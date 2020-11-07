Tek mimaride verileri hem işleyebilen hem de depolayabilen yeni bilgisayar yongası geliştirildi

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EPFL'nin Nano Ölçekli Elektronik ve Yapılar Laboratuvarı'nda(LANES) çalışan mühendisler, verileri tek bir devrede depolayabilen ve işleyebilen yeni bir bilgisayar yongası icat etti.

Molibden disülfür(MoS2) olarak bilinen 2 boyutlu bir malzemeden oluşan yeni nesil bilgisayar yongası, küçük ölçekte, enerji açısından verimli elektronikler için kapıyı açıyor. Geliştirilen teknoloji, bir 2B malzemeyi veya mantık işlemlerini bir bellek işleviyle birleştiren ve bunu tek bir mimariyi kullanarak yapan ilk teknoloji olma özelliğini taşıyor.

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Tek mimaride hem veri işleme hem veri depolama

LANES mühendisler, bu bilgisayar yongasını Molibden disülfür kullanarak geliştirdiler ve teknoloji yüzer kapılı alan etkili transistörlere dayanıyor. Bu teknolojide yüzer kapılı alan etkili transistörlerin kullanılmasının sebebi transistörlerin, elektrik yüklerini uzun süre tutabilmeleri özelliğinin olması.

Molibden disülfür mükemmel bir yarı iletken ve mühendisler daha önce bu malzemenin özelliklerini incelemişler ve onu elektronik uygulamalarına uygun bulmuşlar.

Molibden disülfürün elektriksel özellikleri, onu yüzer kapılı alan etkili transistörlerde depolanan yüklere karşı özellikle hassas hale getirerek LANES mühendislerinin hem bellek depolama birimleri hem de programlanabilir transistörler olarak çalışan devreler geliştirmesini sağladı.

LANES başkanı Andras Kis: “Devrelerin iki işlevi yerine getirme yeteneği, nöronların hem hatıraları depolamak hem de zihinsel hesaplamalar yapmakla görev aldığı insan beyninin çalışma şekline benzer. Devre tasarımımızın birçok avantajı vardır. Bellek birimleri ve işlemciler arasında veri aktarımıyla ilişkili enerji kaybını azaltabilir, bilgi işlem işlemleri için gereken süreyi kısaltabilir ve gerekli alan miktarını azaltabilir. Bu, daha küçük, daha güçlü ve enerji açısından daha verimli cihazların kapısını açıyor." açıklamalarında bulundu.

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