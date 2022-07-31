Tablet satışlarında düşüş yok: Apple pazar lideri

International Data Corporation(IDC), küresel tablet pazarının gidişatını gözler önüne seren yeni bir rapor yayınladı. Bu yılın ikinci çeyreğini kapsayan veriler akıllı telefonlara ve bilgisayarlara olan talep düşüş gösterirken, tablet satış hacminin geçen yılki seviyesini koruduğunu gösteriyor.
IDC analistleri tarafından yürütülen araştırmaya göre Nisan ve Haziran ayları arasında üreticiler dünya genelinde toplam 40.5 milyon tablet sattı. Geçen yılın aynı döneminde tablet sevkiyatı 40.4 milyon seviyesindeydi. Yani %0.15'lik hafif bir artış söz konusu.
Lider belli
Analistler, üç aylık tablet satışlarının beklentilerini aştığını söylüyor. Bu performansa Xiaomi, Oppo, Vivo ve Realme gibi Çinli üreticilerin cihazlarına olan talebin artması da katkı sağladı. Genel tabloya baktığımızda %31 paya sahip Apple'ın pazar lideri olmaya devam ettiğini görüyoruz.
İkinci sırada %18.1 pazar payı ile Güney Koreli teknoloji devi Samsung var. Pastadan %13.6'lık bir dilim koparan Amazon ilk üçe girmeyi başaran diğer bir şirket oluyor. Listenin dördüncü ve beşinci sırasının Lenovo (%8.7) ve Huawei (%5.3) markaları tarafından ele geçirildiğini görüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok güzel yaw