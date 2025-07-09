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    Bentley'in elektrik çağını gösteren konsept: EXP 15

    Bentley, ilk elektrikli modeli için geri sayıma başladı. 2026'da yollara çıkacak otomobilin tasarım ipuçları ise radikal EXP 15 konseptiyle gün yüzüne çıktı.      

    Bentley, 2026 yılında piyasaya süreceği ilk elektrikli otomobiline hazırlık olarak EXP 15 adlı yeni konsept aracını tanıttı. Markanın köklü tasarım dilinden büyük ölçüde ayrılan bu araç, “yükseltilmiş sportif sedan” olarak tanımlanıyor.

    Yeni Bentley EXP 15, lüks ve konforu yeniden tanımlıyor⚡

    Bentley'in elektrik çağını gösteren konsept: EXP 15 Tam Boyutta Gör
    EXP 15, alışılmış Bentley çizgilerinden epey uzak bir tasarım anlayışına sahip. Bir yandan coupe, bir yandan sedan, bir yandan da crossover formunda olan bu üçlü karakter, Bentley Tasarım Direktörü Robin Page tarafından şöyle tanımlanıyor:

    “SUV segmenti büyümeye devam ediyor, GT segmentini ise dört nesillik Continental GT ile iyi biliyoruz. Fakat en karmaşık segment sedan çünkü bu sınıf dönüşüm yaşıyor. Kimileri klasik üç kutulu sedan formunu isterken, kimileri tek hacimli tasarımı ya da daha yüksek yapılı araçları tercih ediyor. Bu araç, müşterilerle iletişim kurmak ve onların beklentilerini anlamak için bir fırsat.”

    Bentley'in elektrik çağını gösteren konsept: EXP 15 Tam Boyutta Gör
    EXP 15’in ön yüzü, “Upright Elegance” adı verilen yeni tasarım diliyle şekillendirilmiş. Büyük ve kapalı ızgara, entegre ışıklarla klasik Bentley ızgarasını anımsatırken, aynı zamanda dijital bir sanat eseri formunda sunuluyor. Dikey yerleştirilmiş farlar, yeni kanatlı Bentley amblemi ve aydınlatmalı kaput süsü de bu yenilikçi yaklaşımın parçaları.

    Yan profilde düz bir kaput, siyah A sütunları ve arkaya eğimli siyah tavan ile birleşiyor. Parlak gümüş-altın gövdeyle kontrast oluşturan tavan çizgisi, aerodinamik olarak optimize edilmiş jantlar ve yükseltilmiş gövde ile tamamlanıyor. İlginç detaylardan biri de üç kapılı tasarım. Sürücü tarafında tek kapı, yolcu tarafında ise iki kapı bulunuyor. Ancak ilginç olan yalnızca kapı sayısı değil; EXP 15’in ön yolcu koltuğu yok!

    Bentley'in elektrik çağını gösteren konsept: EXP 15 Tam Boyutta Gör
    Aracın tıpkı gövde tasarımı gibi iç mekanı da alışılmadık detaylarla dolu. Araçta yalnızca üç koltuk var ve ön yolcu koltuğunun yerinde, evcil hayvanlar veya bagaj için özel bir alan tasarlanmış. Bentley, bu alana entegre edilebilen bir köpek yatağı geliştirmiş. Alternatif olarak, bu bölgeye iki adet valiz yerleştirilebiliyor.

    Yolcu koltuğu arka tarafa monte edilmiş ve üç farklı pozisyona getirilebiliyor: Standart, Relax (rahatlama) ve Co-Pilot (sürücünün yanına ileriye alınmış mod). Koltuk ayrıca 45 derece dışa dönebiliyor. Bu da araca binmeyi kolaylaştırıyor.

    Bentley, EXP 15’in teknik detayları hakkında fazla bilgi paylaşmadı. Ancak bu konseptin tamamen elektrikli ve dört tekerlekten çekişli bir güç aktarma sistemine sahip olacağı, uzun menzil sunacağı ve hızlı şarj desteğiyle Bentley müşterilerinin beklentilerini karşılayacağı belirtildi.

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    sonsabah 4 saat önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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