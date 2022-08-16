İkinci el araç piyasasında sıkı denetim: Fahiş fiyat artışına sebebiyet verenlere ceza

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışına ve kayıt dışı ekonominin oluşmasına sebebiyet veren 100 bin kişi tespit edildiğini açıkladı. Piyasada spekülasyona neden olan gerçek ve tüzel kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

RADAR sistemiyle 100 bin kişi tespit edildi

Bakan Nureddin Nebati, gayrimenkul sektöründe olduğu gibi araç sektöründe de suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozanlara fırsat verilmeyeceğinin altını çizdi.

RADAR sistemi sayesinde, sıfır ve ikinci el araç satımı yapan bayi, galerici ve kişiler hakkında detaylı tespitler yapıldığını belirten Nebati, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için de gerekli işlemlerin başlatıldığını, saha denetimlerinin sürdüğünü ifade etti.

İkinci el otomobil satışlarına getirilen yeni düzenleme de (6 ay ve 6 bin kilometre şartı) bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aşırı ve adil olmayan fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerinin engellenmesine yönelik getirildiği belirtilen düzenlemeye ilişkin detaylı bilgiye şu haberimizden ulaşabilirsiniz:

İkinci el otomobil satışına düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı 2 sa. önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Araç alım satımlarına sıkı denetim: Fiyatları yükseltenlere ceza