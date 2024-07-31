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    2025 Audi A6 e-tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Audi, bugün tanıtılan yeni A6 e-tron modeliyle elektrik çağına doğru önemli bir adım daha attı. 750 km'ye kadar sürüş menzili sunan elektrikli A6 modelinin detayları haberimizde:

    Audi, elektrik çağındaki yeni modeli A6 e-tron'u tanıttı. Sportback ve Avant gövde tipleriyle tercih edilebilecek olan lüks modelin performanslı RS6 e-tron versiyonu da ilerleyen süreçte aileye dahil olacak.

    Audi A6 e-tron, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Audi A6 e-tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2025 Audi A6 e-tron, şirketin Mercedes EQE ve BMW i5 gibi modellere cevabı olarak karşımızda. Söz konusu modelin tasarımı, 2021 ve 2022 yıllarında tanıtılan Sportback ve Avant konseptlerine büyük oranda benziyor. Sadece bölünmüş far tasarımı, ön panjur, kapı kolları ve boydan boya uzanan LED stoplarda bazı ufak dokunuşlar yapılmış.

    Audi, ön taraftaki yüksek teknolojili Martix LED farların ve arkada ikinci nesil OLED teknolojisine sahip stop lambalarının sekiz farklı dijital aydınlatma imzası sunabildiğini belirtiyor. Buna ek olarak arkadaki aydınlatılmış Audi logosu da A6 e-tron'a farklı bir görünüm katıyor.

    Alman marka, A6 e-tron'u geliştirme sürecinde 1300'ün üzerinde simülasyon testi ve kapsamlı bir rüzgar tüneli test sürecinden geçirmiş. Sonuç olarak hem Volkswagen Grubu hem de Audi özelinde şimdiye kadarki en aerodinamik otomobil ortaya çıkmış. A6 e-tron'un Sportback versiyonu 0,21 Cd, Avant adı verilen station wagon versiyonu ise 0,24 Cd hava sürtünme katsayısına sahip.

    Ekranlarla bezeli iç mekan

    Yeni Audi A6 e-tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekana baktığımızda kalabalık bir konsol yerleşimi bizleri karşılıyor. Büyük oranda Q6 e-tron'dan alınan bu tasarımda 11.9 inç dijital gösterge paneli, 14.5 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 10.9 inç yolcu ekranı bulunuyor. Buna bazı pazarlarda sunulacak olan dijital yan ayna ekranlarını da eklediğimizde sayı 5'e çıkıyor. Tek tuşla opak hale gelebilen panoramik cam tavan, dört bölgeli otomatik klima ve 23 hoparlörlü B&O ses sistemi gibi özellikler de listede.

    Güç ve batarya seçenekleri

    Q6 e-tron ve elektrikli Macan gibi PPE platformu üzerine inşa edilen yeni Audi A6 e-tron'un ilk versiyonu arkadan itiş düzenine sahip. Bu versiyonda 270 kW (362 hp) güç üreten bir motor bulunuyor. Bir üst kademede ise daha fazla güç ve dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip 315 kW'lık (422 hp) A6 e-tron quattro yer alıyor.

    Yeni Audi A6 e-tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Şimdilik en üstte konumlanan S6 e-tron, iki elektrik motoruyla 370 kW (496 hp) maksimum güç sunuyor. Bu değer, launch control özelliği aktif edildiğinde kısa bir süreliğine 405 kW'a (543 hp) kadar yükseliyor. Son hızı elektronik olarak 240 km/s ile sınırlandırılan modelin 0'dan 100 km/s hıza çıkması 3,7 saniye sürüyor.

    94.4 kWsa net kapasiteye sahip batarya ile donatılan modelde 800V elektrik mimarisi ve 270 kW maksimum DC hızlı şarj desteği dikkat çekiyor. Otomobilin menzil değerleri de oldukça etkileyici. A6 e-tron için 720-750 km aralığı, S6 e-tron için de 640-670 km menzil aralığı verilmiş. Şimdilik tek batarya seçeneği mevcut ancak ilerleyen süreçte biraz daha ucuz 83 kWsa'lik versiyonlar da gelecek.

    Audi A6 e-tron, eylül ayında Avrupa'da siparişe açılacak. Fiyatlar Sportback versiyon için 75.600 eurodan başlıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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