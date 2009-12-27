Tatil döneminde en çok tercih edilen elektronik cihaz: Kindle

Tam Boyutta Gör

Kitap severlerin bazılarına göre kağıt kokusunu duymadan kitap okumak mümkün değildir. Kimine göreyse de 8000 sayfayı tek bir şarjla okuyabilmek, bütün kütüphanenizi yanınızda taşımak teknolojinin kitap severlere sunduğu en büyük yenilik. Zevkler tartışalamayacağından her iki tarafında görüş değiştirmesi mümkün görünmüyor ancak ortada bir gerçek var ki Elektronik kitap pazarı hızla büyüyor. Bu yorumu yaptıranda içersinde bulunduğumuz tatil döneminde Kindle- Kindle DX'in tüketicilerin en çok tercih ettiği hediye olması.

Amazon'un kitap okuyucusu, her tatil dönemine damgasına vuran Apple'ın popüler müzik çaları iPod'ları geride bırakmayı başararak kullanıcıların en çok tercih elektronik cihaz ünvanına sahip oldu. Her ne kadar kullanım alanları farklılık gösterse de Kindle'ın popüler cihazları geride bırakması kullanıcıların elektronik kitaplara sıcak baktığını ve pazarın büyümesini sağladıklarını ortaya koyuyor.

250 dolardan satılan Kindle 2 ile 480 dolardan satılan Kindle DX arasında en dikkat çeken fark boyutları ve kablosuz alanları. Kindle, 6 inçlik e-ink ekranı ve 100 ülkedeki 3G kablosuz ağ desteğine, Kindle DX ise 9 inçlik e-ink ekrana ve sadece Amerika'daki 3G kablosuz ağını desteğine sahip.