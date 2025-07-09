671 beygirlik yeni Aston Martin Vantage S tanıtıldı

Aston Martin, ürün gamındaki modeller için "daha fazla versiyon" sözü vermişti. Şirket, bu sözün karşılığı olarak yeni Vantage S modelini görücüye çıkardı. Vantage’ın daha güçlü ve dinamik versiyonu olarak konumlanan bu model, sadece motor gücüyle değil, şasi ve sürüş karakterindeki kapsamlı iyileştirmeleriyle de dikkat çekiyor.
Aston Martin Vantage S, özellikleriyle neler sunuyor❓
Performanstaki artış sadece motorla sınırlı değil. Aston Martin mühendisleri, süspansiyon sistemi üzerinde ciddi kalibrasyon çalışmaları yürütmüş. Ön tarafta daha fazla yol tutuş, arka tarafta ise daha fazla konfor sunmak üzere amortisör donanımı ve yazılımı elden geçirilmiş.
Vantage S’in gövde tasarımında da bagaj kapağındaki daha büyük spoyler fark yaratıyor. Bu yeni aerodinamik eklenti sayesinde araç, maksimum 325 km/s hızda 111 kg bastırma kuvveti üretebiliyor. Dış görünümdeki diğer değişiklikler arasında kaputtaki kırmızı detaylı hava çıkışları, çamurluklardaki kırmızı “S” logoları ve özel 21 inç dövme jantlar yer alıyor.
Aston Martin henüz Vantage S’in fiyatını açıklamadı ancak standart Vantage coupe modelinin yaklaşık 200 bin dolarlık başlangıç fiyatının üzerine çıkacağı kesin. Şu an sadece coupe versiyonu tanıtılmış olsa da, Vantage S Roadster versiyonu da satışa sunulacak.
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normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre