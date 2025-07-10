Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Range Rover'ın yeni logosu tanıtıldı

    JLR (Jaguar Land Rover), lüks SUV markası Range Rover’ın yıl sonunda tanıtacağı ilk elektrikli modeli öncesinde sürpriz bir adım atarak yeni logosunu tanıttı.   

    Range Rover'ın yeni logosu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yatırımcılara yapılan bir sunumda görülen yeni logo, markanın imzası haline gelen geniş ve minimalist fontla tasarlanmış iki “R” harfinden oluşuyor. Bu logo, Range Rover’ın 1970’te ilk modelini piyasaya sürmesinden bu yana tasarlanan ilk yeni sembol olma özelliğini taşıyor.

    Bu yeni logo, araçların ön ve arka kısmında yıllardır yer alan "Range Rover" yazısının yerini almayacak. Yapılan açıklamada, alıştığımız Range Rover yazısının sığmadığı alanlarda (örneğin bir etiket üzerinde, tekrar eden bir desenin parçası olarak ya da bir etkinlik alanında) kullanılmak üzere tasarlandığı ifade edildi.

    Hatırlanacak olursa Range Rover, JLR’ın yeni “House of Brands” stratejisi kapsamında Jaguar, Defender ve Discovery ile birlikte dört alt markadan biri haline gelmişti. Bu stratejiye göre her model serisi artık kendi marka kimliği, konumlandırması ve pazarlama stratejileriyle bağımsız birer marka gibi faaliyet gösterecek.

    Jaguar, bu strateji doğrultusunda yeni dönem logosunu Type 00 konseptiyle tanıtmıştı. Ancak Defender ve Discovery henüz kendilerine özel logolarla karşımıza çıkmadı.

    Range Rover'ın yeni logosu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni “RR” logosu, aynı zamanda özel bir “Range Rover deseni” ile birlikte tanıtıldı. Satranç tahtasını andıran bu desende, yeni R harfi merkezi bir tasarım unsuru olarak öne çıkıyor.

    Bu desenin nasıl kullanılacağı henüz netleşmiş değil, ancak uzmanlar bu motifin araçların ızgaralarında ya da iç mekân döşemelerinde kullanılarak Range Rover’ı diğer Land Rover modellerinden ayırt etmeyi sağlayabileceğini düşünüyor.

    Range Rover’ın yeni döneminde bu sembol ve desenlerin, markanın prestijli ve elektrikli geleceğini yansıtan görsel unsurlar olarak dikkat çekmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    petrucci genel kimya 2 pdf p0303 arıza kodu telsiz kullanım ücreti nedir zoretanin kullananlar hastayken 31 çekmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum