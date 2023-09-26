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    TCL TAB 10 Gen2 ve TCL TAB 10L Gen2 tabletler satışa çıkıyor

    TCL TAB 10 Gen2 ve TCL TAB 10L Gen2 tablet modelleri büyük bir beklenti içerisinde olmayıp sadece basit gündelik işler için ihtiyacı olan kullanıcıları hedefliyor. 
    TCL TAB 10 Gen2 Tam Boyutta Gör
    Tablet ürün yelpazesini genişletmeye devam eden Çinli TCL markası Türkiye'de iki yeni model daha satışa sundu. TCL TAB 10 Gen2 ve TCL TAB 10L Gen2 tablet modelleri bütçesini düşünenlere hitap ediyor.

    TCL TAB 10 Gen2 özellikleri ve fiyatı

    • 10.4 inç 2K ekran
    • MT8768 yonga seti
    • 4GB RAM
    • 64GB depolama
    • 8MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 6000mAh batarya
    • 5399TL

    TCL TAB 10 Gen2 bütçesine göre fedakârlık yapabilecek tüketicileri hedefliyor. 3 yılı geride bırakan 4+4 Cortex-A53 çekirdekli işlemci yanında 4GB RAM akıcı kullanım konusunda darboğaz yaşatabilir.

    TCL TAB 10 Gen2 Tam Boyutta Gör

    TCL TAB 10L Gen2 özellikleri ve fiyatı

    • 10.1 inç HD ekran
    • MT8766 yonga seti
    • 3GB RAM
    • 32GB depolama
    • 2MP kamera
    • 6000mAh batarya
    • 4099TL

    TCL TAB 10L Gen2 modeli çok da beklenti içerisinde olmayan tüketicilere hitap ediyor. Cortex-A53 4 çekirdekli işlemci ve 3GB RAM ile daha çok medya tüketimi için kullanılabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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