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Tam Boyutta Gör Intel’in merakla beklenen Arrow Lake-HX serisi dizüstü işlemciler yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Özellikle oyuncular ve performans tutkunları için geliştirilen bu yeni işlemci ailesi, Core Ultra 9 285HX, 275HX, Core Ultra 7 265HX, 255HX, Core Ultra 5 245HX ve 235HX modellerinden oluşacak. Şimdi bunlar arasından Core Ultra 9 275HX kıyaslama platformlarından görünmeye başladı.

Intel Arrow Lake-HX işlemciler Geekbench'te göründü

Kaçıranlar için Core Ultra 200H ve Core Ultra 200HX işlemciler yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için tasarlanıyor. Dolayısıyla bunlar Lunar Lake işlemcilerin bir devamı olarak düşünülmemeli. Bununla birlikte Intel, Arrow Lake-H ve Arrow Lake-HX işlemciler 24 çekirdeğe kadar (Lion Cove 8 P-core ve Skymont 16 E-core) ölçeklenecek. WiFi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4, PCIe Gen5 ve LPDDR5 işlemcilerdeki diğer özellikler arasında.

Tam Boyutta Gör Buna göre şirketin amiral gemisi modellerinden Core Ultra 9 275HX, Ultra 9 285HX'te olduğu gibi 8 performans ve 16 verimlilik olmak üzere 24 çekirdekli konfigürasyonda geliyor. Ayrıca Arrow Lake yongaları herhangi bir hyperthreading özelliğine sahip olmadığından, işlemcinin 24 izlek yapısında tanıtılacağını belirtelim.

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Dahası, sızıntı sayfası 2,7 GHz'lik bir temel saat hızını ve 5,3 GHz'e kadar (tam olarak 5286 MHz) bir yükseltme saat hızını doğruluyor. Kıyaslamak adına, bir üst model Core Ultra 9 285HX'in 5,5 GHz'de maksimuma ulaşması bekleniyor. GPU bölümünde ise Core Ultra 9 275HX 64 EU ve 2000 MHz saat hızına sahip Xe-LPG entegre grafik birimi ile kullanıcılara sunulacak.

Intel, Arrow Lake serisinin masaüstünden dizüstüne genişleyeceğini daha önce doğrulamıştı. Serinin, CES 2025’te resmi olarak tanıtılması ve aynı dönemde Nvidia’nın yeni nesil RTX 50 grafik kartlarıyla birlikte sunulması bekleniyor. Bu işlemciler, AMD’nin Fire Range (HX) işlemcileriyle rekabet edecek.

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Intel Arrow Lake-HX işlemciler Geekbench'te göründü