TCL iki yeni televizyon modelini daha satışa sundu

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TCL, ileri teknolojiyi şık tasarımla buluşturan yeni amiral gemisi televizyon serisi C11K Lingxi QD-MiniLED'i tanıttı. 65 inç ve 75 inç boyutlarında sunulan bu televizyonlar, sırasıyla 1.644 dolar ve 2.192 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

C11K Lingxi, Mini LED ve Quantum Dot teknolojilerini bir araya getirerek üstün görsel performans sunuyor. Yıldız ekran olarak adlandırılan özel paneli, yansımaları azaltarak kontrastı artırıyor ve her türlü ışık koşulunda net görüntüler sağlıyor. Ayrıca WVA ışık kontrolü, dinamik ışık-gölge algoritmaları ve mikro lens teknolojisi sayesinde görüntülerin daha keskin, ışık dağılımının daha dengeli olmasını sağlıyor. 3000 nit'e kadar XDR parlaklık sunan ekran, renk doğruluğunda ΔE<0.99 seviyesine ulaşıyor ve yüzde 157 BT.709 renk gamını destekliyor.

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Yerel karartma özelliğiyle dikkat çeken televizyon, 65 inçlik modelde 1008, 75 inçlik modelde ise 1248 karartma bölgesine sahip. Çift 23 bit teknolojisiyle desteklenen bu özellik, hassas ışık kontrolü ve 10 milyar seviyeye kadar ışık kademesi sunuyor. Cihazın Quantum Dot Pro 2025 teknolojisi, parlaklığı yüzde 25 artırarak uzun süreli renk doğruluğu sağlıyor.

Televizyon, çift çekirdekli A73 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi ile yüksek performans sunuyor. Dört HDMI 2.1 bağlantı noktası, USB 2.0 ve USB 3.0, Bluetooth, Wi-Fi gibi geniş bağlantı seçenekleri de mevcut.

Lingkong OS 3.0 işletim sistemiyle donatılan cihaz, kullanıcıya özelleştirilebilir bir arayüz ve akıcı bir deneyim sunuyor. FTP, SMB, NFS ve WebDAV gibi NAS protokollerini destekleyen televizyon, Fuxi AI büyük modeliyle donatılmış 16 farklı yapay zeka özelliğiyle görüntü optimizasyonunu üst seviyeye taşıyor.

Oyun severler için 288 Hz yenileme hızı, VRR desteği ve T-HRR teknolojisi gibi özelliklerle gelen televizyon, Xbox, Switch ve PlayStation’a özel temalar sunarak oyun deneyimini zenginleştiriyor. Ses konusunda ise Bang & Olufsen tarafından ayarlanan gelişmiş hoparlörler, Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced ve HDR10+ desteğiyle sinema kalitesinde bir deneyim sağlıyor.

Ultra ince gövde tasarımı ve 60 mm kalınlığıyla dikkat çeken televizyon, özel mıknatıslı duvar montajı ile hem şık hem de kullanışlı bir kurulum imkanı sunuyor.

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