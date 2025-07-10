Range Rover'ın yeni logosu tanıtıldı

Bu yeni logo, araçların ön ve arka kısmında yıllardır yer alan "Range Rover" yazısının yerini almayacak. Yapılan açıklamada, alıştığımız Range Rover yazısının sığmadığı alanlarda (örneğin bir etiket üzerinde, tekrar eden bir desenin parçası olarak ya da bir etkinlik alanında) kullanılmak üzere tasarlandığı ifade edildi.
Hatırlanacak olursa Range Rover, JLR’ın yeni “House of Brands” stratejisi kapsamında Jaguar, Defender ve Discovery ile birlikte dört alt markadan biri haline gelmişti. Bu stratejiye göre her model serisi artık kendi marka kimliği, konumlandırması ve pazarlama stratejileriyle bağımsız birer marka gibi faaliyet gösterecek.
Jaguar, bu strateji doğrultusunda yeni dönem logosunu Type 00 konseptiyle tanıtmıştı. Ancak Defender ve Discovery henüz kendilerine özel logolarla karşımıza çıkmadı.
Bu desenin nasıl kullanılacağı henüz netleşmiş değil, ancak uzmanlar bu motifin araçların ızgaralarında ya da iç mekân döşemelerinde kullanılarak Range Rover’ı diğer Land Rover modellerinden ayırt etmeyi sağlayabileceğini düşünüyor.
Range Rover’ın yeni döneminde bu sembol ve desenlerin, markanın prestijli ve elektrikli geleceğini yansıtan görsel unsurlar olarak dikkat çekmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre