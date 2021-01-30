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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tablet pazarı geçen yıl adeta patlama yaptı

    2020 yılında toplam 160 milyon satış rakamını geçen tablet pazarı son 3 yılın en iyi performansını gösterdi. Apple 59 milyon civarında iPad ile 2014 yılından bu yana en yüksek rakama ulaştı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tablet pazarı geçen yıl adeta patlama yaptı
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    Pandemi döneminde uzaktan eğitimin yaygınlaşması nedeniyle tablet modellerine ilginin artması sektörü hareketlendirdi. Durgunluğa giren tablet pazarı bu sayede şeytanın bacağını kırmayı başardı.

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    2020 iyi geçti

    Yapılan pazar analizlerine göre geçen yılın dördüncü çeyreğinde 52.8 milyon civarında tablet satıldı ve yüzde 50 civarında artış sağlandı. Bu dönemde 19.2 milyon iPad satarken yüzde 40 artış gösterdi. Samsung 9.9 milyon satışla yine aynı oranda büyüdü. Huawei bir miktar gerilerken Lenovo 5.6 milyon satışla yüzde 125 artış elde etti. Amazon ise 6.5 milyon Fire tablet sattı.

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    2020 yılı genelinde ise tablet satışları 160 milyon oldu ve yüzde 35 civarında artış kaydetti. Son 3 yılın en iyi performansı 2020 yılında sergilendi. Apple yılı 58.8 milyon iPad ile tamamlarken Samsung 31 milyon, Huawei 16.3 milyon adet satış yaptı. Tüm markalar bu dönemde büyüme gösterdi.

    2021 yılında normalleşme beklense de aşılamanın hızına bağlı olarak bu uzun sürebilir. Bu bakımdan bir süre daha tablet modellerine ilginin devam edeceği tahmin ediliyor. İlgiden yine en fazla Apple ve Samsung faydalanacak.



    https://www.gsmarena.com/canalys_tablet_shipments_hit_alltime_high_in_q4_2020-news-47466.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    tablet sektörü asıl patlamayı e-ink tam geldiği zaman yapacak

    çünkü ; tabletler ekran büyüklüğü nedeniyle
    cep telefonu kadar uzun dayanamıyor.
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