Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kasım ayında PlayStation Plus'tan ayrılacak oyunlar belli oldu

    Önümüzdeki ay PlayStation Plus'ın oyun kataloğundan kaldırılacak oyunlar belli oldu. 18 Kasım'da veda edilecek yedi oyun arasında bir Battlefield oyunu da bulunuyor.     

    Kasım ayında PlayStation Plus'tan ayrılacak oyunlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi PlayStation Plus'ın oyun kataloğu her ay güncelleniyor. Extra ya da Deluxe (Premium) paketini kullananların erişebildiği bu oyun kataloğuna her ay yeni oyunlar eklenirken, bazı oyunlara da veda ediliyor. Nitekim Kasım ayında da bazı oyunlar PlayStation Plus oyun kataloğundan ayrılacak. Bu oyunların hangileri olacağı şimdiden ortaya çıktı.

    Kasım Ayında PlayStation Plus Yedi Oyuna Veda Edecek

    18 Kasım'da yedi oyun birden PS Plus'ın oyun kataloğundan kaldırılacak. Bunların arasından özellikle Battlefield 5, Like a Dragon: Ishin! ve Football Manager 2024 öne çıkıyor. İşte önümüzdeki ay PlayStation Plus'a veda edecek oyunlar:

    • Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz (PS4)
    • Battlefield 5 (PS4)
    • Digimon Survive (PS4)
    • Football Manager 2024 Konsol Sürümü (PS5)
    • Like a Dragon: Ishin! (PS4, PS5)
    • Synapse (PSVR2)
    • Travis Strikes Again: No More Heroes (PS4)

    Bu oyunları PlayStation Plus aboneliği kapsamında oynamak isteyen oyuncuların 18 Kasım'a kadar vakti bulunuyor. Bu tarihten sonra bu oyunlara PS Plus üzerinden erişilemeyecek ki genelde ayrılan oyunlar en az bir yıl geri dönmüyor. Hatta bazıları bir daha hiç gelmeyebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şarj dinamosu tamiri 0.9 tce motor eca kombi kalorifer devreye girmiyor vikings tarzı diziler musluktan soğuk su akmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 82YU00Q6TX
    Lenovo V15 82YU00Q6TX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum