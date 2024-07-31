2025 Audi A6 e-tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Audi, elektrik çağındaki yeni modeli A6 e-tron'u tanıttı. Sportback ve Avant gövde tipleriyle tercih edilebilecek olan lüks modelin performanslı RS6 e-tron versiyonu da ilerleyen süreçte aileye dahil olacak.

Audi A6 e-tron, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör 2025 Audi A6 e-tron, şirketin Mercedes EQE ve BMW i5 gibi modellere cevabı olarak karşımızda. Söz konusu modelin tasarımı, 2021 ve 2022 yıllarında tanıtılan Sportback ve Avant konseptlerine büyük oranda benziyor. Sadece bölünmüş far tasarımı, ön panjur, kapı kolları ve boydan boya uzanan LED stoplarda bazı ufak dokunuşlar yapılmış.

Audi, ön taraftaki yüksek teknolojili Martix LED farların ve arkada ikinci nesil OLED teknolojisine sahip stop lambalarının sekiz farklı dijital aydınlatma imzası sunabildiğini belirtiyor. Buna ek olarak arkadaki aydınlatılmış Audi logosu da A6 e-tron'a farklı bir görünüm katıyor.

Alman marka, A6 e-tron'u geliştirme sürecinde 1300'ün üzerinde simülasyon testi ve kapsamlı bir rüzgar tüneli test sürecinden geçirmiş. Sonuç olarak hem Volkswagen Grubu hem de Audi özelinde şimdiye kadarki en aerodinamik otomobil ortaya çıkmış. A6 e-tron'un Sportback versiyonu 0,21 Cd, Avant adı verilen station wagon versiyonu ise 0,24 Cd hava sürtünme katsayısına sahip.

Ekranlarla bezeli iç mekan

Tam Boyutta Gör İç mekana baktığımızda kalabalık bir konsol yerleşimi bizleri karşılıyor. Büyük oranda Q6 e-tron'dan alınan bu tasarımda 11.9 inç dijital gösterge paneli, 14.5 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 10.9 inç yolcu ekranı bulunuyor. Buna bazı pazarlarda sunulacak olan dijital yan ayna ekranlarını da eklediğimizde sayı 5'e çıkıyor. Tek tuşla opak hale gelebilen panoramik cam tavan, dört bölgeli otomatik klima ve 23 hoparlörlü B&O ses sistemi gibi özellikler de listede.

Güç ve batarya seçenekleri

Q6 e-tron ve elektrikli Macan gibi PPE platformu üzerine inşa edilen yeni Audi A6 e-tron'un ilk versiyonu arkadan itiş düzenine sahip. Bu versiyonda 270 kW (362 hp) güç üreten bir motor bulunuyor. Bir üst kademede ise daha fazla güç ve dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip 315 kW'lık (422 hp) A6 e-tron quattro yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Şimdilik en üstte konumlanan S6 e-tron, iki elektrik motoruyla 370 kW (496 hp) maksimum güç sunuyor. Bu değer, launch control özelliği aktif edildiğinde kısa bir süreliğine 405 kW'a (543 hp) kadar yükseliyor. Son hızı elektronik olarak 240 km/s ile sınırlandırılan modelin 0'dan 100 km/s hıza çıkması 3,7 saniye sürüyor.

BTÜ ve Oyak Renault'un seyir konforunu artıran buluşuna patent! 22 sa. önce eklendi

94.4 kWsa net kapasiteye sahip batarya ile donatılan modelde 800V elektrik mimarisi ve 270 kW maksimum DC hızlı şarj desteği dikkat çekiyor. Otomobilin menzil değerleri de oldukça etkileyici. A6 e-tron için 720-750 km aralığı, S6 e-tron için de 640-670 km menzil aralığı verilmiş. Şimdilik tek batarya seçeneği mevcut ancak ilerleyen süreçte biraz daha ucuz 83 kWsa'lik versiyonlar da gelecek.

Audi A6 e-tron, eylül ayında Avrupa'da siparişe açılacak. Fiyatlar Sportback versiyon için 75.600 eurodan başlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Audi A6 e-tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri