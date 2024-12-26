Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Arrow Lake-HX işlemciler Geekbench'te göründü

    Intel'in yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için tanıtacağı"Arrow Lake-HX" işlemciler için geri sayım başladı. Şimdi de serinin tepe modellerinden Core Ultra 9 275HX, Geekbench'te göründü.
    Intel Arrow Lake-HX işlemciler Geekbench'te göründü Tam Boyutta Gör
    Intel’in merakla beklenen Arrow Lake-HX serisi dizüstü işlemciler yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Özellikle oyuncular ve performans tutkunları için geliştirilen bu yeni işlemci ailesi, Core Ultra 9 285HX, 275HX, Core Ultra 7 265HX, 255HX, Core Ultra 5 245HX ve 235HX modellerinden oluşacak. Şimdi bunlar arasından Core Ultra 9 275HX kıyaslama platformlarından görünmeye başladı. 

    Intel Arrow Lake-HX işlemciler Geekbench'te göründü

    Kaçıranlar için Core Ultra 200H ve Core Ultra 200HX işlemciler yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için tasarlanıyor. Dolayısıyla bunlar Lunar Lake işlemcilerin bir devamı olarak düşünülmemeli.  Bununla birlikte Intel, Arrow Lake-H ve Arrow Lake-HX işlemciler 24 çekirdeğe kadar (Lion Cove 8 P-core ve Skymont 16 E-core) ölçeklenecek. WiFi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4, PCIe Gen5 ve LPDDR5 işlemcilerdeki diğer özellikler arasında. 

    Intel Arrow Lake-HX işlemciler Geekbench'te göründü Tam Boyutta Gör
    Buna göre şirketin amiral gemisi modellerinden Core Ultra 9 275HX, Ultra 9 285HX'te olduğu gibi 8 performans ve 16 verimlilik olmak üzere 24 çekirdekli konfigürasyonda geliyor. Ayrıca Arrow Lake yongaları herhangi bir hyperthreading özelliğine sahip olmadığından, işlemcinin 24 izlek yapısında tanıtılacağını belirtelim. 

    Dahası, sızıntı sayfası 2,7 GHz'lik bir temel saat hızını ve 5,3 GHz'e kadar (tam olarak 5286 MHz) bir yükseltme saat hızını doğruluyor. Kıyaslamak adına, bir üst model Core Ultra 9 285HX'in 5,5 GHz'de maksimuma ulaşması bekleniyor. GPU bölümünde ise Core Ultra 9 275HX 64 EU ve 2000 MHz saat hızına sahip Xe-LPG entegre grafik birimi ile kullanıcılara sunulacak. 

    Intel, Arrow Lake serisinin masaüstünden dizüstüne genişleyeceğini daha önce doğrulamıştı. Serinin, CES 2025’te resmi olarak tanıtılması ve aynı dönemde Nvidia’nın yeni nesil RTX 50 grafik kartlarıyla birlikte sunulması bekleniyor. Bu işlemciler, AMD’nin Fire Range (HX) işlemcileriyle rekabet edecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

    Profil resmi
    4S14N_HUNT3R 15 dakika önce

    Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D

    L
    LastStand 5 saat önce

    su tabancası haberi nerde ya

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 gün önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    denizde yüzen 10 manken araba buji anahtarı kaç numara passolig takım değiştirme 100 ml parfüm ne kadar gider tıp fakültesi 9 yılda bitmezse ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 15
    Dell Inspiron 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız