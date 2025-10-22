Giriş
    Starfield PlayStation 5'e geliyor: İşte beklenen çıkış tarihi

    Uzun süredir konuşulan Starfield'ın PlayStation 5 sürümü için bekleyiş devam ediyor. Güvenilir kaynaklara göre oyunun çıkış tarihi bu yıl için ertelendi. İşte beklenen tarih...

    Starfield PlayStation 5'e geliyor: İşte beklenen çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Bethesda'nın uzay temalı rol yapma oyunu Starfield, 2023'te Xbox ve PC için çıkış yapmıştı. Aradan geçen süreye rağmen oyunun PlayStation 5 versiyonu resmi olarak duyurulmadı. Şimdi yeni bir sızıntıda, oyunun PS5 için çıkış dönemi paylaşıldı. 

    PS5 sürümü 2026'da duyurulacak

    Güvenilir sızıntı kaynağı NatetheHate, oyunun PS5 sürümünün bu yıl açıklanmayacağını ve tanıtımın 2026’ya ertelendiğini bildirdi. Daha önce Nintendo Switch 2’nin tanıtım tarihini de doğru şekilde paylaşan kaynak, Starfield'ın PlayStation 5 sürümüne dair planların uzun süredir masada olduğunu ancak Bethesda'nın duyuruyu ikinci genişleme paketiyle aynı döneme denk getirmeyi planladığını söylüyor.

    Bu genişleme ise oyuna yeni uzay mekaniği değişiklikleri ve ek oynanış sistemleri getirecek. Starfield'ın PS5 versiyonu 2026'da duyurulursa, yeni içeriklerle birlikte daha gelişmiş bir deneyim sunabilir. Bethesda, oyunun çıkışından bu yana çeşitli güncellemeler yayınladı ancak Shattered Space genişlemesi ve ücretsiz yamalar, eleştirilen bazı noktaları tam olarak çözmüş değil. Bu nedenle PS5 lansmanı, oyunun daha oturmuş bir sürümünü deneyimleme fırsatı anlamına geliyor. 

