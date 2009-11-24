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Taşınabilir Mac'lere özel harici Subwoofer: Bass Jump

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,8b
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9
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Taşınabilir Mac'lere özel harici Subwoofer: Bass Jump
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Mac dünyasının tanınmış aksesuar üreticilerinden Twelve South, taşınabilir dizüstü Mac bilgisayarları için özel olarak tasarladığı yeni subwoofer'ı, Bass Jump'ı duyurdu.

Herhangi bir adaptöre ihtiyaç duymadan gücünü USB üzerinden alan Bass Jump, özel yazılımı ile Mac'lerin dahili hoparlörleri ile birleşerek kullanıcıya daha gelişmiş ses deneyimi sunuyor. Bilgisayarda yapılan işleme göre farklı efektler de sunabilen ürün bünyesinde 50Hz ile 20kHz frekans aralığında çalışabilen 77 mm'lik sürücü bulunduruyor. Özel yazılımı üzerinden bütün ayarların yapılmasına izin veren Bass Jump alüminyum kasasıyla da Mac'ler ile son derece şık bir ikili oluşturuyorlar.

Mac OS X 10.5.8 ve üzeri işletim sistemleriyle çalışan Macbook Pro, Macbook ve Macbook Air'lerle uyumlu olan Bass Jump, 80 dolarlık etiketiyle Apple Store'daki ve Twelve South'un çevrimiçi mağazalarındaki yerini aldı.

Taşınabilir Mac'lere özel harici Subwoofer: Bass Jump
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Taşınabilir Mac'lere özel harici Subwoofer: Bass Jump
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resler 10 yıl
Sadece bass sesler için yapıldıysa kablosuz olması daha iyi olurdu.
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K58 10 yıl
Hayret bir mac aksesuarına göre fiyatı son derece uygun.
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hellbutcher00096 10 yıl
hoş görünüyo :)))
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N-0NE 10 yıl
Helal olsun şu mace her şeyi düşünüyor...
Biraz yazılımları gelişse anında geçicem de inş. oyunlar mac'lere göre yapılır...
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Anesthesia` 10 yıl
Normal pc lere takılanlardanda var aynı böyle
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masterm1nd 10 yıl

N-0NE

Helal olsun şu mace her şeyi düşünüyor...

Biraz yazılımları gelişse anında geçicem de inş. oyunlar mac'lere göre yapılır...


Apple ın kendi ürünü gibi görünüyor demi
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Yazılımcı Online 10 yıl
Çok müthiş bişeye benziyor , gerçekten ses kalitesi nasıl acaba merak ettim.
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O.Beverly 10 yıl
Aynen
Ve cidden çok şık.
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