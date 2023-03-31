Hem taşınabilir mikro dalga fırın hem powerbank

Makita MW001G taşınabilir fırın
Japonya’da tanıtılan Makita MW001G taşınabilir mikro dalga fırın, kullanıcıların hareket halinde bile gıdalarını ısıtabilmelerini sağlıyor. 40V 8Ah bir batarya 300W ve 500W çıkış verebiliyor. Gıda türüne göre yüksek veya düşük enerji seviyesinde ısıtma yapabiliyorsunuz.
500W enerji modunda fırın sadece 8 dakika kullanılabiliyor. 300W modunda ise 11 yemeğe kadar ısıtma imkânı elde ediliyor. 2.4A 5V USB çıkışı ile de taşınabilir cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz.
8.8Kg ağırlığında olan fırının kontrol tuşları üst tarafta ve 20 dakikaya kadar geri sayım kurulabiliyor. Kulpunun yanı sıra çıkarılabilir bir omuz kayışı da mevcut. Fırının fiyatı 840$ ike Japonya dışına da gideceği belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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