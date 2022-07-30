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    Samsung'un yeni ekran teknolojisi akıllı telefonların pil ömrünü artıracak

    Yüksek yenileme hızı pürüzsüz ve akıcı görüntü sağlasa da akıllı telefon ve tabletlerin pil ömrünü azaltıyor. Samsung bu soruna çare olabilecek bir ekran teknolojisi geliştirdi.
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    Samsung'un ekran teknolojisi telefonların pil ömrünü artıracak
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    Günümüzde birçok akıllı telefon yüksek yenileme hızına sahip ekranla sunuluyor. Bu daha pürüzsüz ve akıcı görüntü sağlasa da cihazın çalışma süresini kısalttığı bir gerçek. Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu sorunu ortadan kaldıracak bir çözüm geliştirdi.

    Şirket görüntü parametrelerinden ödün vermeden pil ömrünü artıracak bir teknolojinin patentini aldı. Yayınlanan patent belgeleri mobil cihazın ekranını farklı yenileme hızlarına sahip birden çok bölgeye ayırma işlevini açıklıyor.

    Samsung'un ekran teknolojisi telefonların pil ömrünü artıracak
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    Teknoloji nasıl çalışacak?

    Örneğin bir YouTube videosunu pencereli modda izlerken, oynatıcı alanı 120 Hz'e yükselecek, statik alanın frekansı ise 30 Hz'e düşecek. Bu yaklaşım sayesinde özellikle büyük ekran kullanan mobil cihazlarda enerji tüketimi daha az olacak.

    Patentler akıllı telefon veya tablet ekranının farklı bölümleri için frekans ayarlaması yapılabileceğini gösteriyor. Samsung'un bu yeni ekran teknolojisini gelecekte piyasaya süreceği cihazlara uygulayıp uygulamayacağını hep birlikte göreceğiz.

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