Huawei MatePad Pro 13,2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Huawei, Çin'de düzenlenen etkinlikte en yeni tableti Huawei MatePad Pro 13,2 (2023) modelini duyurdu. Markanın söylediğine göre MatePad Pro 13,2, kendi sınıfındaki tabletler arasında en incesi ve en hafif olanı. İşte Huawei MatePad Pro 13,2 özellikleri ve fiyatı.

Dünyanın en ince ve en hafif 13,2 inç tableti

Huawei MatePad Pro 13,2, ön yüzünde 2880 x 1920 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip. Ayrıca bu panelin TÜV Rheinland imzalı Full Care Display 3.0 sertifikası, 1000 nit parlaklık, 1440Hz PWM karartma ve 1.000.000:1 kontrast oranı sunduğunu belirtelim.

Huawei'nin yeni tableti, yalnızca 580 gram ağırlığında ve 5,5 mm gibi etkileyici bir kalınlığa sahip. Ek olarak ön yüzünde neredeyse çerçevesiz bir tasarım sunuluyor diyebiliriz. Öyle ki Huawei, sektördeki en yüksek ekran/gövde oranına (yüzde 94) çıkıldığını söylüyor. Tüm bunlara ek olarak 88W hızlı şarj destekli 10.100 mAh kapasiteli büyük bir pil paketi mevcut. Böylece 40 dakikalık şarjla cihaz yüzde 85 şarja ulaşabiliyor, tam şarj ise yaklaşık 65 dakika sürüyor.

Huawei'nin en güçlü Kirin 9000 platformundan güç alan Huawei MatePad Pro 13,2 inç, 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri ile geliyor. Ek olarak işlemciyi serin tutmak için 3D grafen ve 52000m² buhar odası çözümü kullanılmış. Tabletin diğer özellikleri arasında ise, çift kanallı 6 adet hoparlör (çift yüksek frekans ve 4 düşük frekans), Bluetooth 5.2, HarmonyOS 4.0 AAC ve LDAC codec bileşenleri yer alıyor.

HarmonyOS, 600 milyon kullanıcıya ulaştı 2 gün önce eklendi

Kamera bölümünde MatePad Pro 13,2 dairesel iki sensörlü bir kurulumdan güç alıyor. Arkada 13MP ana (f/1.8 diyafram, otomatik odaklama) ve 8MP ultra geniş (f/2.2, sabit odak) sensörleri bulunuyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP öz çekim kamerası ve ToF sensörü konumlandırılmış.

Tam Boyutta Gör Tabletin aksesuarlarından bahsetmek gerekirse, MatePad Pro 13,2 daha iyi kavrama ve daha yumuşak yazma deneyimi sunduğu belirtilen üçüncü nesil M-Pen kalemiyle birlikte geliyor. Bu kalem, 10.000'den fazla basınç seviyesine ek olarak StarLight kablosuz teknolojisini kullanıyor. Böylece 0 ms'lik bir gecikme süresi söz konusu.

Huawei MatePad Pro 13,2 fiyatı:

Mavi, Beyaz ve Siyah renk seçenekleriyle gelen Huawei MatePad Pro 13,2, 711 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Bu noktada en temel 12GB+256GB sürümün fiyatı 711 dolar, en üst 16GB+1TB sürümün fiyatı ise Klavye ve Kalem dahil 1.135 dolar olarak belirlenmiş.

12GB + 256GB – 5.199 Yuan (yaklaşık 711 dolar)

12GB + 512GB – 5.699 Yuan (yaklaşık 780 dolar)

12GB + 1TB – 6.699 Yuan (yaklaşık 916 dolar)

16GB + 1TB – 6.999 Yuan (yaklaşık 957 dolar)

16 GB + 1 TB, Klavye ve Kalem Seti ile birlikte – 8.299 Yuan (yaklaşık 1.135 dolar)

Huawei MatePad Pro 13,2 özellikleri

Ekran: 13,2 inç, 2880 x 1920 piksel, 120Hz, OLED, 1000 nit

İşlemci: Kirin 9000

Bellek: 12/16GB RAM

Depolama: 256GB/1TB

Arka kamera: 13MP (f/1.8) + 8MP (geniş açı, f/2.2)

Ön kamera: 16MP (f/2.2) + ToF

Batarya: 10.100 mAh 88W hızlı şarj

Mikrofon: 4 adet

Hoparlör: 6 adet çift kanal

İşletim sistemi: HarmonyOS 4

Boyut: 160.38 x 249.23 x 5,5 mm

Ağırlık: 580 gram

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Huawei MatePad Pro 13,2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı