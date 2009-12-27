Tatil döneminde en çok tercih edilen elektronik cihaz: Kindle

Kitap severlerin bazılarına göre kağıt kokusunu duymadan kitap okumak mümkün değildir. Kimine göreyse de 8000 sayfayı tek bir şarjla okuyabilmek, bütün kütüphanenizi yanınızda taşımak teknolojinin kitap severlere sunduğu en büyük yenilik. Zevkler tartışalamayacağından her iki tarafında görüş değiştirmesi mümkün görünmüyor ancak ortada bir gerçek var ki Elektronik kitap pazarı hızla büyüyor. Bu yorumu yaptıranda içersinde bulunduğumuz tatil döneminde Kindle- Kindle DX'in tüketicilerin en çok tercih ettiği hediye olması.
Amazon'un kitap okuyucusu, her tatil dönemine damgasına vuran Apple'ın popüler müzik çaları iPod'ları geride bırakmayı başararak kullanıcıların en çok tercih elektronik cihaz ünvanına sahip oldu. Her ne kadar kullanım alanları farklılık gösterse de Kindle'ın popüler cihazları geride bırakması kullanıcıların elektronik kitaplara sıcak baktığını ve pazarın büyümesini sağladıklarını ortaya koyuyor.
250 dolardan satılan Kindle 2 ile 480 dolardan satılan Kindle DX arasında en dikkat çeken fark boyutları ve kablosuz alanları. Kindle, 6 inçlik e-ink ekranı ve 100 ülkedeki 3G kablosuz ağ desteğine, Kindle DX ise 9 inçlik e-ink ekrana ve sadece Amerika'daki 3G kablosuz ağını desteğine sahip.
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ganli baykus benq degil ki reeder dedigim, reeder aletin markasi ama benq'yu ureten firma uretiyormus sadece...
kovboy 47; reeder'da wireless var!!!
wellwet; sende kindle oldugu icin wireless yok dedin galiba...
sahsi gorusum yeni teknolojilerin kindle'i geride biraktigi...
mechatronic; sadece kitap icin degil, tonlarca kagida basip yaptigim okumalar icin ilac gibi geliyor. inanin hayat kalitemi yukseltti... secim konsunda herkes serbest tabi ama ben bu reeder'in fanatigi olmak uzereyim! her turlu soruma yanit veren muhattaplar karsimda... bir de gg'de fiyati en son 700'e cikmisti acik arttirmada, en son 800 falan gordum!!! ben yine iyi aldim 550'ye :)) ama diyorum farkedilecek bu urun diye.. umarim cok yakinda yayginlasir bu teknoloji... las vegas ces'e damgasini vurdu bile ebook readerlar...
Bu tip ürünler artıyor, Amazon DX'in uluslarrası versiyonunu bu günlerde piyasaya sürüyor ama Türkiye yine yok listede.
Güzel saptamalar teşekkür ederim.
Aynı zaamanda şöyle olumlu bir etkisi de olabilir: Küçük yaştaki çocuklara, teknolojinin cezbedici yanıyla beraber kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Tartışmasız günümüzdeki genç nesil tam bir teknoloji çılgını oldu. Artık kimse elini raflardaki tozlu kitaplara uzatmak istemiyor. Her daim klavyenin tuşlarını tıklayıp, monitörün o ışıklı oyunlarına dalıp gidiyorlar. Bunları o uykudan uyandıracak, kitap okuma alışkanlığı yeniden kazandıracak bir cihaz gibi duruyor Kindle, tabi anlayana...
şu anda gerçekten sadece gittigidiyor'dan alınabiliyor ve ben hala alamadım...
sitelerine mail attığımda da lansmanı beklemem gerektiğini söylediler...
kindle'ın yenisi pdf okuyor fakat 3G wireless TR'de yok..
kindle'ı TR'de çalıştırmak mümkün mü????????????????????????????
ben reeder'ı arkadaşımda gördüm, wireless'la direk internete bağlanıyor gerçekten, teknik destek süper...tüm formatları destekliyor..ama almak ZOR!!!!!!!!!
Edit: ("kitaptan vazgeçemem" tartışması yurtdışında biteli çok uzun yıllar oldu") sözüne de katılmadığımı özellikle belirteyim. Ne yani ecnebi ne halt yerse doğrudur o yüzden biz de hemen peşlerinden mi gidelim ? Biraz daha özgün olun arkadaşlar..herkesin gittiği yolun gerçek yol olmadığı ve kimseyi de ilgilendirmedği gerçeğini kabul edin ve batı/doğu uygarlıkları ne yapıyoresa taklit etmekten vazgeçin.
ben de reeder sahibiyim. urun hakkinda bilgi ararken bu siteyi buldum ve dusuncelerimi yazayim dedim. Reeder'i, kendime en iyi ozelliklere sahip e-book reader'i ararken buldum. wi-fi, touch screen, boyutu, agirligi, herseyiyle mukemmel. derli toplu bir websiteleri var, urun de aynen fotograflardaki ve yazilarda anlatildigi gibi. ben de satin almak isteyince neden gg'ye yonlendirdiklerini sordum, daha urunun lansmanini yapmamis TR'deki distributorleri. 550 tl'ye aldim gg'den. urun hic acilmamis, kutusunda, tum aksesuarlari ve kullanim kilavuzu ile geldi. satan kisiler tum sorularima bikip usanmadan yanit verdiler, gayet basarili bir alisveris oldu kendi adima. e-book reader dusunuyorsaniz, tavsiye ederim, paylasmak istedim..
senden bir ricam:
normal bir kitap ile reeder i yan yana çekermisin?ekran boyutunun ne kadar yeterli olduğunu merak ediyorum da
Lanse edeceği 100 küsür ülkenin arasında TR'yi koymayan kindle'ı tercih etmedim açıkçası..
Ayrıca Facebook da da bir sürü hayranı var...
facebook.com/...
Bu cihazı google de aradığımda çok az şey çıktı.bu cihazı satın alabileceğim yer yada internet sitesi ve bir inceleme sitdsinin olduğu link verebilir misiniz?
Edit:baktım güya bir site resmi (ama hiç de değil)ve gitti gidiyordan satış yapıyorlar.hiç güven vermedi bana bu cihaz
lanse edileceğini açıkladıüı 100 küsür ülke arasında TR'nin olmayacağını açıklayan Amazon'un kindle'ını tercih etmedim açıkçası...
çok iyi müşteri hizmeti var ve bir sürü de hayranı var: facebook.com/...