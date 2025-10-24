EA, yapay zeka ile oyun geliştirmek için Stable Diffusion'ı yapan şirketle anlaştı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojilerinin oyun yapımında kullanılması hâlâ tartışmalı bir konu olsa da önümüzdeki birkaç yıl içinde bu durumun çok daha normalleşmesi bekleniyor. Zira ortaya çıkan tepkilere rağmen oyun şirketleri bu yönde adımlar atmaya devam ediyor. Bugüne kadar bu konuda atılan en kayda değer adımlardan biri de Electronic Arts'tan geldi. Oyun dünyasının önde gelen şirketlerinden olan EA, yapay zekayı kullanarak oyunlar geliştirmek için Stability AI ile anlaştı.

Stability AI, piyasadaki en dikkat çekici üretken yapay zekalardan biri olan Stable Diffusion'ın arkasındaki şirket olarak tanınıyor.

EA ve Stability AI, Oyun Geliştirme Süreçlerinde Kullanılacak Yapay Zekalar Geliştirecek

Bu anlaşma kapsamında iki şirket, oyun geliştirme süreçlerinde kullanılmak üzere ortak yapay zeka modelleri ve araçları geliştirecek. Amaç, oyun yapımını daha hızlı hâle getirirken aynı zamanda üretim kalitesini korumak (ve hatta artırmak). Bu sayede EA, özellikle tasarım ve içerik üretimi gibi zaman alan aşamalarda yapay zeka destekli bir iş akışına geçmeyi planlıyor.

EA, bu yeni yapay zekâ araçlarıyla “Physically Based Rendering (PBR)” adı verilen, gerçekçi ışık ve malzeme davranışlarını taklit eden kaplamalar üretmek istiyor. Şirketin hedefi, yapay zekânın 2D dokular üretmesini sağlamak ve bu dokuların, hangi ortamda kullanılırsa kullanılsın ışık, renk ve yansımaları gerçeğe en yakın şekilde koruması. Yani bir metal yüzey, deri parçası veya taş doku; ister gece sahnesinde ister güneşli bir ortamda olsun, ışığı fizik kurallarına uygun biçimde aynı doğrulukla yansıtacak. Bu da oyun dünyalarında daha tutarlı, doğal ve yüksek kaliteli görseller anlamına geliyor.

EA, yapay zekâyı kullanarak yalnızca tek tek nesneleri değil, bir oyun sahnesinin tamamını önceden tasvir etmeyi amaçlıyor. Yani sanatçılar, birkaç yönlendirici komut vererek tüm bir 3D ortamın hızlıca taslak hâlde oluşturulmasını sağlayabilecek. Bu yöntem, geliştiricilere sanki bir yönetmen edasıyla “şuraya dağlar, buraya sis, buraya bir orman” diyerek sahnenin genel atmosferini ve yerleşimini hızla belirleme imkânı tanıyacak. Bu ön görselleştirme süreci sayesinde konsept üretimi ve tasarım aşaması hızlanacak.

