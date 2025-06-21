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Google, Android 16’nın kararlı sürümünü Pixel cihazlara ulaştırdı. Bu gelişmeyle birlikte, diğer üreticiler de yeni sürüme geçiş hazırlıklarını hızlandırdı. Güncellemeleri hızla dağıtmasıyla bilinen Vivo ise Funtouch OS 16 arayüzüne sahip Android 16 için son hazırlıklarını yapıyor. Güncellemenin temmuz ayı gibi kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Henüz Vivo tarafından resmi bir güncelleme takvimi açıklanmasa da, geçmiş deneyimler ve güncelleme politikası göz önünde bulundurularak Android 16 almayacağı tahmin edilen modeller şimdiden belli olmaya başladı. Eğer telefonunuz bu modeller arasında yer alıyorsa, büyük ihtimalle Android 15 son ana güncellemeniz olacak.

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Android 16 güncellemesi alması beklenmeyen Vivo modelleri şu şekilde sıralanıyor: Vivo X80, Vivo X80 Pro, Vivo X80 Lite, Vivo V30 Lite 5G, Vivo V29, Vivo V29e, Vivo V29 Pro, Vivo V29 Lite, Vivo T2, Vivo T2 Pro, Vivo T2x, Vivo Y200, Vivo Y100 5G, Vivo Y100i, Vivo Y100t.

iQOO cephesinde ise şu modellerin dışarıda kalması bekleniyor: iQOO 10, iQOO 10 Pro, iQOO Z8, iQOO Z8x, iQOO Z7, iQOO Z7 Pro, iQOO Z7x, iQOO Z7s, iQOO Z7i, iQOO Neo 8, iQOO Neo 8 Pro.

Vivo’nun yazılım desteği son dönemde gelişse de hâlâ sınırlı. Üst segmentte yer alan yeni modeller genellikle üç ila dört yıl büyük Android güncellemesi alıyor. V serisi gibi orta sınıf cihazlar üç, T ve Y serisi gibi giriş seviye modeller ise en fazla iki güncellemeyle destekleniyor. iQOO tarafında da amiral gemilerine üç, orta segmente ise iki güncelleme sözü veriliyor.

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Vivo ve iQOO’nun bu modelleri Android 16 güncellemesini almayacak

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