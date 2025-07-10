Honda, Goodwood Hız Festivali'ne damga vurmaya hazırlanıyor

Honda’nın otomobilden robotik çim biçme makinesine uzanan geniş ürün gamı ile motorsporları geçmişinden izler festivalde sergilenecek. Bu yıl Honda’nın elektrifikasyon çalışmaları kapsamında ocak ayında Amerika’daki CES’te tanıtılan Honda 0 SUV prototipi, Avrupa’da ilk kez Goodwood’da tanıtılacak.
Dünyanın en büyük motosiklet fuarlarından EICMA 2024’te sergilenen Honda’nın ilk tam boyutlu elektrikli motosikleti EV Fun Concept ve Urban EV Concept festivalde yer alacak. Honda’nın “Dream Tech” temalı yol gösterisine liderlik edecek V3 motosiklet konsepti de ilk kez burada sergilenecek. 2024 yılında konsept olarak sergilenen Prelude e:HEV hibrit coupe, seri üretim versiyonuyla Avrupa’da ilk kez dinamik sürüş gösterisi gerçekleştirecek.
Honda’nın efsane modelleri sahnede
Teknolojiden faydalanarak macerayı ziyaretçilerle buluşturan Honda standının yanı sıra festival heyecanı, Goodwood Tepesi’nde Honda Prelude ve Civic Type R Ultimate Edition modellerinin ilk kez gerçekleşecek gösteri sürüşleriyle yükselecek. 10 Temmuz Perşembe günü tüm Civic Type R nesillerinin yer aldığı özel bir geçit düzenlenirken; bu özel geçide John McGuinness, Honda CBR1000RR-R Fireblade SP modeli ile liderlik edecek.
Formula 1’in 75. yılının kutlanacağı festivale Honda da özel içerikleriyle katılıyor. Honda’nın 60 yıl önce kazandığı ilk F1 zaferi ve 1986’daki ilk Takımlar Şampiyonluğu, Williams FW11 modeli ile anılacak. Honda RA166E motoruyla donatılan ve yaklaşık bin 500 beygir güç üreten aracın gösteri sürüşü 1986 yılının şampiyon pilotu Nigel Mansell tarafından Goodwood Tepesi’nde gerçekleştirilecek. Bunun devamında Dakar Rallisi şampiyonu Ricky Brabec, CRF450 modeli ile performans sergileyecek.
Honda Racing Corporation Başkanı Koji Watanabe, Honda’nın motorsporlarındaki başarılarını Goodwood Hız Festivali sahnesinde sergilemekten gurur duyduklarını belirtirken; bu yılın Honda’nın F1 tarihindeki ikonlarından Williams FW11’in dönüşü ile özel bir yıl olacağını ve Nigel Mansell’i yeniden direksiyonda görmenin yaratacağı büyük heyecanı vurguladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre