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    TCL Tab 10 ve TCL Tab 10L satışa çıktı

    TCL Tab 10 ve TCL Tab 10L tablet modelleri 10.1 inçlik ekrana sahipken yonga seti, kamera paketi, bellek ve batarya tarafında fiyat seviyesine göre birbirinden ayrılıyor. 
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    TCL Tab 10
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    Çinli TCL markasının alt seviyede pazar payını arttırabilmek amacıyla geçtiğimiz aylarda tanıtımını yaptığı yeni TCL Tab 10 ve TCL Tab 10L tablet modelleri ülkemizde de satışa sunuldu.

    TCL Tab 10  özellikleri ve fiyatı

    • 10.1 inçlik 12800x800 piksel IPS ekran
    • 8 çekirdekli MediaTek işlemci
    • 4GB RAM
    • 64GB depolama
    • 5MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 5500mAh batarya
    • 10W hızlı şarj
    • 3299TL

    TCL Tab 10L
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    TCL Tab 10L  özellikleri ve fiyatı

    • 10.1 inçlik HD ekran
    • 4 çekirdekli MediaTek işlemci
    • 2GB RAM
    • 32GB depolama
    • 2MP arka kamera
    • 2MP ön kamera
    • 4080mAh batarya
    • 2299TL
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    Katlanabilir kayık: Oru Lake

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