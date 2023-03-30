Logitech’ten çocuklar için kulak üstü kulaklık

Logitech Zone Learn özellikleri ve fiyatı
Logitech Zone Learn kablosuz kulaklık çocuklar düşünülerek tasarlanmış. Kulak kısımları çocukları rahat ettirecek malzemeden hazırlanırken kablo ve kulak kısımları değiştiriliyor. Kullanıcı isterse kulak üstü veya kulağı kapatan parçalar arasında isterse de 3.5mm veya USB kablo arasında değişim yapabiliyor.
Kulaklığın ses sürücüleri berraklığa yönelik optimize edilmiş ve çocukların derslerde daha iyi duyması sağlanmış. Mikrofon da 120 derece hareket ederek çocukların ağzına göre ayarlanabiliyor. Logitech Zone Learn kulaklık modeli 35$ fiyat etiketine sahip. Kulak parçaları ve kablolar olan bir set de 40$ ile yakın zamanda piyasaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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