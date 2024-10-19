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    Motorola’nın yeni bütçe dostu telefonu performans testiyle ortaya çıktı

    Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden biri olan Motorola, daha çok bütçe dostu modeller ile kendini gösteriyor. Şirketin yeni cihazı Moto G15’de yine bütçe dostu bir cihaz olarak çıkacak.

    Motorola Moto G15, bütçe dostu bir telefon olarak geliyor Tam Boyutta Gör

    Motorola'nın bütçe dostu akıllı telefon serisine bir yenisi ekleniyor. Ağustos ayında piyasaya sürülen Moto G14'ün ardından, yeni Moto G15 modeli Geekbench performans testi sonuçlarında ortaya çıktı. Moto G15'in, tek çekirdek performansında 340 puan, çoklu çekirdek performansında ise 1311 puan aldığı görülüyor. Bu skorlar, Moto G14'ün 447 ve 1577 puanlarına göre düşük olsa da, iki modelin farklı test platformlarında ölçüldüğü göz önünde bulundurulduğunda bu farkı doğrudan karşılaştırmak yanıltıcı olabilir.

    Moto G15'in işlemci detayları henüz tam olarak netleşmemiş olsa da, listelemelerde cihazın Mali-G52 MC2 grafik birimiyle geleceği öne sürülüyor. Ayrıca cihazda 6+2 çekirdekli bir yapı bulunacağı ve 2.0 GHz hızında çalışan iki performans çekirdeği ile 1.7 GHz hızında çalışan altı verimlilik çekirdeğine sahip olacağı belirtiliyor. Geekbench testinde cihaz, Android 15 işletim sistemi ve 4GB RAM ile çalışıyor olarak görünüyor, ancak daha yüksek RAM seçeneklerinin de sunulması bekleniyor.

    Moto G14'ün halefi olan bu cihazın, fiyat olarak yaklaşık 120 dolara satılması öngörülüyor. Moto G15, hafif bir kullanıcı arayüzüne sahip olacağı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunacağı için özellikle günlük kullanımda sade bir cihaz arayanlar için ideal bir seçenek olabilir.

    Moto G14'ün teknik özelliklerine bakacak olursak, cihaz 6.5 inçlik FHD+ IPS LCD ekrana sahip ve Unisoc T616 işlemcisiyle destekleniyor. 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunan telefon, 5000mAh batarya kapasitesi ve 15W şarj desteği ile geliyor. Kamera tarafında ise, 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

    Her iki model de 4G bağlantı destekliyor. Bu nedenle, 5G teknolojisini arayan kullanıcılar için daha iyi alternatifler olabilir. Örneğin, yakında piyasaya sürülmesi beklenen Redmi 14C'nin 5G versiyonu, performans açısından daha yüksek bir seçenek sunacak gibi görünüyor. Bu modelin Geekbench 6 sonuçları, özellikle daha yoğun uygulamalarda önemli bir performans farkı yaratacağını gösteriyor.

    Motorola'nın yeni modeli Moto G15, bütçe dostu akıllı telefon pazarında rekabeti artıracak gibi duruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 19 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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