Battlefield 6 Battle Royale modu için tarih belli oldu

Tam Boyutta Gör Ne EA ne de DICE, Battlefield 6 için merakla beklenen Battle Royale modunun ne zaman geleceğini paylaşmadı ancak yeni raporlar, stüdyoların 28 Ekim'de 1. Sezon ile birlikte sunmayı planladığını söylüyor. Bu çıkış tarihi, yılın başlarında sektörden bir kaynak tarafından sızdırılmıştı ancak şimdi bir Battlefield 6 veri madencisi, EA Play uygulaması aracılığıyla gelecek hafta için gizemli bir içerik çıkışına işaret eden kanıtlar ortaya çıkardı.

Battlefield 6'nın 1. Sezonu gelecek hafta yayınlanacak ve güncellemeyle birlikte Battle Royale modunun geleceğine dair resmi bir açıklama yapılmasa da EA ve DICE, nişancı oyununun yeni haritası, modu, silahları ve daha fazlası hakkında birçok bilgi paylaştı. Sezon, üç büyük içerik güncellemesine bölünecek ve ilk güncelleme 28 Ekim’de yayınlanacak. Oyuncuların yeni bir haritayı deneyimleyebileceği ikinci güncelleme ise 18 Kasım'da, sezonun son büyük güncellemesi ise 9 Aralık'ta yayınlanacak.

Bu haftanın başlarında sızdırılan bir haber, Battlefield 6'nın Battle Royale modunun hangi oyun modlarıyla birlikte sunulabileceğini de ortaya çıkardı. Eğer bilgiler doğruysa, oyuncular başlangıçta alışıldık tekli, ikili, üçlü ve dörtlü modların yanı sıra, çeşitli takımların görev başına en düşük puanı alan takımın elendiği bir dizi görevi tamamladığı yeni Gauntlet moduyla karşılaşacak. Ayakta kalan son takım ise kazanan olarak taçlandırılacak.

Battlefield 6 için Battle Royale modu onaylansa da ücretsiz oynanabileceğine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

