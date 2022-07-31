Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tablet satışlarında düşüş yok: Apple pazar lideri

    IDC bu yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştirilen tablet sevkiyatına ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Yapılan araştırma tablet satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş olmadığını gösteriyor.
    1

    Tablet satışlarında düşüş yok: Apple pazar lideri
    Tam Boyutta Gör

    International Data Corporation(IDC), küresel tablet pazarının gidişatını gözler önüne seren yeni bir rapor yayınladı. Bu yılın ikinci çeyreğini kapsayan veriler akıllı telefonlara ve bilgisayarlara olan talep düşüş gösterirken, tablet satış hacminin geçen yılki seviyesini koruduğunu gösteriyor.

    IDC analistleri tarafından yürütülen araştırmaya göre Nisan ve Haziran ayları arasında üreticiler dünya genelinde toplam 40.5 milyon tablet sattı. Geçen yılın aynı döneminde tablet sevkiyatı 40.4 milyon seviyesindeydi. Yani %0.15'lik hafif bir artış söz konusu.

    Tablet satışlarında düşüş yok: Apple pazar lideri
    Tam Boyutta Gör

    Lider belli

    Analistler, üç aylık tablet satışlarının beklentilerini aştığını söylüyor. Bu performansa Xiaomi, Oppo, Vivo ve Realme gibi Çinli üreticilerin cihazlarına olan talebin artması da katkı sağladı. Genel tabloya baktığımızda %31 paya sahip Apple'ın pazar lideri olmaya devam ettiğini görüyoruz.

    Tablet satışlarında düşüş yok: Apple pazar lideri
    Tam Boyutta Gör

    İkinci sırada %18.1 pazar payı ile Güney Koreli teknoloji devi Samsung var. Pastadan %13.6'lık bir dilim koparan Amazon  ilk üçe girmeyi başaran diğer bir şirket oluyor. Listenin dördüncü ve beşinci sırasının Lenovo (%8.7) ve Huawei (%5.3) markaları tarafından ele geçirildiğini görüyoruz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 4 saat önce

    Çok güzel yaw

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus 2022 4/32 GB Beyaz
    Reeder P13 Blue Plus 2022 4/32 GB Beyaz
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 81VU006STX
    Lenovo IdeaPad 1 81VU006STX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız