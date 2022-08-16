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    Uçan araba JetRacer, saatte 250 kilometre hıza ulaşabiliyor

    Fransız mucit Franky Zapata, bu sefer yeni uçan arabasıyla karşımıza çıkıyor. JetRacer, yüksek hız ve yüksek irtifa gibi önemli alanlarda öne çıkmayı başarıyor.
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    Takla atabilen uçan araba JetRacer, yüksek hızlara çıkabiliyor
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    Uçan arabalar ve diğer kişisel uçan araçlarla gündem olan Fransız mucit Franky Zapata, geliştirdiği yeni kişisel hava aracı JetRacer ile bu kez daha büyük bir adım atıyor. Hem askeri hem de sivil kullanım sunan araç, heyecan verici özelliklere sahip.

    JetRacer, yarış koltuğuna benzeyen sürücü kabinine sahip on adet mikro-turbojet motor ile dikey iniş ve kalkış (VTOL) yapabilen bir uçan araba olarak görücüye çıkıyor. Zapata’nın web sitesinde yüksek hız ve manevra kabiliyetine sahip olduğu aktarılan JetRacer, mucidin eski icadı Flayboard Air’de kullanılan motorların aynısını kullanıyor.

    Takla atabilen uçan araba

    Takla atabilen uçan araba JetRacer, yüksek hızlara çıkabiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Yeni uçan araba konsepti sivil ve askeri alanlarda çeşitli kullanım alanlarına sahip olabilir. Özel operasyonlar, devriye gibi güvenlik denetimleri veya keşif alanlarında kullanılması mümkün olan araç ayrıca sivil tarafta eğlence sektöründe ya da şehir için hızlı ulaşım alanlarında kullanılabilir.

    Zapata’nın ilgili web sitesinde aktardığına göre JetRacer, maksimum 200 kilogram ağırlığı taşıyabiliyor. Bununla birlikte araç, saatte 250 kilometre hıza ulaşabildiği gibi 3.000 metre yüksekliğe de tırmanabiliyor. Yayınlanan videoda ayrıca aracın takla atabildiği de görülmekte. Bununla birlikte aracın ABD’deki test uçuşları için bir kayıt kampanyası açılmış durumda.

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