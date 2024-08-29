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    Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezon ilk üç bölümüyle yayında

    Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezonu meraklı bekleyişin ardından bugün erişime açıldı. Evrenin hayranları yeni sezonda ilk üç bölümü aynı anda izleme şansına sahip olacak. 
    Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezon Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video platformunun en büyük bütçeli yapımı olarak gösterilen Rings of Power/Güç Yüzükleri, ilk sezonun ardından yaklaşık 2 yıl sonra ikinci sezonu ile karşımızda. Macera kaldığı yerden devam ediyor.

    Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezon

    Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezonu için geçtiğimiz hafta İngiltere’de lansman düzenlendi ve ilk iki bölüm katılımcılara izlettirildi. İlk sezona göre biraz daha hayranlarını tatmin eden dizinin ikinci sezonu Prime Video platformunda erişime açıldı.

    İki yıl öncesinin aksine bu kez üç bölüm izleyiciye sunuluyor. Yani toplamda 5 haftalık bir süreç olacak. Gelecek hafta dizinin dördüncü bölümü erişime açılacak. Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezonda Eregion savaşı ağırlıkta olacakken Sauron’un Annatar formuna dönüşmesi ve yüzüklerin dövülmesi süreci anlatılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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