Tarihte ilk defa bir uydu ile Bluetooth bağlantısı kuruldu!

600 km mesafeden Bluetooth sinyali almayı başardı
Seattle merkezli girişim, bu yılın başlarında, ilk iki uydusunu, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX'in Transporter-10 araç paylaşımı misyonuyla yörüngeye fırlattı. O zamandan bu yana şirket, 600 km'lik bir mesafedeki basit bir 3,5 mm Bluetooth çipinden sinyalleri almayı başardı.
Şirkete göre, herhangi bir Bluetooth cihazını yazılım güncellemesiyle Hubble'ın uydu ağına bağlamak (hücresel sinyal olmasa bile), 20 kat daha az pil tüketimi ve 50 kat daha düşük işletme maliyetiyle birlikte potansiyel olarak küresel ölçekte kapsama alanı sunabilir. Mevcut düşük güçlü, düşük maliyetli sensörler ile, pahalı uzay donanımlarına gereksinim duyulmadan sayısız uygulama geliştirilebilir.
Hubble Network, tüketici cihazları, inşaat, altyapı, tedarik zinciri, lojistik, petrol, gaz ve savunma dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki pilot müşterilerle halihazırda işbirliği yaptığını bildiriyor.
Hubble, 2021 yılında Life360'ın kurucu ortağı Haro, Iotera'nın kurucusu Ben Wild ve havacılık mühendisi John Kim tarafından kuruldu. Bir Bluetooth çipini bir uyduya bağlama fikri ilk olarak Haro'ya sunulduğunda bunu çılgınlık olarak değerlendirdi. Ancak, mevcut karasal ve uydu ağları yetersiz olduğundan, özellikle uzak bölgelerde kapsama alanı sorunları, aşırı güç tüketimi ve yüksek işletme maliyetleri nedeniyle bu fikir cazip gelmeye başladı.
Bir yıl önce şirket, Transpose Platformu liderliğindeki 20 milyon dolarlık A Serisi turunu tamamlayarak ilk uydu serisini fırlatmak ve ilk pilot müşterileri için görevleri yerine getirmek için gerekli sermayeyi sağladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.