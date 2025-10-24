Giriş
    Amazon Prime Gaming kapanıyor; Ücretsiz oyunlar farklı bir platforma taşınıyor

    Amazon Prime üyelerinin her ay belli başlı oyunları ücretsiz olarak alabildiği Amazon Prime Gaming platformu kapanıyor. Ancak ücretsiz oyunlar farklı bir platform üzerinden alınabilecek.

    Amazon Prime Gaming Tam Boyutta Gör
    Bulut oyun servisi Amazon Luna'yı yenileyeceğini birkaç hafta önce duyuran Amazon, beklenen o değişimi dün yaptı. Ancak bu değişimin beklenmedik bir yan etkisi de oldu. Amazon, Türkiye'de de oyunculara açık olan Prime Gaming platformunu kapatma kararı aldı.

    Amazon Prime Gaming bundan sonra ayrı bir marka ve platform olarak var olmayacak. Amazon, Prime üyelerine her ay ücretsiz oyunlar vermeye devam edecek ama bu artık Amazon Luna platformu üzerinden yapılacak. Aynı şekilde Twitch kullanıcılarına sağlanan Prime ayrıcalıkları da bundan sonra Luna üzerinden toplanacak.

    Ücretsiz Oyunlar, Amazon Prime Gaming Yerine Amazon Luna'dan Alınacak

    Bildiğiniz gibi Amazon'un bulut oyun servisi Luna normalde Türkiye'de kullanılamıyordu. Ancak Luna'nın yenilenip daha kapsamlı bir oyun platformuna dönüşmesiyle birlikte Türkiye pazarındaki rolü de değişti. Türkiye'deki Prime kullanıcıları, Amazon Luna'nın internet sitesine gidip, aynı daha önce Prime Gaming'de yaptıkları gibi her ay ücretsiz oyunları alabilecekler. Nitekim şu anda da Fallout 3, Civilization IV, XCOM 2, Fallout: New Vegas gibi oyunlar Luna üzerinden ücretsiz olarak alınabiliyor. Tabii eğer Amazon Prime üyesiyseniz. Luna'nın bulut oyun tarafı ise Türkiye'de hâlâ aktif değil.

