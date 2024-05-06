Tarihte ilk defa bir uydu ile Bluetooth bağlantısı kuruldu!

Tam Boyutta Gör Hubble Network, geçtiğimiz günlerde çoğu kişi tarafından imkansız olarak nitelendirilen bir başarıya imza attı. Uzayla doğrudan Bluetooth bağlantısı kurarak bunu başaran tarihteki ilk şirket oldu. Bu başarı, şirketin Bluetooth özellikli herhangi bir cihaz ile erişilebilen küresel bir uydu ağı yaratma yönündeki iddialı hedefini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım teşkil ediyor.

600 km mesafeden Bluetooth sinyali almayı başardı

Seattle merkezli girişim, bu yılın başlarında, ilk iki uydusunu, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX'in Transporter-10 araç paylaşımı misyonuyla yörüngeye fırlattı. O zamandan bu yana şirket, 600 km'lik bir mesafedeki basit bir 3,5 mm Bluetooth çipinden sinyalleri almayı başardı.

Şirkete göre, herhangi bir Bluetooth cihazını yazılım güncellemesiyle Hubble'ın uydu ağına bağlamak (hücresel sinyal olmasa bile), 20 kat daha az pil tüketimi ve 50 kat daha düşük işletme maliyetiyle birlikte potansiyel olarak küresel ölçekte kapsama alanı sunabilir. Mevcut düşük güçlü, düşük maliyetli sensörler ile, pahalı uzay donanımlarına gereksinim duyulmadan sayısız uygulama geliştirilebilir.

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Hubble Network, tüketici cihazları, inşaat, altyapı, tedarik zinciri, lojistik, petrol, gaz ve savunma dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki pilot müşterilerle halihazırda işbirliği yaptığını bildiriyor.

Hubble, 2021 yılında Life360'ın kurucu ortağı Haro, Iotera'nın kurucusu Ben Wild ve havacılık mühendisi John Kim tarafından kuruldu. Bir Bluetooth çipini bir uyduya bağlama fikri ilk olarak Haro'ya sunulduğunda bunu çılgınlık olarak değerlendirdi. Ancak, mevcut karasal ve uydu ağları yetersiz olduğundan, özellikle uzak bölgelerde kapsama alanı sorunları, aşırı güç tüketimi ve yüksek işletme maliyetleri nedeniyle bu fikir cazip gelmeye başladı.

Bir yıl önce şirket, Transpose Platformu liderliğindeki 20 milyon dolarlık A Serisi turunu tamamlayarak ilk uydu serisini fırlatmak ve ilk pilot müşterileri için görevleri yerine getirmek için gerekli sermayeyi sağladı.

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