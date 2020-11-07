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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tek mimaride verileri hem işleyebilen hem de depolayabilen yeni bilgisayar yongası geliştirildi

    EPFL'deki mühendisler, Molibden disülfür adı verilen iki boyutlu bir malzeme kullanarak verileri aynı devrede hem işleyebilen hem de depolayabilen yeni bir bilgisayar yongası geliştirdi.
    4 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Tek mimaride verileri hem işleyebilen hem de depolayabilen yeni bilgisayar yongası geliştirildi
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    EPFL'nin Nano Ölçekli Elektronik ve Yapılar Laboratuvarı'nda(LANES) çalışan mühendisler, verileri tek bir devrede depolayabilen ve işleyebilen yeni bir bilgisayar yongası icat etti.

    Molibden disülfür(MoS2) olarak bilinen 2 boyutlu bir malzemeden oluşan yeni nesil bilgisayar yongası, küçük ölçekte, enerji açısından verimli elektronikler için kapıyı açıyor. Geliştirilen teknoloji, bir 2B malzemeyi veya mantık işlemlerini bir bellek işleviyle birleştiren ve bunu tek bir mimariyi kullanarak yapan ilk teknoloji olma özelliğini taşıyor.

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    Tek mimaride hem veri işleme hem veri depolama

    LANES mühendisler, bu bilgisayar yongasını Molibden disülfür kullanarak geliştirdiler  ve teknoloji yüzer kapılı alan etkili transistörlere dayanıyor. Bu teknolojide yüzer kapılı alan etkili transistörlerin kullanılmasının sebebi transistörlerin, elektrik yüklerini uzun süre tutabilmeleri özelliğinin olması.

    Molibden disülfür mükemmel bir yarı iletken ve mühendisler daha önce bu malzemenin özelliklerini incelemişler ve onu elektronik uygulamalarına uygun bulmuşlar.

    Molibden disülfürün elektriksel özellikleri, onu yüzer kapılı alan etkili transistörlerde depolanan yüklere karşı özellikle hassas hale getirerek LANES mühendislerinin hem bellek depolama birimleri hem de programlanabilir transistörler olarak çalışan devreler geliştirmesini sağladı.

    LANES başkanı Andras Kis:  “Devrelerin iki işlevi yerine getirme yeteneği, nöronların hem hatıraları depolamak hem de zihinsel hesaplamalar yapmakla görev aldığı insan beyninin çalışma şekline benzer. Devre tasarımımızın birçok avantajı vardır. Bellek birimleri ve işlemciler arasında veri aktarımıyla ilişkili enerji kaybını azaltabilir, bilgi işlem işlemleri için gereken süreyi kısaltabilir ve gerekli alan miktarını azaltabilir. Bu, daha küçük, daha güçlü ve enerji açısından daha verimli cihazların kapısını açıyor." açıklamalarında bulundu.



    Kaynakça https://newatlas.com/computers/2d-material-computer-chip-memristor/ https://actu.epfl.ch/news/next-generation-computer-chip-with-two-heads/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    crazywinner3 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen SEO19ProjectManager
    Ram değil kalıcı depolamadan bahsediyor. Cache onyıllardır var işlemcilerde
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Birçok kişinin aklına gelmiştir.. Çoktan geç kalındı bile
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Lisa Su bunu beğendi..
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    TheJudgé 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yani işlemcinin içine tabiri caiz ise harddisk koymuşlar , doğru mu anladım
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    işlemci ile ram i bir araya getirmişler !
    yani arada denetçi chip standartları artık ileride kalkacak demek bu güzel bir şey
    ne kadar az donanım o kadar hızlı ve sorunsuz çözüm !!!
    1 Yanıt Yanıtla
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    crazywinner3 4 gün ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    Ram değil kalıcı depolamadan bahsediyor. Cache onyıllardır var işlemcilerde
    1 Yanıt Yanıtla +11
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