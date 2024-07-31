2025 Audi A6 e-tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

- Audi A6 e-tron, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Ekranlarla bezeli iç mekan
- Güç ve batarya seçenekleri
- Yorumlar
Audi, elektrik çağındaki yeni modeli A6 e-tron'u tanıttı. Sportback ve Avant gövde tipleriyle tercih edilebilecek olan lüks modelin performanslı RS6 e-tron versiyonu da ilerleyen süreçte aileye dahil olacak.
Audi A6 e-tron, özellikleriyle neler sunuyor❓
Audi, ön taraftaki yüksek teknolojili Martix LED farların ve arkada ikinci nesil OLED teknolojisine sahip stop lambalarının sekiz farklı dijital aydınlatma imzası sunabildiğini belirtiyor. Buna ek olarak arkadaki aydınlatılmış Audi logosu da A6 e-tron'a farklı bir görünüm katıyor.
Alman marka, A6 e-tron'u geliştirme sürecinde 1300'ün üzerinde simülasyon testi ve kapsamlı bir rüzgar tüneli test sürecinden geçirmiş. Sonuç olarak hem Volkswagen Grubu hem de Audi özelinde şimdiye kadarki en aerodinamik otomobil ortaya çıkmış. A6 e-tron'un Sportback versiyonu 0,21 Cd, Avant adı verilen station wagon versiyonu ise 0,24 Cd hava sürtünme katsayısına sahip.
Ekranlarla bezeli iç mekan
Güç ve batarya seçenekleri
Q6 e-tron ve elektrikli Macan gibi PPE platformu üzerine inşa edilen yeni Audi A6 e-tron'un ilk versiyonu arkadan itiş düzenine sahip. Bu versiyonda 270 kW (362 hp) güç üreten bir motor bulunuyor. Bir üst kademede ise daha fazla güç ve dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip 315 kW'lık (422 hp) A6 e-tron quattro yer alıyor.
94.4 kWsa net kapasiteye sahip batarya ile donatılan modelde 800V elektrik mimarisi ve 270 kW maksimum DC hızlı şarj desteği dikkat çekiyor. Otomobilin menzil değerleri de oldukça etkileyici. A6 e-tron için 720-750 km aralığı, S6 e-tron için de 640-670 km menzil aralığı verilmiş. Şimdilik tek batarya seçeneği mevcut ancak ilerleyen süreçte biraz daha ucuz 83 kWsa'lik versiyonlar da gelecek.
Audi A6 e-tron, eylül ayında Avrupa'da siparişe açılacak. Fiyatlar Sportback versiyon için 75.600 eurodan başlıyor.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.