671 beygirlik yeni Aston Martin Vantage S tanıtıldı

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Aston Martin, ürün gamındaki modeller için "daha fazla versiyon" sözü vermişti. Şirket, bu sözün karşılığı olarak yeni Vantage S modelini görücüye çıkardı. Vantage’ın daha güçlü ve dinamik versiyonu olarak konumlanan bu model, sadece motor gücüyle değil, şasi ve sürüş karakterindeki kapsamlı iyileştirmeleriyle de dikkat çekiyor.

Aston Martin Vantage S, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Kaputun altında, tanıdık 4.0 litrelik çift turbo beslemeli V8 motorun güçlendirilmiş bir versiyonu yer alıyor. Mercedes-AMG kaynaklı bu motor artık 671 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanma süresi ise 0.1 saniye kısaltılarak 3.3 saniyeye düşürülmüş. Aston Martin, gaz tepkisini iyileştirmek için gaz kelebeği haritalamasını da yeniden düzenlemiş.

Performanstaki artış sadece motorla sınırlı değil. Aston Martin mühendisleri, süspansiyon sistemi üzerinde ciddi kalibrasyon çalışmaları yürütmüş. Ön tarafta daha fazla yol tutuş, arka tarafta ise daha fazla konfor sunmak üzere amortisör donanımı ve yazılımı elden geçirilmiş.

Vantage S’in gövde tasarımında da bagaj kapağındaki daha büyük spoyler fark yaratıyor. Bu yeni aerodinamik eklenti sayesinde araç, maksimum 325 km/s hızda 111 kg bastırma kuvveti üretebiliyor. Dış görünümdeki diğer değişiklikler arasında kaputtaki kırmızı detaylı hava çıkışları, çamurluklardaki kırmızı “S” logoları ve özel 21 inç dövme jantlar yer alıyor.

Tam Boyutta Gör İç mekânda standart olarak karbon fiber ve Alcantara döşemeler, “S” logolu koltuklar ve opsiyonel olarak sunulan kırmızı detaylarla donatılmış özel bir iç tasarım paketi bulunuyor. Aston Martin’in özelleştirme geleneği bu modelde de sürüyor. İsteyen müşteriler, araçlarının iç mekânını neredeyse tamamen kişisel zevklerine göre tasarlayabiliyor.

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Aston Martin henüz Vantage S’in fiyatını açıklamadı ancak standart Vantage coupe modelinin yaklaşık 200 bin dolarlık başlangıç fiyatının üzerine çıkacağı kesin. Şu an sadece coupe versiyonu tanıtılmış olsa da, Vantage S Roadster versiyonu da satışa sunulacak.

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Yeni Aston Martin Vantage S tanıtıldı: İşte özellikleri

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