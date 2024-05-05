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    Çin, Ay’ın uzak yüzünden tarihte ilk defa örnekler toplayacak

    Çin, tarihte ilk defa Ay’ın uzak yüzünden numuneler toplayacak görevini resmen fırlattı. Chang'e-6 görevi, Ay'ın uzak tarafına inecek, bazı örnekler toplayacak ve bunları Dünya'ya gönderecek.
    Çin, Ay’ın uzak yüzünden tarihte ilk defa örnekler toplayacak Tam Boyutta Gör
    Çin, Ay'ın uzak tarafından Ay taşı ve toprağı getirmek için son derece kritik Ay görevlerinden birisini başlattı. Robotik Chang'e 6 görevi kısa bir süre önce Wenchang Uzay Fırlatma Sahası’ndan Long March 5 roketiyle fırlatıldı. Her şey plana uygun giderse Chang'e 6 Ay'ın uzak tarafına inecek, bazı örnekler toplayacak ve bunları Dünya'ya geri gönderecek.

    Ay’ın uzat tarafından şimdiye kadar daha önce hiçbir numune toplama görevi yapılmadı. Esasında Ay'ın uzak yüzüne şimdiye kadar sadece bir görev yumuşak iniş yapabilmişti. O da 2019 yılında Çin’e ait olan Chang'e 4’tü.

    Ay’ın uzak yüzü

    Ay, Dünya'ya kütleçekimsel olarak kilitli ve kendi ekseni etrafında dönme süresi ile Dünya etrafında dönme süresi aynı olan bir gök cismidir. Bu da Dünya'daki gözlemcilerin Ay'ın yalnızca bir yüzünü görebileceği anlamına geliyor. O yüzden Ay’ın göremediğimiz tarafına “Ay’ın karanlık tarafı veya uzak yüzü” diyoruz.

    Esasında bu taraf karanlık değildir, bu sadece Türkçe’ye yapılan ve artık sıklıkla kullanılan bir çeviri hatasından ibaret. Öte yandan Ay’ın uzak yüzünü ilk defa 959 yılında Sovyetler Birliği tarafından gönderilen Lunar 3 uzay aracıyla görmüştük. Ek olarak şimdiye kadar yapılan çoğu Ay görevi, uydunun bize yakın olan tarafına yapıldı. Bunun çok basit bir nedeni var; kolaylık.

    Uzak tarafa yapılacak bir görev, iletişim zorlukları nedeniyle oldukça çetrefilli. Bunu aşmak için Ay yörüngesinde dolanan bir iletişim uydusu gerekiyor. Çin, Chang'e 4'ten önce Queqiao adlı böyle bir röle uydusu fırlattı ve Chang'e 6 ve sonraki yüzey görevlerine hazırlanmak için geçtiğimiz mart ayında Queqiao 2 adlı başka bir uyduyu Ay yörüngesine gönderdi.

    Bu uzak yüze gidişi zorlaştıran bir diğer faktör de orasının yüzey yapısı. Ay’ın uzak yüzü, çok miktarda kratere sahip ve bilinen yüzünün aksine düzlüklerden, yani inişe elverişli alanlardan yoksun.

    Çok az şey biliyoruz

    Çin, Ay’ın uzak yüzünden tarihte ilk defa örnekler toplayacak Tam Boyutta Gör
    Çin’in Ay keşif programının baş tasarımcısı Wu Weiren Xinhua'ya yaptığı açıklamada, “Ay'ın uzak tarafından örnek toplamak ve geri getirmek eşi benzeri görülmemiş bir başarı olacak. Ay'ın uzak yüzü hakkında çok az şey biliyoruz.” dedi. Chang'e-6, bir sorun yaşamazsa Ay'ın uzak yüzünde bulunan Güney Kutbu-Aitken Havzasına iniş yapacak.
    Çin, Ay’ın uzak yüzünden tarihte ilk defa örnekler toplayacak Tam Boyutta Gör
    Chang'e 6 dört unsurdan oluşan karmaşık bir görev: bir Ay yörünge aracı, bir iniş aracı, bir yükseliş aracı ve bir Dünya'ya geri dönüş modülü. Uzay aracının roketten ayrıldıktan sonra dört ila beş gün içinde Ay'ın yörüngesine ulaşması bekleniyor. Çinli bilim insanları aracın haziran ayı başlarında yüzeye inmesini planlıyor.

    Chang'e-6'nın Ay toprağında iki gün geçirerek yaklaşık 2 kilogram ağırlığında numune çıkarması ve bunları bir kapta mühürlemesi bekleniyor. Bu malzeme daha sonra Ay yörünge aracıyla buluşacak olan yükselticiyle fırlatılacak. Daha sonrasında örnekler, yeniden giriş modülüne aktarılacak ve bu araçta Moğolistan'a inecek. Bugünkü fırlatmadan numunelerin Dünya'ya varışına kadar tüm bu yolculuğun 53 gün sürmesi bekleniyor. Çinli bilim insanlarına göre toplanan örnekler yaklaşık 4 milyar yıllık bir jeolojik yaşa sahip olacak.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/space/china-change-6-lunar-sample https://english.news.cn/20240503/12266387c16d4859a376bf5cbddc1798/c.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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