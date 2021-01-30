Tablet pazarı geçen yıl adeta patlama yaptı

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Pandemi döneminde uzaktan eğitimin yaygınlaşması nedeniyle tablet modellerine ilginin artması sektörü hareketlendirdi. Durgunluğa giren tablet pazarı bu sayede şeytanın bacağını kırmayı başardı.

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2020 iyi geçti

Yapılan pazar analizlerine göre geçen yılın dördüncü çeyreğinde 52.8 milyon civarında tablet satıldı ve yüzde 50 civarında artış sağlandı. Bu dönemde 19.2 milyon iPad satarken yüzde 40 artış gösterdi. Samsung 9.9 milyon satışla yine aynı oranda büyüdü. Huawei bir miktar gerilerken Lenovo 5.6 milyon satışla yüzde 125 artış elde etti. Amazon ise 6.5 milyon Fire tablet sattı.

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2020 yılı genelinde ise tablet satışları 160 milyon oldu ve yüzde 35 civarında artış kaydetti. Son 3 yılın en iyi performansı 2020 yılında sergilendi. Apple yılı 58.8 milyon iPad ile tamamlarken Samsung 31 milyon, Huawei 16.3 milyon adet satış yaptı. Tüm markalar bu dönemde büyüme gösterdi.

2021 yılında normalleşme beklense de aşılamanın hızına bağlı olarak bu uzun sürebilir. Bu bakımdan bir süre daha tablet modellerine ilginin devam edeceği tahmin ediliyor. İlgiden yine en fazla Apple ve Samsung faydalanacak.

https://www.gsmarena.com/canalys_tablet_shipments_hit_alltime_high_in_q4_2020-news-47466.php

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