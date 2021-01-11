T hücre immünoterapisi üzerinde çalışmalar yapıldı

Potansiyel kanser tedavilerinin en umut vadeden yöntemlerinden birisini CAR T hücre immünoterapisi olarak adlandırılan yöntem oluşturuyor ancak bu yöntem de organizma için zaman zaman tehlikeli hatta ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor.

Bahsi geçen yöntem T hücrelerinin modifiye edilerek kanserle mücadele için daha efektif ( etkin ) hale getirilmesini içermekle birlikte bu yöntem bazı kanser türleri için oldukça umut vadediyor ancak bu durumun çeşitli riskleri de bulunuyor. Bazı bireylerde CAR T hücreleri olarak adlandırılan hücreler kontrolden çıkarak prolifere ( çoğalma )oluyor ve sitokin fırtınası olarak adlandırılan immün reaksiyonu ( bağışıklık tepkisi ) tetikleyip morbiditeye ( Morbidite oranı veya morbidite hızı, istatistiksel bir ölçüm terimi, belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde hastalığa tutulanların sayısının sağlıklı kalmış nüfusa oranıdır. Morbidite kelimesi ise yalın olarak hastalık, hastalık hali anlamına gelmektedir. ) ve hatta mortaliteye ( ölüm ) sebep olabiliyor.

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T hücreleri

CAR T hücrelerinin kontolsüz proliferasyon durumunda kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla araştımacılar lenalidomide olarak adlandırılan ve bazı spesifik ( özel ) proteinlerin destrüksiyonu ( harabiyet )sebebiyle multiple myelom olarak adlandırılan durumda kullanılan ilaç üzerinde çalıştı ve sözedilen ilacın hedeflediği proteinlere ait yapıları genetik modifikasyonla CAR T hücrelerine ekledi. Böylece eğer immünoterapi olumsuz yöne kayarsa CAR T hücrelerinin bahsi geçen ilaç sayesinde elimine edileceği düşünülüyor.

Yapılan hayvan çalışmaları olumlu sonuç vermekle birlikte ilaç tedavisinin CAR T hücrelerini hedeflediği aynı zamanda bu işlemin reversibl olduğu ve ilaç tedavisinden sonra CAR T hücrelerinin tekrar kanserli hücrelerle mücadeleye girdiği gözlendi yani diğer bir deyişle lenalidomide adlı ilaç CAR T hücrelerinin aktivitesi üzerinde geçici bir mola etkisi yaratıyor.

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Bütün bunlara ek olarak araştırmacıların tam tersi bir yaklaşımla yalnızca lenalidomide varlığında aktive olan CAR T hücrelerini ürettiğini de belirtelim. Bilim insanları bu yöntemin çok daha güvenli olduğunu öne sürüyor.

Yen araştırma Science Translational Medicine adlı dergide yayımlandı.

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