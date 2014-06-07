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tado° Cooling projesi ile klimalarınız akıllanıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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tado° Cooling projesi ile klimalarınız akıllanıyor

Akıllı özellikler hayatımızın her alanında olduğu gibi iklimlendirme sistemlerinde de mevcut ve pek çok akıllı özelliklere sahip klima satışa sunulmuş durumda. tado° Cooling ise standart klimanızı akıllandırmayı amaçlıyor.

Ürün klima uzaktan kumandasının yerine geçiyor ve klima ile kızılötesi üzerinden bağlantı kuruyor. Bu sayede açma kapama işlemlerini yerine getirebiliyor. Ürün mobil cihazlarla ise WiFi veya Bluetooth 4.0 üzerinden bağlanıyor. Uyumlu uygulama ile mobil cihazlardan açılıp kapatılabiliyor, ısı ayarlanabiliyor. 

Ayrıca lokasyon servislerini kullanarak diz dışarı çıkarken klimayı kapatıyor, eve yaklaştığınızda ise odayı ısıtmaya başlıyor. Başka bir odaya geçtiğinizde ise ısıyı belirlenen değere çekebiliyor. Mobil cihaz olmadan ürünü dokunmatik alanı üzerinden kontrol etmek de mümkün.

Ürün sayısız klima modeli ve mobil soğutma cihazları ile uyumlu. Şimdiden gereken bağış miktarını geride bırakan tado° Cooling, Ağustos ayında 150$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

https://www.kickstarter.com/projects/tado/tado-cooling-intelligent-a-c-control Yorum Yaz
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canocan_07 4 yıl en beğenilen
Bir bizim ülkeden çıkamıyor şöyle özgün ve işe yarar projeler. Bizdeki bilim ve teknoloji anlayışı anca ''Kuran dinletilen bitki çiçek açtı, arabesk dinletilen bitki soldu'' şeklinde. Üstelik TUBİTAK destekli!!!
Bir bizim ülkeden çıkamıyor şöyle özgün ve işe yarar projeler. Bizdeki bilim ve teknoloji anlayışı anca ''Kuran dinletilen bitki çiçek açtı, arabesk dinletilen ...
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hakan_guney 4 yıl
Sayın Mehmet Ekin bey
Ecosistem i bende araştırmıştım geçen sene. Gittik klima aldık ve pişmanız. Eğer bu sistemi deneyen varsa gerçekten benimde işime yarayacak. Kullanan arkadaşlardan paylaşımlarını bekliyoruz.
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mehmetekin 4 yıl
Selamlar, EcoSistem soğutma sistemleri ile ilgili bilgisi olan var mıdır? Hem makinenin kendisi hem de kullanımı sırasında klima ile inanılmaz bir fiyat farkı olduğunu gördüm. İlk elden kullanan biri varsa deneyimini paylaşırsa çok sevinirim.
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SteveMeade 4 yıl
Sayende bi kez daha ülkemden utandım sağol kardeş
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canocan_07 4 yıl en beğenilen
Bir bizim ülkeden çıkamıyor şöyle özgün ve işe yarar projeler. Bizdeki bilim ve teknoloji anlayışı anca ''Kuran dinletilen bitki çiçek açtı, arabesk dinletilen bitki soldu'' şeklinde. Üstelik TUBİTAK destekli!!!
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