Amazon Prime Gaming kapanıyor; Ücretsiz oyunlar farklı bir platforma taşınıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bulut oyun servisi Amazon Luna'yı yenileyeceğini birkaç hafta önce duyuran Amazon, beklenen o değişimi dün yaptı. Ancak bu değişimin beklenmedik bir yan etkisi de oldu. Amazon, Türkiye'de de oyunculara açık olan Prime Gaming platformunu kapatma kararı aldı.

Amazon Prime Gaming bundan sonra ayrı bir marka ve platform olarak var olmayacak. Amazon, Prime üyelerine her ay ücretsiz oyunlar vermeye devam edecek ama bu artık Amazon Luna platformu üzerinden yapılacak. Aynı şekilde Twitch kullanıcılarına sağlanan Prime ayrıcalıkları da bundan sonra Luna üzerinden toplanacak.

EA, yapay zeka ile oyun geliştirmek için Stability AI ile anlaştı 7 sa. önce eklendi

Ücretsiz Oyunlar, Amazon Prime Gaming Yerine Amazon Luna'dan Alınacak

Bildiğiniz gibi Amazon'un bulut oyun servisi Luna normalde Türkiye'de kullanılamıyordu. Ancak Luna'nın yenilenip daha kapsamlı bir oyun platformuna dönüşmesiyle birlikte Türkiye pazarındaki rolü de değişti. Türkiye'deki Prime kullanıcıları, Amazon Luna'nın internet sitesine gidip, aynı daha önce Prime Gaming'de yaptıkları gibi her ay ücretsiz oyunları alabilecekler. Nitekim şu anda da Fallout 3, Civilization IV, XCOM 2, Fallout: New Vegas gibi oyunlar Luna üzerinden ücretsiz olarak alınabiliyor. Tabii eğer Amazon Prime üyesiyseniz. Luna'nın bulut oyun tarafı ise Türkiye'de hâlâ aktif değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Amazon Prime Gaming kapanıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: