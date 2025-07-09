Tekerlek içi motorlarda yeni dönem: Tek aksta 1 MW'a kadar zirve güç

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Tam Boyutta Gör Elektrikli güç aktarma sistemleri üzerine uzmanlaşan Slovenyalı Elaphe, yeni tekerlek içi hub motor sistemi Sonic X'i geliştirdi. Şirket, daha önce CES 2025'te Sonic 1 isimli ve sadece %100 elektrikli araçlarda kullanılabilecek bir sistem tanıtmıştı. Sonic X ise elektriklilerin yanı sıra hibrit araçlarla da uyumlu olmasıyla öne çıkıyor.

Sonic X, her bir tekerlekte 300 kW’tan fazla güç sunabiliyor. 400 ve 800 voltluk mimarilere uyumlu olan sistem, 20 ila 23 inç jantlarla uyumlu büyük fren disklerinin entegrasyonuna da izin veriyor. Bu özellik, yüksek performanslı fren sistemlerini doğrudan tekerlek içi hub motorlarla birleştiren ilk sistem olarak gösteriliyor. Arka tekerlekten çekişli konfigürasyonlarda ise aksta 1 MW'a kadar zirve güç ve 9000 Nm'ye kadar zirve tork desteği gibi etkileyici değerler konuşuluyor.

Sistem, şanzımansız doğrudan tahrikli hub motorlar, entegre güç elektroniği ve Elaphe’nin geliştirdiği yüksek hızlı kontrol yazılımından oluşuyor. Hafifliğin ön planda tutulduğu sistemde sürekli güç yoğunluğu 8 kW/kg, tork yoğunluğu ise 80 Nm/kg olarak açıklandı.

Elaphe, Sonic X’in frenleme kapasitesini “yarış pisti seviyesinde” olarak tanımlıyor. Yüksek güçlü fren sistemi sayesinde hem fren sıcaklıkları düşüyor hem de duruş mesafeleri kısalıyor. Öte yandan, firmanın “Advanced Elaphe Slip Control” adını verdiği kayma kontrol sistemi, aracın hızlanma ve yavaşlama kabiliyetini %15 oranında artırmakla kalmayıp viraj alma sürelerinde ise %5’e varan iyileşme sağlıyor.

Tekerlek içi hub motorlar neden yaygınlaşamadı? 2 hf. önce eklendi

Elaphe, geçtiğimiz yıl performans odaklı aktarma organları geliştirmek üzere McLaren ile stratejik bir iş birliğine gitmişti. Ancak şirketin geçmişi daha da geriye gidiyor. 2022 yazında güneş enerjili Aptera’ya, 2020’de ise artık faaliyette olmayan Lordstown Motors’a hub motor tedariki yapmıştı.

Yeni Sonic X platformu, sadece sıfırdan geliştirilen araçlara değil, mevcut otomobillere de uygulanabilir olmasıyla elektrikli mobilitede yeni bir sayfa açıyor. Performans, uyumluluk ve esneklik açısından sundukları düşünüldüğünde, Elaphe’nin bu hamlesi hem üreticilerin hem de performans tutkunlarının ilgisini fazlasıyla çekecek gibi görünüyor.

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Tekerlek içi motorlarda yeni dönem: 1 MW'a kadar zirve güç

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