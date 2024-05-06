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    Anlık Bildirim

    Tarihte ilk defa bir uydu ile Bluetooth bağlantısı kuruldu!

    Hubble Network, çoğu kişi tarafından imkansız olarak nitelendirilen bir başarıya imza attı. Şirket, uzayla doğrudan Bluetooth bağlantısı kurarak bunu başaran tarihteki ilk şirket oldu.
    Tarihte ilk defa bir uydu ile Bluetooth bağlantısı kuruldu! Tam Boyutta Gör
    Hubble Network, geçtiğimiz günlerde çoğu kişi tarafından imkansız olarak nitelendirilen bir başarıya imza attı. Uzayla doğrudan Bluetooth bağlantısı kurarak bunu başaran tarihteki ilk şirket oldu. Bu başarı, şirketin Bluetooth özellikli herhangi bir cihaz ile erişilebilen küresel bir uydu ağı yaratma yönündeki iddialı hedefini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım teşkil ediyor. 

    600 km mesafeden Bluetooth sinyali almayı başardı

    Seattle merkezli girişim, bu yılın başlarında, ilk iki uydusunu, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX'in Transporter-10 araç paylaşımı misyonuyla yörüngeye fırlattı. O zamandan bu yana şirket, 600 km'lik bir mesafedeki basit bir 3,5 mm Bluetooth çipinden sinyalleri almayı başardı.

    Şirkete göre, herhangi bir Bluetooth cihazını yazılım güncellemesiyle Hubble'ın uydu ağına bağlamak (hücresel sinyal olmasa bile), 20 kat daha az pil tüketimi ve 50 kat daha düşük işletme maliyetiyle birlikte potansiyel olarak küresel ölçekte kapsama alanı sunabilir. Mevcut düşük güçlü, düşük maliyetli sensörler ile, pahalı uzay donanımlarına gereksinim duyulmadan sayısız uygulama geliştirilebilir.

    Hubble Network, tüketici cihazları, inşaat, altyapı, tedarik zinciri, lojistik, petrol, gaz ve savunma dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki pilot müşterilerle halihazırda işbirliği yaptığını bildiriyor.

    Hubble, 2021 yılında Life360'ın kurucu ortağı Haro, Iotera'nın kurucusu Ben Wild ve havacılık mühendisi John Kim tarafından kuruldu. Bir Bluetooth çipini bir uyduya bağlama fikri ilk olarak Haro'ya sunulduğunda bunu çılgınlık olarak değerlendirdi. Ancak, mevcut karasal ve uydu ağları yetersiz olduğundan, özellikle uzak bölgelerde kapsama alanı sorunları, aşırı güç tüketimi ve yüksek işletme maliyetleri nedeniyle bu fikir cazip gelmeye başladı.

    Bir yıl önce şirket, Transpose Platformu liderliğindeki 20 milyon dolarlık A Serisi turunu tamamlayarak ilk uydu serisini fırlatmak ve ilk pilot müşterileri için görevleri yerine getirmek için gerekli sermayeyi sağladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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