TCL Tab 10 ve TCL Tab 10L satışa çıktı

Çinli TCL markasının alt seviyede pazar payını arttırabilmek amacıyla geçtiğimiz aylarda tanıtımını yaptığı yeni TCL Tab 10 ve TCL Tab 10L tablet modelleri ülkemizde de satışa sunuldu.
TCL Tab 10 özellikleri ve fiyatı
- 10.1 inçlik 12800x800 piksel IPS ekran
- 8 çekirdekli MediaTek işlemci
- 4GB RAM
- 64GB depolama
- 5MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 5500mAh batarya
- 10W hızlı şarj
- 3299TL
TCL Tab 10L özellikleri ve fiyatı
- 10.1 inçlik HD ekran
- 4 çekirdekli MediaTek işlemci
- 2GB RAM
- 32GB depolama
- 2MP arka kamera
- 2MP ön kamera
- 4080mAh batarya
- 2299TL
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