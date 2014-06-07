tado° Cooling projesi ile klimalarınız akıllanıyor





Akıllı özellikler hayatımızın her alanında olduğu gibi iklimlendirme sistemlerinde de mevcut ve pek çok akıllı özelliklere sahip klima satışa sunulmuş durumda. tado° Cooling ise standart klimanızı akıllandırmayı amaçlıyor.





Ürün klima uzaktan kumandasının yerine geçiyor ve klima ile kızılötesi üzerinden bağlantı kuruyor. Bu sayede açma kapama işlemlerini yerine getirebiliyor. Ürün mobil cihazlarla ise WiFi veya Bluetooth 4.0 üzerinden bağlanıyor. Uyumlu uygulama ile mobil cihazlardan açılıp kapatılabiliyor, ısı ayarlanabiliyor.





Ayrıca lokasyon servislerini kullanarak diz dışarı çıkarken klimayı kapatıyor, eve yaklaştığınızda ise odayı ısıtmaya başlıyor. Başka bir odaya geçtiğinizde ise ısıyı belirlenen değere çekebiliyor. Mobil cihaz olmadan ürünü dokunmatik alanı üzerinden kontrol etmek de mümkün.





Ürün sayısız klima modeli ve mobil soğutma cihazları ile uyumlu. Şimdiden gereken bağış miktarını geride bırakan tado° Cooling, Ağustos ayında 150$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

https://www.kickstarter.com/projects/tado/tado-cooling-intelligent-a-c-control