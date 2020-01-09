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    TCL akıllı telefon serisini genişletiyor

    Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından TCL, ülkemizde de satışa sunmasını beklediğimiz yeni akıllı telefon serisi TCL 10'u CES 2020 fuarında görücüye çıkardı.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    TCL akıllı telefon serisini genişletiyor
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    Bugüne kadar marka ortaklığı yaptığı akıllı telefon pazarında Plex adındaki modeli ile bu kez kendisi boy gösteren TCL, CES 2020 fuarında 3 yeni akıllı telefon daha duyurdu. Bunlardan birisi 5G destekli. 

    TCL 10 serisi özellikleri

    TCL'nin yeni akıllı telefonları 10 serisi altında toplanacak. En dikkat çekici kısmı ise ekranların TCL tarafından üretilmesi. Firma hem düz LCD hem de kavisli AMOLED ekran üretmiş. NXTVISION teknolojisi ile ekranlarda verimlilik sağlıyor. 

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    Serinin giriş seviyesi TCL 10L olarak şekilleniyor. Ekranda delikli çentik tasarımı yer alırken arka kısımda parlak bir kaplama kullanılmış. Ana kamera 48MP çözünürlüğünde iken 3 yardımcı kamera daha mevcut. 

    TCL 10 Pro ise doğrudan amiral gemi seviyesine çıkan bir telefon. Kavisli AMOLED ekran, ekrana entegre parmak izi okuyucu, delikli çentik ekran tasarımı, 64MP çözünürlüğünde ana kamera, çift LED flaş gibi bilinen özellikleri mevcut. 

    TCL 10 5G ise firmanın ilk 5G telefonu durumunda. Snapdragon 765G yonga seti kullandığı tahmin edilen telefonda 64MP çözünürlüğünde ana kamera mevcut. TCL 10 serisinin tüm detayları önümüzdeki haftalarda belli olacak ancak 500$ altında bir başlangıç fiyatı konuşuluyor. Bu da biraz pahalı bir seriye işaret ediyor. 



    https://www.gsmarena.com/tcl_unveils_selfbranded_quadcamera_10series_smartphones_starting_at_under_500-news-40889.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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