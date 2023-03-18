Xiaomi cebe sığan yeni bilgisayarını duyurdu

Xiaomi Rubik’s Cube CR160R özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Rubik’s Cube CR160R mini bilgisayar modeli 62x62x44mm boyutlara sahip. 145gr ağırlığındaki sistem 4 çekirdekli Intel J4125 işlemcisinden güç alıyor. Intel HD 600 grafik birimi gündelik işlerinizi halledebiliyor.
USB 3.0 Tip-C bağlantısı USB PD desteklediği için Tip-C kablosu ile sisteme güç sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca HDMI, Ethernet, USB 3.0 Tip-A ve kart okuyucu yuvaları da mevcut.
Çift bant Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 bağlantısı barındıran Xiaomi Rubik’s Cube CR160R mini bilgisayar modelinin 6GB/128GB versiyonu 143$ civarında iken, 8GB/256GB versiyonu da 174$ civarında satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)