Kasım ayında PlayStation Plus'tan ayrılacak oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi PlayStation Plus'ın oyun kataloğu her ay güncelleniyor. Extra ya da Deluxe (Premium) paketini kullananların erişebildiği bu oyun kataloğuna her ay yeni oyunlar eklenirken, bazı oyunlara da veda ediliyor. Nitekim Kasım ayında da bazı oyunlar PlayStation Plus oyun kataloğundan ayrılacak. Bu oyunların hangileri olacağı şimdiden ortaya çıktı.

Kasım Ayında PlayStation Plus Yedi Oyuna Veda Edecek

18 Kasım'da yedi oyun birden PS Plus'ın oyun kataloğundan kaldırılacak. Bunların arasından özellikle Battlefield 5, Like a Dragon: Ishin! ve Football Manager 2024 öne çıkıyor. İşte önümüzdeki ay PlayStation Plus'a veda edecek oyunlar:

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz (PS4)

Battlefield 5 (PS4)

Digimon Survive (PS4)

Football Manager 2024 Konsol Sürümü (PS5)

Like a Dragon: Ishin! (PS4, PS5)

Synapse (PSVR2)

Travis Strikes Again: No More Heroes (PS4)

Bu oyunları PlayStation Plus aboneliği kapsamında oynamak isteyen oyuncuların 18 Kasım'a kadar vakti bulunuyor. Bu tarihten sonra bu oyunlara PS Plus üzerinden erişilemeyecek ki genelde ayrılan oyunlar en az bir yıl geri dönmüyor. Hatta bazıları bir daha hiç gelmeyebiliyor.

