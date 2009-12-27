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Tatil döneminde en çok tercih edilen elektronik cihaz: Kindle

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
77,1b
1
82
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Tatil döneminde en çok tercih edilen elektronik cihaz: Kindle
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Kitap severlerin bazılarına göre kağıt kokusunu duymadan kitap okumak mümkün değildir. Kimine göreyse de 8000 sayfayı tek bir şarjla okuyabilmek, bütün kütüphanenizi yanınızda taşımak teknolojinin kitap severlere sunduğu en büyük yenilik. Zevkler tartışalamayacağından her iki tarafında görüş değiştirmesi mümkün görünmüyor ancak ortada bir gerçek var ki Elektronik kitap pazarı hızla büyüyor. Bu yorumu yaptıranda içersinde bulunduğumuz tatil döneminde Kindle- Kindle DX'in tüketicilerin en çok tercih ettiği hediye olması.

Amazon'un kitap okuyucusu, her tatil dönemine damgasına vuran Apple'ın popüler müzik çaları iPod'ları geride bırakmayı başararak kullanıcıların en çok tercih elektronik cihaz ünvanına sahip oldu. Her ne kadar kullanım alanları farklılık gösterse de Kindle'ın popüler cihazları geride bırakması kullanıcıların elektronik kitaplara sıcak baktığını ve pazarın büyümesini sağladıklarını ortaya koyuyor.

250 dolardan satılan Kindle 2 ile 480 dolardan satılan Kindle DX arasında en dikkat çeken fark boyutları ve kablosuz alanları. Kindle, 6 inçlik e-ink ekranı ve 100 ülkedeki 3G kablosuz ağ desteğine, Kindle DX ise 9 inçlik e-ink ekrana ve sadece Amerika'daki 3G kablosuz ağını desteğine sahip.


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insonne86 2 yıl
Alibaba'da kindle daha ucuz goo.gl/...
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaslar eger kindle almak isterseniz www.amerikadaniste.com size yardimci olabilir.
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DH Misafiri 9 yıl
Yaklasik 6 aydir kindle kulaniyorum. amerikada okudugum icin benim icin almak sorun olmadi. Sozlugunun olmasi marker ozelligi ayrica kisa notalara olanak tanimasi beni gercekten tatmin etti. Ama benim en buyuk sorunum turkce kitap yok yukeleyebilicegim:((( turkiye'ye dondum 1 ay once, kitap hastasiyim ancak kindle alistigim icin ingilizce kitap okumak zorunda kaliyorum. Ve turkcem gittikce bozuluyor. Eger turkce kitap bulan varsa internette, yazsin lutfen. cok tesekkur ederim.
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Darkness 9 yıl
İmzamdaki E-book ile ilgili link sizi tatmin edecektir.
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DH Misafiri 9 yıl
Venom, www.reedereebr.info da satiyolar galiba benim urunu ama emin degilim bi mesaj at adamlara istersen
ganli baykus benq degil ki reeder dedigim, reeder aletin markasi ama benq'yu ureten firma uretiyormus sadece...
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DH Misafiri 9 yıl
gamlı baykus; websitelerindeki fotolar anlamana yardimci olur. bazi kitaplarin ayni boyutunda, bazi buyuk kitaplardan biraz kucuk kalabiliyor ekrani..
kovboy 47; reeder'da wireless var!!!
wellwet; sende kindle oldugu icin wireless yok dedin galiba...
sahsi gorusum yeni teknolojilerin kindle'i geride biraktigi...
mechatronic; sadece kitap icin degil, tonlarca kagida basip yaptigim okumalar icin ilac gibi geliyor. inanin hayat kalitemi yukseltti... secim konsunda herkes serbest tabi ama ben bu reeder'in fanatigi olmak uzereyim! her turlu soruma yanit veren muhattaplar karsimda... bir de gg'de fiyati en son 700'e cikmisti acik arttirmada, en son 800 falan gordum!!! ben yine iyi aldim 550'ye :)) ama diyorum farkedilecek bu urun diye.. umarim cok yakinda yayginlasir bu teknoloji... las vegas ces'e damgasini vurdu bile ebook readerlar...
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wellwet 9 yıl
BenQ reeder (hoş internette bu isimle bir ürün yok, BenQ nReader K60 diye bir ürün var ve gittigidiyorda vb satılan ürün değilbu, resimler farklı!) ve Kindle 2'nin boyutları sadece düz roman okumak için yeterli...

Bu tip ürünler artıyor, Amazon DX'in uluslarrası versiyonunu bu günlerde piyasaya sürüyor ama Türkiye yine yok listede.
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malumatfuruş 9 yıl
Aslında kağıt masrafını ortadan kaldırması açısından olumlu bir alet. Tabi bunun küresel açıdan yararları da gözardı edilemez. Pahalı olması ve Türkçe içerik sıkıntısı dezavantajları olabilir ama bunlar aşılamayacak sıkıntılar değil. Hemen kötülemek olmaz.
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ILoveYouHagi 9 yıl

malumatfuruş

Aslında kağıt masrafını ortadan kaldırması açısından olumlu bir alet. Tabi bunun küresel açıdan yararları da gözardı edilemez. Pahalı olması ve Türkçe içerik sıkıntısı dezavantajları olabilir ama bunlar aşılamayacak sıkıntılar değil. Hemen kötülemek olmaz.

Güzel saptamalar teşekkür ederim.
Aynı zaamanda şöyle olumlu bir etkisi de olabilir: Küçük yaştaki çocuklara, teknolojinin cezbedici yanıyla beraber kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Tartışmasız günümüzdeki genç nesil tam bir teknoloji çılgını oldu. Artık kimse elini raflardaki tozlu kitaplara uzatmak istemiyor. Her daim klavyenin tuşlarını tıklayıp, monitörün o ışıklı oyunlarına dalıp gidiyorlar. Bunları o uykudan uyandıracak, kitap okuma alışkanlığı yeniden kazandıracak bir cihaz gibi duruyor Kindle, tabi anlayana...
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DH Misafiri 9 yıl
reeder için resmi lansman ocak sonu diyorlar TR için...
şu anda gerçekten sadece gittigidiyor'dan alınabiliyor ve ben hala alamadım...
sitelerine mail attığımda da lansmanı beklemem gerektiğini söylediler...
kindle'ın yenisi pdf okuyor fakat 3G wireless TR'de yok..
kindle'ı TR'de çalıştırmak mümkün mü????????????????????????????
ben reeder'ı arkadaşımda gördüm, wireless'la direk internete bağlanıyor gerçekten, teknik destek süper...tüm formatları destekliyor..ama almak ZOR!!!!!!!!!
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TR_001 9 yıl
Ben halâ kağıt kokusunu duya duya ve o sayfaları çevire çevire kitap okumaktan yanayım. O yüzden bana göre bu tür teknolojiler insanların cebindeki parayı kapmaktan başka bir amaç gütmüyor. Bir de teori ortaya atayım: normal kitaptan okuyanlar ile bu tür teknolojik aygıtladan okuyanlara bir test uygulansa, acaba hangisi kafada daha iyi kalıyor diye; eminim eski tarz kitap çıkacaktır.

Edit: ("kitaptan vazgeçemem" tartışması yurtdışında biteli çok uzun yıllar oldu") sözüne de katılmadığımı özellikle belirteyim. Ne yani ecnebi ne halt yerse doğrudur o yüzden biz de hemen peşlerinden mi gidelim ? Biraz daha özgün olun arkadaşlar..herkesin gittiği yolun gerçek yol olmadığı ve kimseyi de ilgilendirmedği gerçeğini kabul edin ve batı/doğu uygarlıkları ne yapıyoresa taklit etmekten vazgeçin.
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DH Misafiri 9 yıl
selam,
ben de reeder sahibiyim. urun hakkinda bilgi ararken bu siteyi buldum ve dusuncelerimi yazayim dedim. Reeder'i, kendime en iyi ozelliklere sahip e-book reader'i ararken buldum. wi-fi, touch screen, boyutu, agirligi, herseyiyle mukemmel. derli toplu bir websiteleri var, urun de aynen fotograflardaki ve yazilarda anlatildigi gibi. ben de satin almak isteyince neden gg'ye yonlendirdiklerini sordum, daha urunun lansmanini yapmamis TR'deki distributorleri. 550 tl'ye aldim gg'den. urun hic acilmamis, kutusunda, tum aksesuarlari ve kullanim kilavuzu ile geldi. satan kisiler tum sorularima bikip usanmadan yanit verdiler, gayet basarili bir alisveris oldu kendi adima. e-book reader dusunuyorsaniz, tavsiye ederim, paylasmak istedim..
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jvcjvc 9 yıl

DH Misafiri

selam,



ben de reeder sahibiyim. urun hakkinda bilgi ararken bu siteyi buldum ve dusuncelerimi yazayim dedim. Reeder'i, kendime en iyi ozelliklere sahip e-book reader'i ararken buldum. wi-fi, touch screen, boyutu, agirligi, herseyiyle mukemmel. derli toplu bir websiteleri var, urun de aynen fotograflardaki ve yazilarda anlatildigi gibi. ben de satin almak isteyince neden gg'ye yonlendirdiklerini sordum, daha urunun lansmanini yapmamis TR'deki distributorleri. 550 tl'ye aldim gg'den. urun hic acilmamis, kutusunda, tum aksesuarlari ve kullanim kilavuzu ile geldi. satan kisiler tum sorularima bikip usanmadan yanit verdiler, gayet basarili bir alisveris oldu kendi adima. e-book reader dusunuyorsaniz, tavsiye ederim, paylasmak istedim..

senden bir ricam:

normal bir kitap ile reeder i yan yana çekermisin?ekran boyutunun ne kadar yeterli olduğunu merak ediyorum da
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DH Misafiri 9 yıl
reeder kullanıcısıyım, dokunmatik ekran, wifi özelliklerinin avantaj olduğunu düşündüğümden aldım. ama herşeyden önemlisi tr'de SATILIYOR!!
Lanse edeceği 100 küsür ülkenin arasında TR'yi koymayan kindle'ı tercih etmedim açıkçası..
Ayrıca Facebook da da bir sürü hayranı var...
facebook.com/...
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wellwet 9 yıl
450 USD 6" bir ürün için abartılı pahalı :) Muhadiller, 250-300 USD civarı...
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jvcjvc 9 yıl
DH Misafiri
reeder kullanıcısıyım, dokunmatik ekran, wifi özelliklerinin avantaj olduğunu düşündüğümden aldım. ama herşeyden önemlisi tr'de SATILIYOR!!

Lanse edeceği 100 küsür ülkenin arasında TR'yi koymayan kindle'ı tercih etmedim açıkçası..

Ayrıca Facebook da da bir sürü hayranı var...

facebook.com/...



Bu cihazı google de aradığımda çok az şey çıktı.bu cihazı satın alabileceğim yer yada internet sitesi ve bir inceleme sitdsinin olduğu link verebilir misiniz?
Edit:baktım güya bir site resmi (ama hiç de değil)ve gitti gidiyordan satış yapıyorlar.hiç güven vermedi bana bu cihaz
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DH Misafiri 9 yıl
reeder kullanıcısıyım...dokunmatik ekran ve wifi özellikleri ile daha üstün bulduğum için tercih ettim...ama her şeyden önemlisi TR'de SATILAN bir ürün...
lanse edileceğini açıkladıüı 100 küsür ülke arasında TR'nin olmayacağını açıklayan Amazon'un kindle'ını tercih etmedim açıkçası...
çok iyi müşteri hizmeti var ve bir sürü de hayranı var: facebook.com/...
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