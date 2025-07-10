Zeekr, dünyanın ilk 900 voltluk hibrit platformu SEA-S’i tanıttı

Zeekr, SEA-S platformunun tamamen elektrikli bir mimari üzerine kurulu ilk lüks hibrit özel platform olduğunu ve aynı zamanda dünyanın ilk tam entegre 900 volt yüksek voltaj hibrit platformu olma özelliğini taşıdığını belirtti.
Platform üzerinde geliştirilen Zeekr Super Hybrid System, üç adet silikon karbür motorla çalışıyor ve CATL tarafından üretilen Freevoy hibrit batarya ile donatıldı. Bu sistem sayesinde kullanıcılar hem şehir içinde sessiz ve konforlu bir sürüş hem de yüksek performanslı veya uzun menzilli sürüş geçişlerini sorunsuz şekilde yapabilecek.
70 kWsa kapasiteli batarya paketi ile donatılan SUV, yalnızca elektrik modunda CLTC ölçümüne göre 380 km menzil sunuyor. Zeekr, bu değerin hibrit SUV’lar arasında en uzun elektrikli menzil olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte batarya kapasitesi de diğer hibritlere göre oldukça yüksek.
Tam şarjlı ve tam dolu yakıtla birlikte aracın toplam menzili 1.000 kilometreyi aşıyor. 6C hızlı şarj teknolojisini destekleyen Zeekr 9X'in bataryası %20'den %80'e sadece 9 dakikada ulaşırken %10-80 dolum süresi 10 dakikanın biraz üzerinde gerçekleşiyor.
Ağustos ayında ön satışına başlanacak olan Zeekr 9X'in 83 bin dolar civarında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Zeekr, bu araçta bataryalı elektrikli araç ve şarj edilebilir hibrit sistemlerin avantajlarının birleştirildiğini ve performans, verimlilik ve sürüş deneyiminde yıkıcı bir inovasyon sunduğunu vurguluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre