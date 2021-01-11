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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    T hücre immünoterapisi üzerinde çalışmalar yapıldı

    Potansiyel kanser tedavilerinin en umut vadeden yöntemlerinden birisini CAR T hücre immünoterapisi olarak adlandırılan yöntem oluşturuyor. Bahsi geçen yöntem üzerinde çalışmalarda bulunuldu.
    19 sa.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    T hücre immünoterapisi üzerinde çalışmalar yapıldı
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    Potansiyel kanser tedavilerinin en umut vadeden yöntemlerinden birisini CAR T hücre immünoterapisi olarak adlandırılan yöntem oluşturuyor ancak bu yöntem de organizma için zaman zaman tehlikeli hatta ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor.

    Bahsi geçen yöntem T hücrelerinin modifiye edilerek kanserle mücadele için daha efektif ( etkin ) hale getirilmesini içermekle birlikte bu yöntem bazı kanser türleri için oldukça umut vadediyor ancak bu durumun çeşitli riskleri de bulunuyor. Bazı bireylerde CAR T hücreleri olarak adlandırılan hücreler kontrolden çıkarak prolifere ( çoğalma )oluyor ve sitokin fırtınası olarak adlandırılan immün reaksiyonu ( bağışıklık tepkisi ) tetikleyip morbiditeye (  Morbidite oranı veya morbidite hızı, istatistiksel bir ölçüm terimi, belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde hastalığa tutulanların sayısının sağlıklı kalmış nüfusa oranıdır. Morbidite kelimesi ise yalın olarak hastalık, hastalık hali anlamına gelmektedir. ) ve hatta mortaliteye ( ölüm ) sebep olabiliyor.

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    T hücreleri

    T hücre immünoterapisi üzerinde çalışmalar yapıldı
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    CAR T hücrelerinin kontolsüz proliferasyon durumunda kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla araştımacılar lenalidomide olarak adlandırılan ve bazı spesifik ( özel ) proteinlerin destrüksiyonu ( harabiyet )sebebiyle multiple myelom olarak adlandırılan durumda kullanılan ilaç üzerinde çalıştı ve sözedilen ilacın hedeflediği proteinlere ait yapıları genetik modifikasyonla CAR T hücrelerine ekledi. Böylece eğer immünoterapi olumsuz yöne kayarsa CAR T hücrelerinin bahsi geçen ilaç sayesinde elimine edileceği düşünülüyor.

    Yapılan hayvan çalışmaları olumlu sonuç vermekle birlikte ilaç tedavisinin CAR T hücrelerini hedeflediği aynı zamanda bu işlemin reversibl olduğu ve ilaç tedavisinden sonra CAR T hücrelerinin tekrar kanserli hücrelerle mücadeleye girdiği gözlendi yani diğer bir deyişle lenalidomide adlı ilaç CAR T hücrelerinin aktivitesi üzerinde geçici bir mola etkisi yaratıyor.

    Ayrıca Bkz. "Kahverengi yağ dokusunun metabolik yararları incelendi"

    Bütün bunlara ek olarak araştırmacıların tam tersi bir yaklaşımla yalnızca lenalidomide varlığında aktive olan CAR T hücrelerini ürettiğini de belirtelim. Bilim insanları bu yöntemin çok daha güvenli olduğunu öne sürüyor.

    Yen araştırma Science Translational Medicine adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://stm.sciencemag.org/content/13/575/eabb6295.abstract https://www.dana-farber.org/newsroom/news-releases/2021/scientists-create-on-off-switches-to-control-car-t-cell-activity/ https://www.drozdogan.com/kanserde-buyuk-gelisme-canli-ilac-car-t-hucre-tedavisi-fda-onayi-aldi/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yaw he he

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    kanserden kurtulus genetikde. mevcut tedaviler ozellikle kemoterapi hali bombardimani gibi, kanserli hucre saglikli hucre ayirmadan bombaliyor, kanser hucresini yok ederken saglikli hucrelerede buyuk zararlar veriyor. aradan sag kalan kanser hucreleri bir sure sonra tekrar cogalip yoluna devam ediyor. ote yandan crispr teknigi ile cok kolaylasan, gelisen genetik modifikasyonlar nokta atis akili silahlar uretmeyi mumkun kildilar. t-hucre modifikasyonu bu uygulamalardan biri. direk kanserli hucrenin kendisine saldiriyor.

    gecenlerde farkli bir teknikle ilgili yazi okumustum. oda buyuk gelecek vaad ediyor. bakterilerin dna larini degistirip kemoterapi ilaclari sentezlemesi saglaniyor. bakteri vucuda zerk edildiginde agirlikli olarak unaerobik asiditk olan kanser tumorlerinin icinde yerlesiyor, orada uruyorlar, belli sayiya ulastiginda bomba gibi patliyarak kemoterapi ilacini direk hedefe teslim ediyorlar. ilk saldiridan sonra geride kalan tektuk bakteri tumorlu doku kaldiysa onlarin icine yerlesip yeniden cogalmaya basliyor, belli sayiya ulastiklarinda tetiklenip tekrar topluca patliyorlar. tumorler yok olana kadar ayni saldiri tekrar tekrar devam ediyor. bu sirada ikinci etki tumorun icindeki bakteri enfeksiyonu vucudun bagisiklik sistemini uyariyor, bagisiklik sisteminin tumore saldirmasina neden oluyor.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Lise mezunu Barış Özcan'a soralım bu konuyu...
    Youtube'dan bilimsel açıklamasını yapsın hemen bize
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