Disney, insansı bakışlara sahip korkutucu robotunu tanıttı

Tam Boyutta Gör

Disney Research mühendisleri ile Illinois Üniversitesi ve California Teknoloji Enstitüsü'nden robotik araştırmacılar tarafından geliştirilen deriye sahip olmayan ancak gerçekçi gözleri ve dişleri olan robot, karşısında konuşan birisiyle göz teması kurabiliyor.

Araştırmacılar, insan benzeri bir bakış yaratmak için hareketli gözler, göz kapakları ve kaşlarla tamamlanan derisiz bir insansı animatronik(genellikle filmlerde ve eğlence parklarında karakterlerin canlandırılması için kullanılan basit robot) büstü ortaya çıkardı.

Robot, ilk bakıldığında derisiz yapısı nedeniyle korkutucu görünüyor. Disney'in korkutucu robotu, hareket eden bir özne ile göz temasını sürdürerek, göz kırparak ve iki veya daha fazla kişinin konuştuğu zamanlarda her iki gözün hızlı, eşzamanlı hareketi olan seğirmeleri göstererek dış uyaranlara da tepki verebiliyor.

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İnsansı bakışlara sahip

Robot, bir dizi motoru etkinleştiren göğse monte edilmiş bir sensörle donatılmış. Bu motorlar, bir misafirin ne zaman devreye girmeye çalıştığını belirlemek için hareket algılamayı kullanıyor ve etkileşimleri kontrol ediyor.

Robotun 19 derece serbestliği var ancak yalnızca boynunu, gözlerini, göz kapaklarını ve kaşlarını kullanıyor. Bir kamera ile birlikte göğse monte edilmiş bir sensör, robotun görüş alanındaki kişileri tanımlamak için kullanılıyor ve bir 'merak puanına' dayalı olarak hangi uyaranların devreye gireceğini belirliyor.

Davranış Seçim Motoru adı verilen başka bir katman, robotun davranışını yönlendirmekle görevlendiriliyor. Bu; okuma, göz atma ve onaylamayı içeriyor. Bu motor aynı zamanda, kısa süreli hafızaya benzer şekilde, kontak kurduğu bir misafir hakkında bilgi tutuyor ve kişinin ilk ne zaman geldiği ve robotun görüş alanından ne zaman ayrıldığının kaydını tutuyor.

Araştırmacılar yakın zamanda 'Gerçekçi ve Etkileşimli Robot Bakışı' başlıklı bir çalışma yayınladılar ve çalışmada: 'Yalnızca teknolojik bir bakış açısından bakış etkileşimleri yaratmayı değil, aynı zamanda aslına uygun karakter animasyonu merceğinden de genel bir mimari sunuyoruz. ve hareketin inanılırlığı her şeyden önemlidir; yani, yaşam yanılsamasını gösteren bir etkileşim yaratmaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verdiler.

https://www.engadget.com/disney-research-realistic-gaze-robot-horror-180500473.html

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