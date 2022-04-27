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    Teknoloji şirketlerinin piyasa değerleri kan kaybediyor

    Teknoloji dünyasına hükmeden dev şirketler kan kaybediyor. Microsoft, Netflix ve Tesla'nın da aralarında bulunduğu birçok önde gelen şirketin piyasa değeri geriledi.
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    Teknoloji şirketlerinin piyasa değerleri kan kaybediyor
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    Yatırımcıların ekonomik yavaşlama endişeleri dünya devi teknoloji şirketlerinin değer kaybetmesine neden oldu. Artan enflasyon oranları, Çin'deki Covid-19 karantina kısıtlamaları ve Ukrayna'da devam eden savaş gibi faktörler yatırımcılar üzerinde baskı oluşturuyor.

    Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi, Salı günü %3.95 oranında geriledi. Bu 2020 yılından bu yana görüşen en düşük kapanış seviyesi olarak dikkat çekiyor.

    Teknoloji şirketlerinin piyasa değerleri kan kaybediyor
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    Tesla'da keskin düşüş

    Google’ın ana şirketi Alphabet ve Microsoft, %3'ten fazla değer kaybetti. Netflix hisseleri ise yaklaşık %5.5 düştü. Dijital yayın hizmeti geçen hafta 10 yıl içinde ilk kez abone kaybettiğini açıklayarak yatırımcıları şoka uğratmıştı.

    Teknoloji şirketlerinin piyasa değerleri kan kaybediyor
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    Apple hisseleri yüzde 3.7 düşüş yaşadı. Nvidia %5.6 değer kaybederken, AMD'nin piyasa değeri ise %6.1 geriledi. Sosyal medya platformu Twitter, Elon Musk'ın satın alma teklifini kabul ettikten sonra Tesla'nın hisseleri %12 düştü.

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    marto1 4 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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