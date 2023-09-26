TCL TAB 10 Gen2 ve TCL TAB 10L Gen2 tabletler satışa çıkıyor

TCL TAB 10 Gen2 özellikleri ve fiyatı
- 10.4 inç 2K ekran
- MT8768 yonga seti
- 4GB RAM
- 64GB depolama
- 8MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 6000mAh batarya
- 5399TL
TCL TAB 10 Gen2 bütçesine göre fedakârlık yapabilecek tüketicileri hedefliyor. 3 yılı geride bırakan 4+4 Cortex-A53 çekirdekli işlemci yanında 4GB RAM akıcı kullanım konusunda darboğaz yaşatabilir.
TCL TAB 10L Gen2 özellikleri ve fiyatı
- 10.1 inç HD ekran
- MT8766 yonga seti
- 3GB RAM
- 32GB depolama
- 2MP kamera
- 6000mAh batarya
- 4099TL
TCL TAB 10L Gen2 modeli çok da beklenti içerisinde olmayan tüketicilere hitap ediyor. Cortex-A53 4 çekirdekli işlemci ve 3GB RAM ile daha çok medya tüketimi için kullanılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.