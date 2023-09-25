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    Huawei MatePad Pro 13,2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei, Çin'de düzenlenen etkinlik kapsamında en yeni tableti MatePad Pro 13,2 modelini tanıttı. İşte dünyanın en ince ve en hafif 13.2 inç tableti Huawei MatePad Pro 13.2
    Huawei MatePad Pro 13,2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Huawei, Çin'de düzenlenen etkinlikte en yeni tableti Huawei MatePad Pro 13,2 (2023) modelini duyurdu. Markanın söylediğine göre MatePad Pro 13,2, kendi sınıfındaki tabletler arasında en incesi ve en hafif olanı. İşte Huawei MatePad Pro 13,2 özellikleri ve fiyatı.

    Dünyanın en ince ve en hafif 13,2 inç tableti

    Huawei MatePad Pro 13,2, ön yüzünde 2880 x 1920 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip. Ayrıca bu panelin TÜV Rheinland imzalı Full Care Display 3.0 sertifikası, 1000 nit parlaklık, 1440Hz PWM karartma ve 1.000.000:1 kontrast oranı sunduğunu belirtelim. 

    Huawei'nin yeni tableti, yalnızca 580 gram ağırlığında ve 5,5 mm gibi etkileyici bir kalınlığa sahip. Ek olarak ön yüzünde neredeyse çerçevesiz bir tasarım sunuluyor diyebiliriz. Öyle ki Huawei, sektördeki en yüksek ekran/gövde oranına (yüzde 94) çıkıldığını söylüyor. Tüm bunlara ek olarak 88W hızlı şarj destekli 10.100 mAh kapasiteli büyük bir pil paketi mevcut. Böylece 40 dakikalık şarjla cihaz yüzde 85 şarja ulaşabiliyor, tam şarj ise yaklaşık 65 dakika sürüyor.

    Huawei MatePad Pro 13,2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Huawei'nin en güçlü Kirin 9000 platformundan güç alan Huawei MatePad Pro 13,2 inç, 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri ile geliyor. Ek olarak işlemciyi serin tutmak için 3D grafen ve 52000m² buhar odası çözümü kullanılmış. Tabletin diğer özellikleri arasında ise, çift kanallı 6 adet hoparlör (çift yüksek frekans ve 4 düşük frekans), Bluetooth 5.2, HarmonyOS 4.0 AAC ve LDAC codec bileşenleri yer alıyor.

    Kamera bölümünde MatePad Pro 13,2 dairesel iki sensörlü bir kurulumdan güç alıyor. Arkada 13MP ana (f/1.8 diyafram, otomatik odaklama) ve 8MP ultra geniş (f/2.2, sabit odak) sensörleri bulunuyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP öz çekim kamerası ve ToF sensörü konumlandırılmış.

    Huawei MatePad Pro 13,2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tabletin aksesuarlarından bahsetmek gerekirse, MatePad Pro 13,2 daha iyi kavrama ve daha yumuşak yazma deneyimi sunduğu belirtilen üçüncü nesil M-Pen kalemiyle birlikte geliyor. Bu kalem, 10.000'den fazla basınç seviyesine ek olarak StarLight kablosuz teknolojisini kullanıyor. Böylece 0 ms'lik bir gecikme süresi söz konusu.

    Huawei MatePad Pro 13,2 fiyatı:

    Mavi, Beyaz ve Siyah renk seçenekleriyle gelen Huawei MatePad Pro 13,2, 711 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Bu noktada en temel 12GB+256GB sürümün fiyatı 711 dolar, en üst 16GB+1TB sürümün fiyatı ise Klavye ve Kalem dahil 1.135 dolar olarak belirlenmiş.

    • 12GB + 256GB – 5.199 Yuan (yaklaşık 711 dolar)
    • 12GB + 512GB – 5.699 Yuan (yaklaşık 780 dolar)
    • 12GB + 1TB – 6.699 Yuan (yaklaşık 916 dolar)
    • 16GB + 1TB – 6.999 Yuan (yaklaşık 957 dolar)
    • 16 GB + 1 TB, Klavye ve Kalem Seti ile birlikte – 8.299 Yuan (yaklaşık 1.135 dolar)

    Huawei MatePad Pro 13,2 özellikleri

    • Ekran: 13,2 inç, 2880 x 1920 piksel, 120Hz, OLED, 1000 nit
    • İşlemci: Kirin 9000
    • Bellek: 12/16GB RAM
    • Depolama: 256GB/1TB
    • Arka kamera: 13MP (f/1.8) + 8MP (geniş açı, f/2.2)
    • Ön kamera: 16MP (f/2.2) + ToF
    • Batarya: 10.100 mAh 88W hızlı şarj
    • Mikrofon: 4 adet
    • Hoparlör: 6 adet çift kanal
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4
    • Boyut: 160.38 x 249.23 x 5,5 mm
    • Ağırlık: 580 gram
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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