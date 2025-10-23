Kasım ayında PlayStation Plus'tan ayrılacak oyunlar belli oldu

Kasım Ayında PlayStation Plus Yedi Oyuna Veda Edecek
18 Kasım'da yedi oyun birden PS Plus'ın oyun kataloğundan kaldırılacak. Bunların arasından özellikle Battlefield 5, Like a Dragon: Ishin! ve Football Manager 2024 öne çıkıyor. İşte önümüzdeki ay PlayStation Plus'a veda edecek oyunlar:
- Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz (PS4)
- Battlefield 5 (PS4)
- Digimon Survive (PS4)
- Football Manager 2024 Konsol Sürümü (PS5)
- Like a Dragon: Ishin! (PS4, PS5)
- Synapse (PSVR2)
- Travis Strikes Again: No More Heroes (PS4)
Bu oyunları PlayStation Plus aboneliği kapsamında oynamak isteyen oyuncuların 18 Kasım'a kadar vakti bulunuyor. Bu tarihten sonra bu oyunlara PS Plus üzerinden erişilemeyecek ki genelde ayrılan oyunlar en az bir yıl geri dönmüyor. Hatta bazıları bir daha hiç gelmeyebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: