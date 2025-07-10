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    Zeekr, dünyanın ilk 900 voltluk hibrit platformu SEA-S’i tanıttı

    Zeekr, tamamen elektrikli mimari üzerine geliştirilen 900V hibrit platformu SEA-S’i ve bu platformu ilk kullanacak model olan Zeekr 9X’i tanıttı. Araç, Ağustos sonunda ön satışa çıkacak.

    Zeekr, dünyanın ilk 900 voltluk hibrit platformu SEA-S’i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çinli Geely'nin elektrikli araç markası Zeekr, bugün düzenlediği teknoloji etkinliğinde tamamen yeni hibrit platformu SEA-S’i tanıttı. Şirket, bu platform üzerine inşa edilen ilk model olan Zeekr 9X adlı lüks SUV’un ön satışlarına ağustos ayı sonunda başlayacağını duyurdu.

    Zeekr, SEA-S platformunun tamamen elektrikli bir mimari üzerine kurulu ilk lüks hibrit özel platform olduğunu ve aynı zamanda dünyanın ilk tam entegre 900 volt yüksek voltaj hibrit platformu olma özelliğini taşıdığını belirtti.

    Platform üzerinde geliştirilen Zeekr Super Hybrid System, üç adet silikon karbür motorla çalışıyor ve CATL tarafından üretilen Freevoy hibrit batarya ile donatıldı. Bu sistem sayesinde kullanıcılar hem şehir içinde sessiz ve konforlu bir sürüş hem de yüksek performanslı veya uzun menzilli sürüş geçişlerini sorunsuz şekilde yapabilecek.

    Zeekr, dünyanın ilk 900 voltluk hibrit platformu SEA-S’i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Zeekr 9X, SEA-S platformunu kullanan ilk model olacak. Üçlü silikon karbür motor sistemi toplamda 1.030 kW güç (1380 hp) üretiyor. Bu da büyük SUV'un 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 3,1 saniye gibi süper spor otomobil seviyesinde bir sürede ulaşmasını sağlıyor. Araçta ayrıca 2.0 litrelik turbo benzinli motor da bulunuyor ve bu motorun zirve gücü 275 hp, termal verimliliği ise %46’nın üzerinde.

    70 kWsa kapasiteli batarya paketi ile donatılan SUV, yalnızca elektrik modunda CLTC ölçümüne göre 380 km menzil sunuyor. Zeekr, bu değerin hibrit SUV’lar arasında en uzun elektrikli menzil olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte batarya kapasitesi de diğer hibritlere göre oldukça yüksek.

    Tam şarjlı ve tam dolu yakıtla birlikte aracın toplam menzili 1.000 kilometreyi aşıyor. 6C hızlı şarj teknolojisini destekleyen Zeekr 9X'in bataryası %20'den %80'e sadece 9 dakikada ulaşırken %10-80 dolum süresi 10 dakikanın biraz üzerinde gerçekleşiyor.

    Zeekr, dünyanın ilk 900 voltluk hibrit platformu SEA-S’i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Hibrit SUV model, aynı zamanda Zeekr’ın en yeni otonom sürüş sistemi G-Pilot H9 ile donatılacak. Bu sistem, çift Nvidia Thor çipi ile çalışıyor ve toplamda 1.400 TOPS işlem gücüne sahip. Araçta yer alan beş adet LiDAR sensörü, 300 metreye kadar olan nesneleri algılayabiliyor. Bu da gelişmiş seviye 3 otonom sürüş yetenekleri anlamına geliyor.

    Ağustos ayında ön satışına başlanacak olan Zeekr 9X'in 83 bin dolar civarında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Zeekr, bu araçta bataryalı elektrikli araç ve şarj edilebilir hibrit sistemlerin avantajlarının birleştirildiğini ve performans, verimlilik ve sürüş deneyiminde yıkıcı bir inovasyon sunduğunu vurguluyor.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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