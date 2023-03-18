Xiaomi cebe sığan yeni bilgisayarını duyurdu

Geçen yıl cebe sığacak boyutlarda mini bilgisayarını duyuran Xiaomi Youpin alt markası bu hafta da ikinci neslini duyurdu. Rubik’s Cube ikinci nesil mini bilgisayar tatmin edici performansla geliyor.

Xiaomi Rubik’s Cube CR160R özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Rubik’s Cube CR160R mini bilgisayar modeli 62x62x44mm boyutlara sahip. 145gr ağırlığındaki sistem 4 çekirdekli Intel J4125 işlemcisinden güç alıyor. Intel HD 600 grafik birimi gündelik işlerinizi halledebiliyor.

Xiaomi’ye dava üzerine dava 1 hf. önce eklendi

USB 3.0 Tip-C bağlantısı USB PD desteklediği için Tip-C kablosu ile sisteme güç sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca HDMI, Ethernet, USB 3.0 Tip-A ve kart okuyucu yuvaları da mevcut.

Çift bant Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 bağlantısı barındıran Xiaomi Rubik’s Cube CR160R mini bilgisayar modelinin 6GB/128GB versiyonu 143$ civarında iken, 8GB/256GB versiyonu da 174$ civarında satılacak.

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