Teknoloji şirketlerinin piyasa değerleri kan kaybediyor

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Yatırımcıların ekonomik yavaşlama endişeleri dünya devi teknoloji şirketlerinin değer kaybetmesine neden oldu. Artan enflasyon oranları, Çin'deki Covid-19 karantina kısıtlamaları ve Ukrayna'da devam eden savaş gibi faktörler yatırımcılar üzerinde baskı oluşturuyor.

Avrupa Birliği, Elon Musk'ı uyardı: Twitter sansürsüz olmaz 3 sa. önce eklendi

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi, Salı günü %3.95 oranında geriledi. Bu 2020 yılından bu yana görüşen en düşük kapanış seviyesi olarak dikkat çekiyor.

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Tesla'da keskin düşüş

Google’ın ana şirketi Alphabet ve Microsoft, %3'ten fazla değer kaybetti. Netflix hisseleri ise yaklaşık %5.5 düştü. Dijital yayın hizmeti geçen hafta 10 yıl içinde ilk kez abone kaybettiğini açıklayarak yatırımcıları şoka uğratmıştı.

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Apple hisseleri yüzde 3.7 düşüş yaşadı. Nvidia %5.6 değer kaybederken, AMD'nin piyasa değeri ise %6.1 geriledi. Sosyal medya platformu Twitter, Elon Musk'ın satın alma teklifini kabul ettikten sonra Tesla'nın hisseleri %12 düştü.

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