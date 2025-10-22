Starfield PlayStation 5'e geliyor: İşte beklenen çıkış tarihi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bethesda'nın uzay temalı rol yapma oyunu Starfield, 2023'te Xbox ve PC için çıkış yapmıştı. Aradan geçen süreye rağmen oyunun PlayStation 5 versiyonu resmi olarak duyurulmadı. Şimdi yeni bir sızıntıda, oyunun PS5 için çıkış dönemi paylaşıldı.

PS5 sürümü 2026'da duyurulacak

Güvenilir sızıntı kaynağı NatetheHate, oyunun PS5 sürümünün bu yıl açıklanmayacağını ve tanıtımın 2026’ya ertelendiğini bildirdi. Daha önce Nintendo Switch 2’nin tanıtım tarihini de doğru şekilde paylaşan kaynak, Starfield'ın PlayStation 5 sürümüne dair planların uzun süredir masada olduğunu ancak Bethesda'nın duyuruyu ikinci genişleme paketiyle aynı döneme denk getirmeyi planladığını söylüyor.

Bu genişleme ise oyuna yeni uzay mekaniği değişiklikleri ve ek oynanış sistemleri getirecek. Starfield'ın PS5 versiyonu 2026'da duyurulursa, yeni içeriklerle birlikte daha gelişmiş bir deneyim sunabilir. Bethesda, oyunun çıkışından bu yana çeşitli güncellemeler yayınladı ancak Shattered Space genişlemesi ve ücretsiz yamalar, eleştirilen bazı noktaları tam olarak çözmüş değil. Bu nedenle PS5 lansmanı, oyunun daha oturmuş bir sürümünü deneyimleme fırsatı anlamına geliyor.

