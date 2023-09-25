Huawei MatePad Pro 13,2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Dünyanın en ince ve en hafif 13,2 inç tableti
Huawei MatePad Pro 13,2, ön yüzünde 2880 x 1920 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip. Ayrıca bu panelin TÜV Rheinland imzalı Full Care Display 3.0 sertifikası, 1000 nit parlaklık, 1440Hz PWM karartma ve 1.000.000:1 kontrast oranı sunduğunu belirtelim.
Huawei'nin yeni tableti, yalnızca 580 gram ağırlığında ve 5,5 mm gibi etkileyici bir kalınlığa sahip. Ek olarak ön yüzünde neredeyse çerçevesiz bir tasarım sunuluyor diyebiliriz. Öyle ki Huawei, sektördeki en yüksek ekran/gövde oranına (yüzde 94) çıkıldığını söylüyor. Tüm bunlara ek olarak 88W hızlı şarj destekli 10.100 mAh kapasiteli büyük bir pil paketi mevcut. Böylece 40 dakikalık şarjla cihaz yüzde 85 şarja ulaşabiliyor, tam şarj ise yaklaşık 65 dakika sürüyor.
Kamera bölümünde MatePad Pro 13,2 dairesel iki sensörlü bir kurulumdan güç alıyor. Arkada 13MP ana (f/1.8 diyafram, otomatik odaklama) ve 8MP ultra geniş (f/2.2, sabit odak) sensörleri bulunuyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP öz çekim kamerası ve ToF sensörü konumlandırılmış.
Huawei MatePad Pro 13,2 fiyatı:
Mavi, Beyaz ve Siyah renk seçenekleriyle gelen Huawei MatePad Pro 13,2, 711 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Bu noktada en temel 12GB+256GB sürümün fiyatı 711 dolar, en üst 16GB+1TB sürümün fiyatı ise Klavye ve Kalem dahil 1.135 dolar olarak belirlenmiş.
- 12GB + 256GB – 5.199 Yuan (yaklaşık 711 dolar)
- 12GB + 512GB – 5.699 Yuan (yaklaşık 780 dolar)
- 12GB + 1TB – 6.699 Yuan (yaklaşık 916 dolar)
- 16GB + 1TB – 6.999 Yuan (yaklaşık 957 dolar)
- 16 GB + 1 TB, Klavye ve Kalem Seti ile birlikte – 8.299 Yuan (yaklaşık 1.135 dolar)
Huawei MatePad Pro 13,2 özellikleri
- Ekran: 13,2 inç, 2880 x 1920 piksel, 120Hz, OLED, 1000 nit
- İşlemci: Kirin 9000
- Bellek: 12/16GB RAM
- Depolama: 256GB/1TB
- Arka kamera: 13MP (f/1.8) + 8MP (geniş açı, f/2.2)
- Ön kamera: 16MP (f/2.2) + ToF
- Batarya: 10.100 mAh 88W hızlı şarj
- Mikrofon: 4 adet
- Hoparlör: 6 adet çift kanal
- İşletim sistemi: HarmonyOS 4
- Boyut: 160.38 x 249.23 x 5,5 mm
- Ağırlık: 580 gram
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.