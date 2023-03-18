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    Anlık Bildirim

    Xiaomi cebe sığan yeni bilgisayarını duyurdu

    Masaüstünde bilgisayarının fazla yer kaplamasını istemeyen ancak tatmin edici bir performans arayan kullanıcılar için Xiaomi Rubik’s Cube ikinci nesil duyuruldu. 
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    Xiaomi Rubik’s Cube CR160R
    Geçen yıl cebe sığacak boyutlarda mini bilgisayarını duyuran Xiaomi Youpin alt markası bu hafta da ikinci neslini duyurdu. Rubik’s Cube ikinci nesil mini bilgisayar tatmin edici performansla geliyor.

    Xiaomi Rubik’s Cube CR160R özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Rubik’s Cube CR160R mini bilgisayar modeli 62x62x44mm boyutlara sahip. 145gr ağırlığındaki sistem 4 çekirdekli Intel J4125 işlemcisinden güç alıyor. Intel HD 600 grafik birimi gündelik işlerinizi halledebiliyor.

    USB 3.0 Tip-C bağlantısı USB PD desteklediği için Tip-C kablosu ile sisteme güç sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca HDMI, Ethernet, USB 3.0 Tip-A ve kart okuyucu yuvaları da mevcut.

    Çift bant Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 bağlantısı barındıran Xiaomi Rubik’s Cube CR160R  mini bilgisayar modelinin 6GB/128GB versiyonu 143$ civarında iken, 8GB/256GB versiyonu da 174$ civarında satılacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 21 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    mutfak şefi tavsiye küflenmiş kavurma yenir mi kümülatif ortalama nedir pasaport harcını eksik yatırdım kombi yoğuşma gideri tıkanırsa ne olur

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