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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Disney, insansı bakışlara sahip korkutucu robotunu tanıttı

    Disney araştırmacılarının geliştirdikleri robot, insansı bakışlar sunabilmesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca robot, derisiz olduğu için de korkutucu bir görünüm sergiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Disney Research mühendisleri ile Illinois Üniversitesi ve California Teknoloji Enstitüsü'nden robotik araştırmacılar tarafından geliştirilen deriye sahip olmayan ancak gerçekçi gözleri ve dişleri olan robot, karşısında konuşan birisiyle göz teması kurabiliyor.

    Araştırmacılar, insan benzeri bir bakış yaratmak için hareketli gözler, göz kapakları ve kaşlarla tamamlanan derisiz bir insansı animatronik(genellikle filmlerde ve eğlence parklarında karakterlerin canlandırılması için kullanılan basit robot) büstü ortaya çıkardı.

    Robot, ilk bakıldığında derisiz yapısı nedeniyle korkutucu görünüyor. Disney'in korkutucu robotu, hareket eden bir özne ile göz temasını sürdürerek, göz kırparak ve iki veya daha fazla kişinin konuştuğu zamanlarda her iki gözün hızlı, eşzamanlı hareketi olan seğirmeleri göstererek dış uyaranlara da tepki verebiliyor.

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    Ayrıca Bkz. "MIT, otonom tekne filosunun yolcu taşıma kapasiteli ilk üyesini tanıttı: Roboat II"

    İnsansı bakışlara sahip

    Robot, bir dizi motoru etkinleştiren göğse monte edilmiş bir sensörle donatılmış. Bu motorlar, bir misafirin ne zaman devreye girmeye çalıştığını belirlemek için hareket algılamayı kullanıyor ve etkileşimleri kontrol ediyor.

    Robotun 19 derece serbestliği var ancak yalnızca boynunu, gözlerini, göz kapaklarını ve kaşlarını kullanıyor. Bir kamera ile birlikte göğse monte edilmiş bir sensör, robotun görüş alanındaki kişileri tanımlamak için kullanılıyor ve bir 'merak puanına' dayalı olarak hangi uyaranların devreye gireceğini belirliyor.

    Davranış Seçim Motoru adı verilen başka bir katman, robotun davranışını yönlendirmekle görevlendiriliyor. Bu; okuma, göz atma ve onaylamayı içeriyor. Bu motor aynı zamanda, kısa süreli hafızaya benzer şekilde, kontak kurduğu bir misafir hakkında bilgi tutuyor ve kişinin ilk ne zaman geldiği ve robotun görüş alanından ne zaman ayrıldığının kaydını tutuyor.

    Araştırmacılar yakın zamanda 'Gerçekçi ve Etkileşimli Robot Bakışı' başlıklı bir çalışma yayınladılar ve çalışmada: 'Yalnızca teknolojik bir bakış açısından bakış etkileşimleri yaratmayı değil, aynı zamanda aslına uygun karakter animasyonu merceğinden de genel bir mimari sunuyoruz. ve hareketin inanılırlığı her şeyden önemlidir; yani, yaşam yanılsamasını gösteren bir etkileşim yaratmaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verdiler.

     



    https://www.engadget.com/disney-research-realistic-gaze-robot-horror-180500473.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nevfel (T. I. ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tabiatta kendi kendine tesadüfen insan gibi bir makina ortaya çıkıyor ama bunlar 2000 senelik bilimsel bilgi ve birikimle insan benzeri robotu yapamıyorlar. Tesadüfen çıkmaz mı acaba bir robot? Tesadüfen İnsan çıkıyor bu bilim adamlarına göre ama robot nasıl çıkmıyor mühendisi olmadan?



    En gelişmiş robotlar bile insanın müthiş yaratılışı yanında sönük kalıyor.



    İşte, insanoğlu kendisine bakıp ahmak gibi ustasını mühendisini inkar eder ama kendine benzettiği basit bir robotun ustası mühendisi olmasından akıl edipde kendi ustasına mühendisine iman etmez. Sonra da akıllı geçinir.
    Tabiatta kendi kendine tesadüfen insan gibi bir makina ortaya çıkıyor ama bunlar 2000 senelik bilimsel bilgi ve birikimle insan benzeri robotu yapamıyorlar. Tes...
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    8 Yanıt Yanıtla +46
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    bu herif kafayı din İle bozmuş itibar etmeyin :))
    3 Yanıt Yanıtla +17
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sadece iskelet var ortada gayet normal,korkutucu görünebilir.İnsanlarda da deri olmasa aynı şekilde görünür bi fark yok
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
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    tbbtl 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eğer bunu ıbm in Project Debater a giydirirsen sonucu düşündürücü
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    Gulivers1 (Uğur Arslan) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dünyada çok şeyler değişecek ve bizim belkide torunlarımız çok farklı bir dünyada yaşıyor olucaklar. Bilim kurgu filmlerine inanabilirsiniz aslında.

    Fakat çok tehlikeli deneyler var...insan ırkını gerçekten çok etkileyecek dönüşümler kapıda. Buna küresel ısınma ve dünya nüfusunun artışını eklemiyorum.
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    draw1907 (doğan tüysüz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    blackmirror yaşanacak gibi :)
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    Hüseyin Ayoğlu (Hüseyin Ayoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gece gelsin bir de öyle bakalım🤣
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    BlueDay_86 (cemil özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne gereği vardı
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlardan daha korkunç değil bence.
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    uurcan5172 (Uğurcan Çetin) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Ulan Musk
    Kesinlikle.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Niye bilmiyorum ama aklıma bu film geldi..


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Sleeper 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bilim kurgu filmleri gerçek olacak bir 10 yıla aramızda gezerler
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    Nevfel (T. I. ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tabiatta kendi kendine tesadüfen insan gibi bir makina ortaya çıkıyor ama bunlar 2000 senelik bilimsel bilgi ve birikimle insan benzeri robotu yapamıyorlar. Tesadüfen çıkmaz mı acaba bir robot? Tesadüfen İnsan çıkıyor bu bilim adamlarına göre ama robot nasıl çıkmıyor mühendisi olmadan?



    En gelişmiş robotlar bile insanın müthiş yaratılışı yanında sönük kalıyor.



    İşte, insanoğlu kendisine bakıp ahmak gibi ustasını mühendisini inkar eder ama kendine benzettiği basit bir robotun ustası mühendisi olmasından akıl edipde kendi ustasına mühendisine iman etmez. Sonra da akıllı geçinir.
    8 Yanıt Yanıtla +46
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    Konu insanın acizliği değil. Disney göz doldurmayan, nerdeyse öylesine bir çalışma sergilemiş ama gün geçtikçe makinelerin insana ve insanın makineye dönüşümünü farketmiyor musun
    Yanıtla +1
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    bu herif kafayı din İle bozmuş itibar etmeyin :))
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    kdrkç7 (Kadir Çınar) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    Sadece homo sapiens türünün evrimi bile 200.000 yıl öncesine dayanıyorken senin bahsettiğin 2000 yılda insanların böyle şeyler yapabiliyor olması tabii kardeş ahmak onlar, sen değilsin ahmak. Doğru.
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    RAIZEN 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    İnsanın şu anki durumuna gelmesi milyon yılları aldı yalnız.
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    Holk (Holk Holk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Westworld gerçek olsun... Yapay zekalı bir robotla evlenebilirim :D
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    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Disney, disney research ve
    3 etiket daha insan bakışı sunan robot disney robot gaze Bilim ve Teknoloji
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