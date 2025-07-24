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    Hyundai fiyat listesi açıklandı: IONIQ artık 2 milyon TL üzerinde!

    Hyundai ÖTV zamlı fiyat listesini paylaştı. Elektrikli otomobillerde ciddi fiyat artışı yaşandı. Benzinli modeller ise indirime girdi. Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası Hyundai fiyatları ne kadar oldu?

    Hyundai fiyat listesi açıklandı: IONIQ artık 2 milyon TL üzerinde Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillere gelen ÖTV zammı sonrasında en düşük ÖTV oranı yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseldi. Tüm elektrikli otomobillerin fiyatında artış yaşanacak. Hyundai, yeni ÖTV oranlarına göre fiyat listesini açıkladı. IONIQ 5 ve IONIQ 6 fiyatı 2 milyon TL’nin üzerine çıktı. Bu modellere 260 bin TL zam geldi, Hyundai'in en ucuz elektriklisi Inster'ın fiyatına 182 bin TL zam geldi.

    Hyundai Elektrikli Otomobil Fiyatları
    Marka Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Eski ÖTV Yeni ÖTV
    Hyundai Inster Advance 84,5 kW 1.345.000 TL 1.527.623 TL %10 %25
    Hyundai KONA Elektrik Advance 2024 1.721.300 TL 1.954.906 TL %10 %25
    Hyundai IONIQ 6 Advance 111 kW 1.918.500 TL 2.133.546 TL %10 %25
    Hyundai IONIQ 5 Dynamic Vision Roof 125 kW 1.919.000 TL 2.179.349 TL %10 %25
    Hyundai IONIQ 5 Advance 160 kW 2.867.100 TL 3.172.977 TL %10 %25
    Hyundai IONIQ 5N 448 kW 4x4 5.670.000 TL 6.089.062 TL %60 %75

    Hyundai benzinli otomobillere indirim yaptı

    Yeni ÖTV düzenlemesi ile bazı otomobillerin ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 70 ve yüzde 75'e indi. Hyundai tarafından açıklanan fiyat listesinde i10, i20, Bayon, Tucson (baz donanım) modellerinde indirim göze çarpıyor.

    Fiyatı düşen Hyundai modelleri
    Marka Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
    Hyundai İ10 1.2 MPI 79PS Jump Manuel 1.129.000 TL 1.066.689 TL
    Hyundai İ10 1.2 MPI 79PS Jump Otomatik 1.180.000 TL 1.114.856 TL
    Hyundai İ10 1.2 MPI 79PS Style 1.215.000 TL 1.147.912 TL
    Hyundai İ10 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk 1.295.000 TL 1.223.467 TL
    Hyundai İ20 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel 1.234.000 TL 1.165.856 TL
    Hyundai İ20 1.0 T-GDI 100 PS Jump Otomatik 1.392.000 TL 1.315.078 TL
    Hyundai İ20 1.0 T-GDI 100 PS Style 1.449.000 TL 1.408.956 TL
    Hyundai İ20 1.0 T-GDI 100 PS Elite 1.549.000 TL 1.506.177 TL
    Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel 1.362.000 TL 1.286.745 TL
    Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump Otomatik 1.516.000 TL 1.474.094 TL
    Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Style 1.570.000 TL 1.526.595 TL
    Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Elite 1.680.000 TL 1.633.539 TL
    Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 160 PS Comfort 4X2 DCT 2.169.000 TL 1.999.900 TL
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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

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    MDK 10 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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