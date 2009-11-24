Taşınabilir Mac'lere özel harici Subwoofer: Bass Jump

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Mac dünyasının tanınmış aksesuar üreticilerinden Twelve South, taşınabilir dizüstü Mac bilgisayarları için özel olarak tasarladığı yeni subwoofer'ı, Bass Jump'ı duyurdu.

Herhangi bir adaptöre ihtiyaç duymadan gücünü USB üzerinden alan Bass Jump, özel yazılımı ile Mac'lerin dahili hoparlörleri ile birleşerek kullanıcıya daha gelişmiş ses deneyimi sunuyor. Bilgisayarda yapılan işleme göre farklı efektler de sunabilen ürün bünyesinde 50Hz ile 20kHz frekans aralığında çalışabilen 77 mm'lik sürücü bulunduruyor. Özel yazılımı üzerinden bütün ayarların yapılmasına izin veren Bass Jump alüminyum kasasıyla da Mac'ler ile son derece şık bir ikili oluşturuyorlar.

Mac OS X 10.5.8 ve üzeri işletim sistemleriyle çalışan Macbook Pro, Macbook ve Macbook Air'lerle uyumlu olan Bass Jump, 80 dolarlık etiketiyle Apple Store'daki ve Twelve South'un çevrimiçi mağazalarındaki yerini aldı.

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