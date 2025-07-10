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    Honda, Goodwood Hız Festivali'ne damga vurmaya hazırlanıyor

    Honda motoruyla şampiyonluk kazanan ilk Formula 1 aracı Williams FW11, 1986’daki şampiyon pilot Nigel Mansell tarafından Goodwood Tepesi’nde sürülmesiyle festivalde ikonik anlara imza atılacak.

    Honda, Goodwood Hız Festivali'ne damga vurmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Honda, 10-13 Temmuz 2025 tarihlerinde İngiltere’de gerçekleşecek Goodwood Hız Festivali’nde hız tutkunları ile buluşacak. İngiltere Sussex’de 1993 yılından beri gerçekleştirilen festivalde Honda, sinemanın büyüsüne yönelik hazırlanan konsepti ile yer alacak.

    Honda’nın otomobilden robotik çim biçme makinesine uzanan geniş ürün gamı ile motorsporları geçmişinden izler festivalde sergilenecek. Bu yıl Honda’nın elektrifikasyon çalışmaları kapsamında ocak ayında Amerika’daki CES’te tanıtılan Honda 0 SUV prototipi, Avrupa’da ilk kez Goodwood’da tanıtılacak.

    Dünyanın en büyük motosiklet fuarlarından EICMA 2024’te sergilenen Honda’nın ilk tam boyutlu elektrikli motosikleti EV Fun Concept ve Urban EV Concept festivalde yer alacak. Honda’nın “Dream Tech” temalı yol gösterisine liderlik edecek V3 motosiklet konsepti de ilk kez burada sergilenecek. 2024 yılında konsept olarak sergilenen Prelude e:HEV hibrit coupe, seri üretim versiyonuyla Avrupa’da ilk kez dinamik sürüş gösterisi gerçekleştirecek. 

    Honda’nın efsane modelleri sahnede 

    Teknolojiden faydalanarak macerayı ziyaretçilerle buluşturan Honda standının yanı sıra festival heyecanı, Goodwood Tepesi’nde Honda Prelude ve Civic Type R Ultimate Edition modellerinin ilk kez gerçekleşecek gösteri sürüşleriyle yükselecek. 10 Temmuz Perşembe günü tüm Civic Type R nesillerinin yer aldığı özel bir geçit düzenlenirken; bu özel geçide John McGuinness, Honda CBR1000RR-R Fireblade SP modeli ile liderlik edecek.

    Honda, Goodwood Hız Festivali'ne damga vurmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Devamında da bu yıl ellinci yaşını kutlayan Gold Wing modeli sahnede yerini alacak. Honda’nın festivaldeki sürprizlerinden biri de tamamen elektrikli, şehir içi kullanım odaklı yeni Super EV konsept aracını global olarak ilk kez sahnede tanıtması olacak. Etkinlik öncesinde İngiltere’de kapsamlı testleri yapılan model, eğlenceli sürüş karakteri ve Honda’nın işlevsel tasarım özelliklerini bir araya getirmesiyle öne çıkıyor. 

    Formula 1’in 75. yılının kutlanacağı festivale Honda da özel içerikleriyle katılıyor. Honda’nın 60 yıl önce kazandığı ilk F1 zaferi ve 1986’daki ilk Takımlar Şampiyonluğu, Williams FW11 modeli ile anılacak. Honda RA166E motoruyla donatılan ve yaklaşık bin 500 beygir güç üreten aracın gösteri sürüşü 1986 yılının şampiyon pilotu Nigel Mansell tarafından Goodwood Tepesi’nde gerçekleştirilecek. Bunun devamında Dakar Rallisi şampiyonu Ricky Brabec, CRF450 modeli ile performans sergileyecek.

    Honda Racing Corporation Başkanı Koji Watanabe, Honda’nın motorsporlarındaki başarılarını Goodwood Hız Festivali sahnesinde sergilemekten gurur duyduklarını belirtirken; bu yılın Honda’nın F1 tarihindeki ikonlarından Williams FW11’in dönüşü ile özel bir yıl olacağını ve Nigel Mansell’i yeniden direksiyonda görmenin yaratacağı büyük heyecanı vurguladı.

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    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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