Samsung Galaxy Flip 7’nin kapak ekranı büyüdü, tasarım daha işlevsel hale geldi

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Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefon serisindeki en dikkat çekici yeniliklerden biri olan Galaxy Flip 7, lansman öncesi ortaya çıkan sızıntılarla gündeme oturdu. Özellikle dış ekran tasarımında yapılan değişiklik, cihazın sunduğu kullanım deneyimini ciddi anlamda iyileştirecek gibi görünüyor.

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Sızdırılan bilgilere göre Flip 7, önceki modelde yer alan 3.4 inçlik ekran yerine neredeyse çerçevesiz, kareye yakın ve 4 inç büyüklüğünde bir kapak ekranıyla geliyor. Yeni ekran, kamera modülünü zarifçe çevreleyen bir yapıda sunulurken, daha fazla bildirim takibi ve etkileşim imkânı tanıyor. Kullanıcılar, telefon kapalıyken bile mesajlara cevap verebilecek ya da uygulamalara hızlı erişim sağlayabilecek. Samsung’un bu hamlesi, Z Flip serisini Motorola Razr 60 Ultra ve Honor Magic V Flip gibi rakiplerinin karşısında daha güncel ve kullanışlı kılmayı hedefliyor.

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Donanım tarafında büyük bir devrim yerine küçük ama anlamlı iyileştirmeler göze çarpıyor. Cihazın katlanmamış haldeki kalınlığı, Z Flip6 ile aynı kalarak 6.9 mm olacak. Ancak performans cephesinde önemli bir yükseltme söz konusu. Flip 7’nin bölgeye göre ya Snapdragon 8 Elite ya da Exynos 2500 yonga setiyle çalışacağı belirtiliyor. Batarya kapasitesinde de artış var; yeni model 4.300 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olacak. Bu da önceki modele kıyasla günlük kullanım süresinde kayda değer bir fark yaratabilir.

Flip 7’ye dair bu sızıntılar, Samsung’un yaklaşan Unpacked etkinliğinde neler tanıtacağına dair ipuçları sunuyor. Daha geniş dış ekran, artırılmış batarya kapasitesi ve yeni işlemci seçenekleriyle birlikte Flip 7, sadece şık bir tasarım sunmakla kalmayacak, aynı zamanda daha işlevsel bir deneyim de vadedecek.

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Samsung Galaxy Flip 7’nin tasarımı bir kez daha sızdırıldı

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