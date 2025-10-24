Assassin's Creed Shadows, Switch 2 için duyuruldu: İşte çıkış tarihi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Ubisoft, uzun süredir söylentilerle gündemde olan Assassin’s Creed Shadows'un Switch 2 sürümünü sonunda doğruladı. Japonya'da geçen aksiyon-macera oyunu, 2 Aralık 2025 tarihinde Nintendo Switch 2 için yayınlanacak.

Assassin's Creed Shadows, Switch 2'ye geliyor

Bir yılı aşkın süredir Switch 2’ye geleceği konuşulan Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft'un paylaştığı sonbahar yol haritasında resmiyet kazandı. Yapım, hem dijital hem de fiziksel olarak satışa çıkacak. Ancak fiziksel sürüm, tıpkı bazı yeni Ubisoft oyunlarında olduğu gibi, "game-key card" versiyonu şeklinde sunulacak.

Ubisoft’un paylaştığı bilgilere göre Shadows'un Switch 2 sürümü, gelişmiş parkur sistemiyle öne çıkacak ve daha akıcı hareket mekanikleri sunulacak. Ayrıca yeni ücretsiz hikâye görevleri ve Animus Quest adı verilen yeni yan görev türleri de oyuna eklenecek.

Öte yandan Shadows’un mevcut platformlardaki tüm ücretsiz içerikleri Switch 2 sürümünde yer alacak. Ancak kısa süre önce yayınlanan Claws of Awaji genişleme paketi bu sürümde başlangıçta bulunmayacak. Bu DLC, 2026 yılında eklenecek. Son olarak oyunda, Ubisoft Connect aracılığıyla platformlar arası kayıt desteği de (cross-progression) bulunuyor. Böylece PlayStation, Xbox veya PC'deki ilerlemeler Switch 2 üzerinde devam edebilecek.

