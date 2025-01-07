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    Redmi Turbo 4, Benchmark sonuçlarıyla iyi bir alternatif olduğunu gösterdi

    Son zamanlarda pek çok farklı sızıntıyla kendini gösteren Redmi Turbo 4 modeli, bu defa rakip yonga setlerine sahip modellerle olan kıyaslamasıyla adından bahsettirdi.

    Redmi Turbo 4'ün Benchmark sonuçları ortaya çıktı

    Geçtiğimiz günlerde Çin’de tanıtımı gerçekleştirilen Redmi Turbo 4’ün global pazarda POCO X7 Pro adıyla önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz, MediaTek’in yeni Dimensity 8400 yonga setiyle donatılmış ve Qualcomm’un Snapdragon 7+ Gen 4 gibi orta segment işlemcilerine rakip olarak tasarlanmış. Dimensity 8400'ün performansına ilişkin ilk veriler, cihazın üstün çoklu çekirdek ve grafik işleme gücüne sahip olduğunu ortaya koyuyor.

    AnTuTu'da yapılan CPU testinde Dimensity 8400, 1.799.330 puan alarak Snapdragon 8s Gen 3’ün (1.654.675) ve Snapdragon 7+ Gen 3’ün (1.497.646) önüne geçti. Grafik performansı konusunda da iddialı olan Dimensity 8400, 3DMark’ın WildLife Extreme testinde 4.086 puan alarak Snapdragon 8s Gen 3’ün (3.161) üzerinde bir performans sergiledi. Ayrıca AnTuTu'nun GPU testinde Redmi Turbo 4, 658.114 puanla Snapdragon 8s Gen 3 (506.197) ve Snapdragon 7+ Gen 3’ü (472.913) geride bıraktı.

    Geekbench 6 sonuçlarına göre Dimensity 8400, tek çekirdekte 1.639, çoklu çekirdekte ise 6.500 puan elde etti. Tek çekirdek performansı, Dimensity 8300’e kıyasla küçük bir artış gösterirken (1.548), çoklu çekirdek performansı belirgin şekilde daha güçlü. Bu da cihazın Snapdragon 7+ Gen 3 ve Snapdragon 8s Gen 3 gibi rakiplerini geride bırakmasını sağlıyor.

    Dimensity 8400, genel performans açısından eski Qualcomm amiral gemisi işlemcilerden Snapdragon 8 Gen 2’yi CPU ve GPU alanlarında geride bıraksa da Snapdragon 8 Gen 3’ün gerisinde kalıyor. Redmi Turbo 4’ün global pazarda 9 Ocak’ta POCO X7 Pro adıyla ve 369€ başlangıç fiyatıyla sunulması bekleniyor. Bu fiyat etiketi, özellikle oyuncular için uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bir seçenek olmasını sağlıyor.

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    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

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    Selamahali 8 saat önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

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