Intel Arrow Lake-HX işlemciler Geekbench'te göründü
Kaçıranlar için Core Ultra 200H ve Core Ultra 200HX işlemciler yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için tasarlanıyor. Dolayısıyla bunlar Lunar Lake işlemcilerin bir devamı olarak düşünülmemeli. Bununla birlikte Intel, Arrow Lake-H ve Arrow Lake-HX işlemciler 24 çekirdeğe kadar (Lion Cove 8 P-core ve Skymont 16 E-core) ölçeklenecek. WiFi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4, PCIe Gen5 ve LPDDR5 işlemcilerdeki diğer özellikler arasında.
Dahası, sızıntı sayfası 2,7 GHz'lik bir temel saat hızını ve 5,3 GHz'e kadar (tam olarak 5286 MHz) bir yükseltme saat hızını doğruluyor. Kıyaslamak adına, bir üst model Core Ultra 9 285HX'in 5,5 GHz'de maksimuma ulaşması bekleniyor. GPU bölümünde ise Core Ultra 9 275HX 64 EU ve 2000 MHz saat hızına sahip Xe-LPG entegre grafik birimi ile kullanıcılara sunulacak.
Intel, Arrow Lake serisinin masaüstünden dizüstüne genişleyeceğini daha önce doğrulamıştı. Serinin, CES 2025’te resmi olarak tanıtılması ve aynı dönemde Nvidia’nın yeni nesil RTX 50 grafik kartlarıyla birlikte sunulması bekleniyor. Bu işlemciler, AMD’nin Fire Range (HX) işlemcileriyle rekabet edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D
su tabancası haberi nerde ya
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.