği konusunda iyimserliğini koruyor. Hatta Musk, bu hedef için özel olarak geliştirilen ve tasarlanan Cybercab ve Robovan araçlarını tanıtmıştı.

    Waymo, Miami ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde otonom araç hizmetlerini genişletirken, geçtiğimiz ay 5,6 milyar dolarlık bir fonlama turunu tamamladı. Ancak Cruise’un, Ekim 2023’te bir yaya kazasında ihmalkarlık yaptığı ortaya çıktı ve bu durum, şirketin itibarına ağır bir darbe vurdu. Kazanın ardından GM, yöneticilerinden birçoğunu işten çıkarmış ve çalışanlarının çeyreğinden fazlasını işten uzaklaştırmıştı. Tüm bu zorlukların yanında Cruise, 2023’te 3,48 milyar dolar kaybederek ciddi bir mali yük haline geldi.

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