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    Teknoloji dünyasında devrim: Evrensel işlemci ile tanışın

    Ubitium, neredeyse her türlü iş yükünü kaldırabilecek çığır açan bir “evrensel işlemci” mimarisi geliştirdi. Bu mimari CPU, GPU, DSP ve FPGA'yı tek bir çipte birleştiriyor.
    Teknoloji dünyasında devrim: Evrensel işlemci ile tanışın Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasında çığır açacak bir yenilik, işlemci mimarisini kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Ubitium adlı bir girişim, CPU, GPU, DSP ve FPGA gibi farklı işlem birimlerini tek bir çipte birleştiren Evrensel İşlemci (Universal Processor) adını verdikleri yenilikçi bir çözüm üzerinde çalışıyor.

    Günümüzde akıllı telefonlar gibi cihazlar, farklı görevleri yerine getirmek için özel birimlere (CPU, GPU, NPU, DSP vb.) ihtiyaç duyuyor. Ancak bu birimler genellikle kullanılmadığında atıl kalıyor, bu da enerji ve kaynak israfına yol açıyor. Ubitium, "yük bağımsız mikro mimari" olarak adlandırılan bir teknolojiyle bu soruna çözüm bulmayı hedefliyor.

    Merkezinde RISC-V var

    Evrensel işlemci, açık kaynaklı RISC-V komut seti üzerine inşa edilmiş. Bu yenilikçi mimari, çipin transistörlerini dinamik bir şekilde farklı iş yüklerine uyarlayabiliyor. Bu sayede transistörler basit kontrol görevlerinden yapay zeka hesaplamalarına ve grafik işlemeye kadar geniş bir yelpazede kullanılabiliyor.

    Ubitium'un arkasında Intel, Nvidia ve Texas Instruments gibi devlerden gelen tecrübeli bir ekip bulunuyor. Girişimin baş mühendislerinden Martin Vorbach, büyük yonga üreticileri tarafından lisanslanmış 200'den fazla patente sahip. Ancak bu vizyonun gerçeğe dönüşmesi kolay bir süreç değil.

    Hedef büyük, yol zorlu

    Teknoloji dünyasında devrim: Evrensel işlemci ile tanışın Tam Boyutta Gör
    Ubitium, “evrensel işlemciyi” oldukça agresif bir şekilde 2026 yılına kadar piyasaya sürmeyi hedefliyor. Şu ana kadar yalnızca 3,7 milyon dolar fon toplayan şirket, büyük çip projelerinin yüz milyonlarca dolara mal olduğu bir sektörde ciddi bir finansman açığı ile karşı karşıya.

    Bu yenilikçi işlemci sadece tek bir ürünle sınırlı değil. Şirket, gömülü cihazlardan yüksek performanslı bilgi işlem sistemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunmayı planlıyor. Eğer bu başarıya ulaşılırsa, Nvidia, AMD ve Intel gibi devlerin karşısında güçlü bir rakip doğabilir.

    Ubitium CEO’su Hyun Shin Cho, evrensel işlemcinin geleneksel çiplere kıyasla 10 ila 100 kat daha iyi performans/maliyet oranı sunabileceğini belirtiyor. “Aynı transistörleri çeşitli iş yükleri için yeniden kullandığımız, bir dizi çipin yerini aldığımız ve karmaşıklığı azalttığımız için sistemin genel maliyetini düşürüyoruz. Tabana bağlı olarak bu, 10 kat ila 100 kat arasında bir performans/maliyet oranı anlamına geliyor... Transistörlerin farklı iş yükleri için yeniden kullanımı, işlemcideki toplam transistör sayısını büyük ölçüde azaltarak enerji ve silikon alanından daha fazla tasarruf sağlıyor,” diyor Shin Cho. CEO’ya göre üzerinde çalıştıkları şey bir atılım veya mikroişlemcilerde basit bir devrim değil, asine tam bir paradigma değişimi. Değişimler sancılı ve zorludur, firmanın ve ürünün bu süreci atlatıp atlatamayacağını ise zaman gösterecek.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/106106-startup-universal-processor-combines-cpu-gpu-dsp-fpga.html https://www.ubitium.com/
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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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