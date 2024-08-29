Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezon ilk üç bölümüyle yayında

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Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video platformunun en büyük bütçeli yapımı olarak gösterilen Rings of Power/Güç Yüzükleri, ilk sezonun ardından yaklaşık 2 yıl sonra ikinci sezonu ile karşımızda. Macera kaldığı yerden devam ediyor.

Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezon

Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezonu için geçtiğimiz hafta İngiltere’de lansman düzenlendi ve ilk iki bölüm katılımcılara izlettirildi. İlk sezona göre biraz daha hayranlarını tatmin eden dizinin ikinci sezonu Prime Video platformunda erişime açıldı.

Rings of Power/Güç Yüzükleri dizisinden ikinci uzun fragman 2 hf. önce eklendi

İki yıl öncesinin aksine bu kez üç bölüm izleyiciye sunuluyor. Yani toplamda 5 haftalık bir süreç olacak. Gelecek hafta dizinin dördüncü bölümü erişime açılacak. Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezonda Eregion savaşı ağırlıkta olacakken Sauron’un Annatar formuna dönüşmesi ve yüzüklerin dövülmesi süreci anlatılacak.

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Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezon erişime açıldı