TCL, üst düzey özelliklere sahip yeni oyun monitörünü satışa sundu

TCL, yeni 27 inçlik oyun monitörü Thunderbird U9’u piyasaya sürdü. Bu model, özellikle oyunseverler ve içerik üreticileri için dikkat çekici özellikler sunuyor. 4K çözünürlük (3840x2160) ve 165Hz yenileme hızına sahip olan monitör, TCL’in geliştirdiği FAST-HVA paneli ile canlı ve net görüntüler sağlıyor.
Monitör, Mini LED arka aydınlatma teknolojisiyle donatılmış ve 2,304 yerel karartma bölgesi sayesinde daha iyi ışık kontrolü ve netlik sunuyor. Bu teknoloji, özellikle karanlık sahnelerde daha yüksek detay ve azalmış parlama etkisi sağlıyor. Ayrıca, HDR 1400 desteği ve 1600 nit’e kadar parlaklık ile gerçekçi HDR deneyimleri sunuyor. 4000:1 statik kontrast oranı ve 1,000,000:1 dinamik kontrast oranı, görüntü kalitesini daha da artırıyor.
Renk performansı da oldukça iddialı olan Thunderbird U9, QD Quantum Dot Geniş Renk Gamı teknolojisiyle %95 DCI-P3 ve %99 sRGB renk kapsamını destekleyerek, hem oyunlar hem de profesyonel işler için doğru renkleri sunuyor. 10-bit renk derinliği (8-bit + FRC) sayesinde daha geniş bir renk skalasında kusursuz geçişler sağlıyor.
Tepki süresi ise sadece 1ms GTG olduğundan, hızlı tempolu oyunlarda minimum gecikme ve bulanıklıkla üstün performans sağlıyor. FreeSync Premium ve G-Sync desteği sayesinde, farklı cihazlarda hatasız bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca, monitör 2x3W dahili hoparlörler ile geliyor.
Bağlantı seçenekleri açısından da oldukça zengin olan Thunderbird U9, iki HDMI 2.1 portu, bir DP 1.4 portu ve 90W güç çıkışına sahip USB-C portu içeriyor. Bunun yanında, iki USB-A 3.0 portu, bir USB-B 3.0 yukarı akış portu ve 3.5mm kulaklık girişi de mevcut. Monitör, tilt, pivot ve yükseklik ayarlı standıyla ergonomik kullanım sağlarken, arkasındaki RGB ışıklandırma ve gizli kulaklık askısıyla da şık bir görünüm sunuyor.
Multitasking için ideal olan monitör, Picture-in-Picture (PIP) ve Picture-by-Picture (PBP) modlarını destekliyor. Ayrıca, düşük mavi ışık modlarıyla uzun süreli kullanımlarda göz sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Thunderbird U9, aynı zamanda bir KVM anahtarıyla iki farklı bilgisayarı tek bir klavye ve mouse ile kontrol etme imkanı veriyor.
TCL Thunderbird U9, yaklaşık 520 dolar fiyatla satışa sunuldu. Tüm bu özellikler dikkate alındığında yeni monitörün oyuncular ve profesyonel kullanıcılar için iyi bir seçenek olarak öne çıkacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)