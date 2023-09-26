TCL TAB 10 Gen2 ve TCL TAB 10L Gen2 tabletler satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör Tablet ürün yelpazesini genişletmeye devam eden Çinli TCL markası Türkiye'de iki yeni model daha satışa sundu. TCL TAB 10 Gen2 ve TCL TAB 10L Gen2 tablet modelleri bütçesini düşünenlere hitap ediyor.

TCL TAB 10 Gen2 özellikleri ve fiyatı

10.4 inç 2K ekran

MT8768 yonga seti

4GB RAM

64GB depolama

8MP arka kamera

5MP ön kamera

6000mAh batarya

5399TL

Huawei MatePad Pro 13,2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 22 sa. önce eklendi

TCL TAB 10 Gen2 bütçesine göre fedakârlık yapabilecek tüketicileri hedefliyor. 3 yılı geride bırakan 4+4 Cortex-A53 çekirdekli işlemci yanında 4GB RAM akıcı kullanım konusunda darboğaz yaşatabilir.

Tam Boyutta Gör

TCL TAB 10L Gen2 özellikleri ve fiyatı

10.1 inç HD ekran

MT8766 yonga seti

3GB RAM

32GB depolama

2MP kamera

6000mAh batarya

4099TL

TCL TAB 10L Gen2 modeli çok da beklenti içerisinde olmayan tüketicilere hitap ediyor. Cortex-A53 4 çekirdekli işlemci ve 3GB RAM ile daha çok medya tüketimi için kullanılabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

TCL TAB 10 Gen2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı