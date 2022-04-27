Teknoloji şirketlerinin piyasa değerleri kan kaybediyor

Yatırımcıların ekonomik yavaşlama endişeleri dünya devi teknoloji şirketlerinin değer kaybetmesine neden oldu. Artan enflasyon oranları, Çin'deki Covid-19 karantina kısıtlamaları ve Ukrayna'da devam eden savaş gibi faktörler yatırımcılar üzerinde baskı oluşturuyor.
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi, Salı günü %3.95 oranında geriledi. Bu 2020 yılından bu yana görüşen en düşük kapanış seviyesi olarak dikkat çekiyor.
Tesla'da keskin düşüş
Google’ın ana şirketi Alphabet ve Microsoft, %3'ten fazla değer kaybetti. Netflix hisseleri ise yaklaşık %5.5 düştü. Dijital yayın hizmeti geçen hafta 10 yıl içinde ilk kez abone kaybettiğini açıklayarak yatırımcıları şoka uğratmıştı.
Apple hisseleri yüzde 3.7 düşüş yaşadı. Nvidia %5.6 değer kaybederken, AMD'nin piyasa değeri ise %6.1 geriledi. Sosyal medya platformu Twitter, Elon Musk'ın satın alma teklifini kabul ettikten sonra Tesla'nın hisseleri %12 düştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum
peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)